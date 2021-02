Regjeringen opphever tiltaksnivåene på Østlandet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det opplyste helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– FHI vurderer at Oslo og Viken nå har bedre oversikt over smittesituasjonen og bedre kapasitet til testing, sporing og karantene, sier Høie.

Derfor anser ikke lenger helsemyndighetene det som nødvendig med de samlede tiltaksnivåene, opplyser han.

OPPHEVES: Helsedirektoratet rådet regjeringen tik å oppheve tiltaksnivåene i østlandskommunene. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Tiltaksnivåene varer fram til i morgen, onsdag 17. februar.

Fra torsdag av vil kommunene dermed gå tilbake til egne lokale tiltak og de øvrige nasjonale tiltakene.

Det vil da være opp til hver enkelt kommune hvilke tiltak de ønsker å ha, i henhold til egen smittesituasjon.

Høie sier i tillegg at regjeringen jobber med å vurdere hva som skal være det nasjonale tiltaksnivået videre.

Stengte kjøpesentre

Oslo, Halden og Sarpsborg har hatt de strengeste tiltakene på nivå C, altså et «ganske høyt tiltaksnivå».

De strenge tiltakene har blant annet ført til skjenkestopp og stengte kjøpesentre.

STENGT: Kjøpesentre har vært stengt de siste ukene som følge av de strenge tiltaksnivåene som regjeringen innførte for en rekke kommuner på Østlandet. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Det er imidlertid ennå ikke sikkert at kjøpesentre blir gjenåpnet i Oslo eller at ølkraner åpnes igjen.

Regjeringen opphever også tiltaksnivået i de øvrige kommunene, som har vært i ring 2. De har hatt tiltaksnivå D, som er «noe høyt».

Det omfatter følgende kommuner:

Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Våler og Ås.

VIRUSVARIANT: I januar oppsto det et utbrudd av den såkalte britiske virusvarianten i Nordre Follo. Det var starten på det som skulle bli en rekke strenge lokale tiltak på Østlandet. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Hvaler og Fredrikstad kommune ønsker imidlertid en ekstra dag med nasjonale tiltak for å kunne planlegge hvordan de selv skal videreføre tiltak på egen hånd.

Bent Høie advarer folk om å ikke tro at dette nå betyr at oppheving av tiltaksnivåene betyr lettelser.

– Kommunene vil de neste dagene selv avgjøre lokale tiltak. Folk må følge med. Det er ikke slik at opphøring av nasjonale tiltak betyr lettelser i kommunen du bor i, sier Høie.

Bristepunkt

Oslo-byråd Raymond Johansen (Ap) uttalte i forrige uke at han var bekymret for tiltaksnivået i Oslo og at han ville selv ha kontrollen over tiltakene i hovedstaden.

Foto: Anders Fehn

– Vi ser altfor godt at tiltaksbyrden er for tung. At folk nå har levd lenge nok i en stengt by. Jeg er oppriktig bekymret for om Oslo nå nærmer seg et bristepunkt, sa Johansen.

Direktoratet anbefaler i tillegg at studenter i Oslo-regionen kan få returnere til lesesalene og campus fra torsdag.

Stengingen av lesesaler og campuser varer opprinnelig fram til torsdag.

Situasjonen kan snu igjen

Høie sier at kommunen er enige med regjeringen i at barn og unge står først i køen for å vurdere lettelser.

– Jeg vil understreke at kommunene også må ta inn over seg at om de vurderer lettelser for barn og unge, har det konsekvenser for hvilke lettelser de kan gjennomføre for voksne, sier han.

Han understreker at erfaringen med nye virusvarianter i andre land tilsier at smittesituasjonen også her til lands kan endre seg raskt.

– Vi følge nøye med, og man må ta høyde for at det kan bli nødvendig å gjenninføre tiltak for å redusere mobilitet på tvers av større områder, om nødvendig, sier han.

Høyt smittenivå – men lavere enn andre land

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at smittenivået i Norge nå er nær 40 ganger høyere enn det var i sommer.

– Men vi ligger likevel i det laveste sjiktet i Europa, og det har mange fordeler. Det gjør at store deler av samfunnet fortsatt kan holdes åpent, uten at vi risikerer stort smittepress, sier Nakstad.

Han peker på at i Norge og de fleste europeiske land har halvparten av koronadødfallene skjedd på sykehjem.

Disse tallene har nå falt fordi mange av de eldste og sykeste er vaksinert.

Det er nå vaksinert over 300.000 personer i Norge. Rundt 70.000 har fått andre dose og er dermed fullvaksinerte.