Regjeringen skroter 10-knopsregelen

I dag er regelverket at barn og unge mellom 12 og 16 år ikke kan føre fritidsbåter som har mer enn 10 hestekrefter motorkraft eller som går fortere enn 10 knop.

Problemet er at selv om motoren kun yter 9,9 hestekrefter, så kan farten likevel overstige 10 knop. Unge båtførere kan derfor ha vansker med å bedømme om de holder seg innenfor fartsgrensen eller ikke.

Sjøfartsdirektoratet og regjeringen har fått flere henvendelser fra unge og voksne som har ønsket en endring av regelverket.

LITT FORTERE: Nora (t.v.) og Hedda (t.h.) synes det er fint at de nå slipper å bekymre seg for farten når de er ute i båt. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Venninnene Hedda Tonai Carlsen og Nora Fjeld Lindwall sendte i august i fjor en video til statsministeren der de ba om at reglene ble endret.

– Det har vært litt kjipt noen ganger. Vi har vært redde for at vi har kjørt over fartsgrensen, og vi vet ikke helt hvordan båten er i forhold til motoren, sier Hedda (12) til NRK.

– Vi ville gjerne få kjøre båt uten å være redde for å bli stoppet av politiet og få bot.

– Vanskelig å forholde seg til

I dag møtte næringsminister Iselin Nybø (V) de to jentene ved vannkanten i Asker. Nybø kunne overbringe nyheten om at jentene får viljen sin allerede fra 1. juli i år.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger, ikke minst fra Hedda og Nora, om at dette er en utfordring for dem som skal kjøre båt. Denne 10-knopsgrensen er litt vanskelig å forholde seg til, og det er enklere for alle parter om det er hestekreftene som avgjør hva slags båt du kan styre når du er ung, sier Nybø til NRK.

Dermed kan venninnene dra på noen få ekstra knop, uten å frykte at de gjør seg til fartssyndere.

– Det er fremdeles en grense på 10 hestekrefter, så det er begrenset hvor fort båten kan gå. Så ser vi at ungdom kjører forsvarlig og at det er lite ulykker med de aller minste båtene, sier Nybø som fikk seg en prøvetur i båten sammen med de to jentene.

Litt fortere i år

Jentene forteller at båten deres kan nå en hastighet på rundt 15 knop, så denne sommeren blir det litt ekstra fart og spenning på fjorden.

– Det blir veldig gøy. Jeg gleder meg. Det er fin sommer, så dette blir veldig bra, sier Hedda.

Venninnen Nora Fjeld Lindwall er glad for at videoappellen deres var med på å fortgang i regelendringen.

– Det var veldig kult at vi fikk bidra til å endre loven, sier hun.

– Fornuftig

Kommunikasjonsdirektør Hasse Lindmo i Redningsselskapet er ikke bekymret over at 10-knopsregelen nå står for fall.

– Etter vår erfaring har bestemmelsen over tid vært vanskelig å følge opp, også for yngre båtførere og deres foresatte. Det finnes tusenvis av båter som er tilpasset den grensen, men slike båter har i praksis gått over ti knop likevel og det er vanskelig å forholde seg til, sier Lindmo.

– Samtidig er vi opptatt av at å understreke at alle barn under 16 år har ikke automatisk tilstrekkelig kompetanse og evne til å føre båter på 10 knop og over. Vi er opptatt av at de gjennomgår opplæring og blir sitt ansvar bevisst.