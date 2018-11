Regjeringen og KrF har startet sonderinger

Representanter fra alle de fire partiene ankom statens representasjonsbolig i Parkveien 45 i Oslo torsdag kveld til det som er det første møtet etter at de blå vant kampen om KrFs veivalg tidligere denne måneden.

– Jeg synes det er viktig at vi setter oss ned og snakker sammen. Jeg vil gjerne ha inn KrF for å dra regjeringen enda lenger inn mot sentrum, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til pressen på vei inn til møtet.

NRK får opplyst at det blir sett på som et «oppstartsmøte», der det ikke er avklart på forhånd hva som skal diskuteres.

– Det er viktig at vi begynner å snakke sammen, sier Skei Grande.

Spesielt Frp og KrF ønsker å bruke møtet til å rense luften etter den siste tids turbulens og spenninger mellom partiene, og se hvordan man skal går frem videre i sonderingene.

Frp-misnøye med KrF

Frp-leder Siv Jensen sa onsdag til NRK at utgangspunktet for regjeringsforhandlinger er svært dårlig etter at KrF påførte Frp et sviende taxfree-nederlag midt i budsjettinnspurten. Tirsdag stemte KrFfor å avvikle muligheten til å kjøpe to flasker ekstra taxfree-vin i stedet for tobakk sammen med resten av opposisjonen.

– Det første vi må gjøre er å rense luften. Vi må bygge tillit. Det er en forutsetning for at vi kan sette oss ned å diskutere viktige politiske spørsmål. Det kan ikke jeg gjøre på vegne av Fremskrittspartiet uten at jeg har tillit til at det skjer på en ordentlig måte, sa Frp-lederen.

Flere Frp-politikere har også uttalt seg krast om KrF den siste tiden, og mange Frp-ere NRK har snakket med kaller taxfreesaken dråpen som fikk begeret til å renne over.

I går sa stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde at KrF «opptrer hyklersk» og at partiet har fått gjennomslag for altfor mye i forhandlingene med regjeringspartiene.

Pågår så lenge som nødvendig

Torsdag ble det klart at nøyer seg med å gi sterk kritikk til regjeringen i saken om terrorsikring.

Partiets medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Hans Fredrik Grøvan, fortalte at KrF mener regjeringens oppfølging av terrorsikring har vært «sterkt kritikkverdig», men partiet vil ikke gå inn for mistillit, slik både Ap og SV har kunngjort at de vil.

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) uttrykte overfor NRK sinne over KrFs beslutning om å kritisere regjeringen.

– KrF har ikke grunnlag for svært alvorlig-kritikken, nå må de skjerpe seg. Det glasset som var fullt i går, renner nå over, etter å ha fulgt KrF minutt for minutt i dag, sa Amundsen til NRK.

Torsdag kveld skal Siv Jensen sammen med blant ande nestleder Sylvi Listhaug og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi, å gjennoppbygge tilliten med KrFs nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad som er på plass i Parkveien.

Er det NRK erfarer er det ikke satt av noe tidsramme for møtet, og det vil pågå «så lenge som nødvendig».