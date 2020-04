Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Unngå å være Severin Suveren også denne påsken, var helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) oppfordring til befolkningen.

Justisministeren Monica Mæland (H) åpnet med å berolige de som var bekymret for hvordan beredskap ville være i landet, nå som det går mot påskeferie.

– Beredskapen i Norge er like god denne påsken som i tidligere år, understreket Mæland.

Hun sa at helsevesenet var forberedt på både det som var ventet og uventet av hendelser, men ba samtidig folk om ta hensyn i ferien.

– Vi vil fortsatt oppfordre alle til å ikke utsette seg selv for unødig fare nå i påsken. Det handler om å unngå å tenne bål i naturen, ikke ha fest eller samlinger. Ta en båttur på fjorden, men bruk redningsvest. Vis turvett, vis båtvett – i det hele tatt, bruk hodet, sier Mæland.

Tallene kan stige

Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, var også til stede da de to regjeringsmedlemmene orienterte pressen onsdag ettermiddag.

Guldvog sa at det var blitt gjort en god jobb med å få ned smittetallet, men sa at folk ikke måtte bli uforsiktige, selv om det nå er ferie og mange vil trekke utendørs.

Han håpet at hele befolkningen skulle få nye noen rolige dager i påsken, men sa samtidig at de samme tiltakene fortsatt gjelder.

– Husk god avstand, to meter og maksimalt fem personer sammen i grupper, er det vi skal forsøke å få til, sier Guldvog.

Han sa også at man må ta høyde for at smittetallene kan stige de nærmeste ukene fordi mange nordmenn har kommet tilbake fra utlandet.

– Det har kommet mange mennesker fra utlandet de siste ukene. Mange av disse kan være smittet, og dette kan påvirke smittetallene de nærmeste ukene, sa Guldvog på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen.

Camilla Stoltenberg sier at tiltakene som ble innført 12. mars har vist seg å ha god effekt, men oppfordrer folk til å fortsatt være årvåkne.

– Vi har vunnet dyrebar tid, og den må vi bruke godt, sier Stoltenberg.

– Ring hverandre

Justis- og beredskapsminister Mæland snakket videre om de som sitter alene i høytiden, og at mange føler seg ekstra alene på grunn av isolasjon, karantene og den generelle oppfordringen om å unngå nærkontakt med andre.

– Mange føler nå at de mister de få berøringspunktene de har med andre mennesker, sier Mæland.

Hun oppfordrer derfor folk til å ofre en ekstra tanke til de som kan være alene eller ensomme.

– Dugnad handler om å bidra på veldig mange ulike måter, så om man ikke kan ringe på hos hverandre, så kan vi ringe til hverandre, sier Mæland.

Gjenåpning

I går ble det kjent at regjeringen ville slippe opp på noen av koronatiltakene som har blitt innført, og at Norge nå gradvis vil gjenåpnes.

Blant annet vil barnehager og barneskoler åpne opp dørene den 20. og 27. april.

Gjenåpningen er i tråd med hvordan Danmarks statsminister mandag sa at de ønsker å gradvis gjenåpne det danske samfunnet.

Les også: Dette er de syv endringene som regjeringen har presentert

Helseminister Høie sa at regjeringen hadde fått mange spørsmål om hvorfor det var skolen for de yngste og barnehagene som åpnet først.

Helseministeren sa at sikkerheten var godt ivaretatt.

– Det vi vet er at det er få barn som blir smitta ved denne epidemien, og at de har hatt liten betydning for videre smitte, sier Høie, og viser til Sverige der åpne skoler ikke har ført til at barn har blitt syke.

Han sier at de åpner skolene og barnehagene litt senere enn ekspertenes anbefalinger for å være på den sikre siden.