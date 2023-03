Regjeringen senker lakseskatten til 35 prosent

Havbruksnæringen har ventet i et halvt år på detaljene om hvordan lakseskatten skal virke, mens politikere langs kysten har protestert.

Nå er ventetiden over, og regjeringen kom med flere gladnyheter for næringen. For det første vil regjeringen senke skattesatsen til 35 prosent, mot 40 prosent som ble varslet i høst.

– Selv om grunnmodellen ligger fast, har vi lyttet til innspill fra høringsrunden. Vi har særlig lagt vekt på at ordningen skal sikre fortsatt vekst, samtidig som en andel av grunnrenten i havbruksnæringen skal gå til fellesskapet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterer den nye skattemodellen for havbruksnæringen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vil skåne mindre bedrifter

Den nye skattesatsen innebærer at oppdretterne får beholde mer av overskuddet enn tidligere varslet.

Inkludert selskapsskatten på 22 prosent blir den samlede effektive marginalskatten 57 prosent, i stedet for 62 prosent i regjeringens opprinnelige forslag.

I tillegg settes bunnfradraget også høyere, på 70 millioner, slik at selskaper med svært store overskudd vil betale grunnrenteskatt, ifølge regjeringen.

Målet er at mindre oppdrettselskaper skal skånes for særskatten.

Skatten er utformet slik at staten blir passiv investor i oppdrettselskaper. Selskapene kan trekke fra investeringer i sjøfasen i beregningen av grunnrenteinntekt.

– Staten tar den samme andelen av kostnadene, som av overskuddet. Fellesskapet er med andre ord med både når det går opp og når det går ned. Det er dette som gjør grunnrenteskatten til en næringsvennlig skatt. Den følger lønnsomheten, i motsetning til en avgift som føler produksjonsnivået, sier Støre.

Skatten skal fortsatt gjelde fra 1. januar i år.

Kommunene får mer

Forslaget innebærer at vertskommuner og -fylker skal komme bedre ut enn i dag.

Det skal skje ved at produksjonsavgiften for laks økes til 90 øre per kilo, og ved at kommunesektorens andel av auksjonsinntektene økes fra 40 til 55 prosent.

Halvparten av inntektene fra grunnrenteskatten skal gå til kommunesektoren.

Men hvor mye inntekter som vil komme fra skatten, vil ikke finansdepartementet anslå. Tidligere sa regjeringen at skatten ville gi inntekter på mellom 3,65 til 3,8 milliarder i 2024.

Dropper børspris på laks

Et stridstema med laksenæringen er hvilke inntekter som skal ligge til grunn for beregningen av skatt. De var i høst urolig for at regjeringen ville regne på børsprisen av laks, som settes på Nasdaq.

Regjeringen har gått bort fra forslaget om normpriser basert på Nasdaq-priser.

De skriver at inntekter baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023.

Neste år blir beregningen annerledes. For å finne riktig inntekt, vil regjeringen sette ned et uavhengig prisråd. De skal finne en verdi som gjenspeiler markedsprisen som selskapene selger laks og ørret for. Rådet skal være på plass i 2024.

Klokken 08.00 kom detaljene fra Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Det er en time før Oslo Børs åpner.

Regjeringen vil fremme forslaget om grunnrenteskatt på havbruk for Kongen i statsråd senere i dag, og proposisjonen vil deretter bli lagt frem for Stortinget.