Regjeringen setter forsikringsselskapet Silver under offentlig administrasjon

– Silver har fått flere sjanser til å innhente kapital og finne løsninger som sikrer kundenes pensjoner. Det har de ikke klart, sier Sylvi Listhaug i en pressemelding som er lagt ut på regjeringens nettsider.

Det norske selskapet har rundt 20.000 pensjonskunder.

Har ikke innfridd krav

FORBRUKERRÅDET: Tidligere denne uka advarte fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge Jenssen kundene mot Silver. Foto: Vegard Quivey Flatebø / NRK

Denne uka gikk Forbrukerrådet ut og advarte kundene i livsforsikringsselskapet Silver og ba dem rømme selskapet innen midnatt 15. februar.

Grunnen var at selskapet ikke klarte å oppfylle de nye kapitalkravene som ble innført i fjor. Selskapet hadde fått utsatt fristen to ganger, men har nå fått avslag på ny utsettelse.

Nå har regjeringen bestemt at selskapet settes under offentlig administrasjon, etter råd fra Finanstilsynet. Pengene blir værende i selskapet og skal fordeles rettferdig mellom kundene, ifølge regjeringen.

Silver: – Sjokkert og forbannet

Silver sier til NRK at de akkurat har fått vedtaket, og at de vil sette seg inn i det før de kommenterer det.

I en pressemelding fredag kveld reagerer representant for aksjonærene i Silver Pensjonsforsikring Stig Grimsgaard Anderssen sterkt på vedtaket til regjeringen.

– Vi er sjokkert og forbannet. Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet. Dette er et stygt maktovergrep fra regjeringen, sier Anderssen.

På sin egen nettside skriver selskapet at «Silver har i lang tid arbeidet med en løsning for selskapets kunder. Finansdepartementet har nå avslått muligheten for å realisere denne løsningen.»

FRIPOLISSELSKAP: Silver er ifølge seg selv det første rene fripoliseselskapet i Norge. Foto: Skjermdump / fripolisen.no

– Kan bli stående med skjegget i postkassa

Sylvi Listhaug (Frp) er settestatsråd for saken og sier i pressemeldingen at selskapet prøver å innbille kundene sine at de står foran en snarlig løsning.

Men det er ingen snarlig løsning på gang, ifølge Finansdepartementet og Finanstilsynet.

– Grunnen til at vi må sette ned foten, er at selskapet kan tappes for penger de nærmeste årene, noe som betyr at de som er yngre i dag og kunder i selskapet kan bli stående igjen med skjegget i postkassen den dagen de blir pensjonister, sier Listhaug.

Hva med kundene?

Regjeringen understreker i pressemeldingen at pengene ikke kommer til å forsvinne fra selskapet, og at Finanstilsynet vil opprette et administrasjonsstyre som «skal ivareta kundenes interesser best mulig.»

Dette styret skal vurdere muligheten for å fortsette pensjonsutbetalingene til kundene, mens arbeidet til styret pågår.

– Silver prøver nå å gi myndighetene skylden for at de har kommet i denne situasjonen som rammer deres kunder. Dette er helt og holdent Silvers ansvar som har lovet et produkt som selskapet ikke har hatt penger til å kunne innfri. Dette må de ta det fulle ansvaret for selv, sier Listhaug i pressemeldingen.