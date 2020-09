Regjeringen sier foreløpig nei til ny grensehandelstatistikk

– Da vi har diskutert grensehandel, har vi veldig ofte prøvd å forestille oss hva som ville skje på norsk side om ingen grensehandlet, sier direktør Petter Brubakk i NHO Mat og drikke, til NRK.

I mars blir forestillingen til Brubakk en realitet.

I løpet av noen få hektiske døgn etter de inngripende tiltakene mot korona settes i verk 12. mars, snur regjeringen åpenhetslinjen mot Sverige og farger hele landet rødt.

Spørsmålene om hvor stor grensehandelen er, konkretiseres i 36 prosent salgsøkning for Vinmonopolet.

Dagligvarebutikker melder om godterisalg som om det var lørdag hver dag, og som NRK omtalte onsdag er Freia er i ferd med å sette inn et fjerde skift på fabrikken i Oslo.

Og etter ett år med nullvekst i norsk dagligvarehandel, øker salget med tosifret prosent.

– Essensielt å få bedre fakta

Ingen har gode tall over hvor stor grensehandelen er. SSB anslår basert på spørreundersøkelser med usikkerhet, at vi handlet for 16 milliarder kroner på dagsturer over grensa i fjor.

Frp har i årevis vært pådriver for å få bedre oversikt over hva nordmenn handler og hvor mye vi handler for, og i september i fjor gjennomførte SSB en pilotundersøkelse som viser at handelen kan være større enn antatt.

Målet var at pilotundersøkelsen skulle bli et årlig grensehandelsbarometer. Men nå som grensa er stengt, har ikke regjeringen konkludert om pilotundersøkelsen skal videreføres.

– Vi tror ikke det er særlig hensiktsmessig å videreføre undersøkelsen før grensen er skikkelig åpnet igjen, sier Magnus Thue, statssekretær (H) i Finansdepartementet.

Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen i Frp reagerer kraftig på svaret.

– Det må, unnskyld uttrykket, være helt tullete. Denne situasjonen er spesiell, det viser seg da at grensehandelen blir sterkt redusert. Å få med det i statistikk, og inn i et barometer, er helt essensielt for å få bedre fakta om grensehandelen, sier Ørsal Johansen til NRK.

IKKE FORNØYD MED SVARET: Frps Morten Ørsal Johansen spurte finansminister Jan Tore Sanner om hva som er status med grensehandelstatistikken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Redd resultatet

SSB lager kvartalsvis statistikk over grensehandelen i år, men med et mindre utvalg enn pilotprosjektet som Frp etterlyser.

Både Frp og NHO vil at avgiftene over tid skal gå ned, og vil gjerne få bekreftet mistanken om at grensehandelen er større for å overbevise flere politikere om at handelslekkasjen må tettes.

– Dette er en omfattende handel for mange milliarder i året, og det er egentlig kritikkverdig at regjeringen har så dårlig oversikt over grensehandelen i Norge, sier Brubakk.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / NHO

Ørsal Johansen mistenker regjeringen ikke ønsker å se mer presise tall.

– Det er vanskelig å si noe sikkert om det, men det er fristende å tro at finansministeren er redd resultatet, altså redd for å få fakta på bordet som viser hvor stor grensehandelen er, og hvor stor innvirkning det har på både norsk forbruksstatistikk og ikke minst norsk næringsliv.

– Vi ønsker fakta på bordet, og det var derfor vi bestilte undersøkelsen i første omgang. samtidig vet jeg ikke hvor hensiktsmessig det er med den type undersøkelse så lenge koronarestriksjonene varer, sier Thue.