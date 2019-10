Regjeringen med ny satsing: Vil at Håkon (63) skal slippe å være kasteball i helsesektoren

Håkon Bjørklund fikk først diagnosen kols. To år senere utviklet han diabetes 2 som følge av bruken av legemiddelet kortison.

– Det har vært umulig å snakke med noen om begge diagnosene samtidig. Jeg må til to spesialister for å få rede på ting. Dette med medisiner henger jo sammen. Jeg synes det er litt tungvint, sier Bjørklund.

Til tross for diagnosene er 63-åringen i full jobb. Han føler det hjelper godt på den mentale helsen. Fra helsevesenet savner han er bedre koordinering.

– Jeg stiller selv spørsmål om den ene type medisin påvirker den andre. Jeg savner at noen ser helheten, sier han.

– Har du håp om at denne nye avtalen skal greie å koordinere helsehjelpen på en bedre måte?

– Det gjenstår å se, men man må jo ha trua, sier Bjørklund.

Statsminister Erna Solberg la i dag frem en ny avtale om nye helsefellesskap. Målet er å unngå at pasientene blir kasteballer mellom behandlingsopplegg på sykehus og ute i kommunene. Foto: SMK

Pasienter og pårørende blir koordinatorer

Statsminister Erna Solberg (H) la i dag fram satsingen sammen med helseminister Bent Høie (H) og styreleder Gunn Marit Helgesen i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Solberg var rask til å vedgå at samhandlingsreformen ikke har greid å unngå at pasienter og pårørende blir koordinatorer i eget behandlingsløp. Hun vil med den nye satsingen unngå at pasienter blir kasteballer mellom sykehus og kommune.

– De skal få god oppfølging og føle seg trygge. Flere regjeringer har forsøkt å få sykehus og kommuner til å samarbeide bedre om pasientene, uten å lykkes. Sykehusene og kommunene ser for ofte på hverandre som parter og ikke partnere. Det endrer vi nå, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) la fram satsingen sammen med helseminister Bent Høie (H) og styreleder Gunn Marit Helgesen i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Foto: Knut Magnus Berge / NRK

Høie fornøyd

Ifølge Helsedepartementet vil helsefellesskapet komme spesielt fire pasientgrupper til gode. Gruppene er barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser eller rusproblemer, eldre og personer med flere kroniske lidelser.

– Det er de mest sårbare pasientene som lider oftest under at sykehus og kommuner ikke samarbeider godt nok. Det er på høy tid å utvikle helsetjenestene for å unngå at pasientene havner mellom to stoler. Jeg er veldig fornøyd med at KS er med på laget, sier Høie.

Samarbeid

Hvert helsefellesskap omfatter et helseforetak med tilhørende kommuner. Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger og pasienter skal møtes for å planlegge tjenestene sammen.

– Med denne avtalen kan kommunene ta en mer aktiv og forpliktende rolle når helsetjenestene skal utvikles. Helsefellesskapet er en modell som sykehus og kommuner har utviklet, og som fungerer for å prioritere tjenestene til de pasientene som trenger det mest, sier Helgesen.