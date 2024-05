– Nå har regjeringen valgt å styrke Helse Nord med 250 millioner kroner. Det er fordi vi er opptatt av at det skal bli økt kvalitet, mer nærhet i tjenestene og ikke minst kortere ventetider. Derfor er det viktig å prioritere en ekstraordinær innsats i de nordligste landsdelene.

Det sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Pengene er satt av i revidert statsbudsjett som legges frem tirsdag.

Vestre som nylig tok over for Ingvild Kjerkol, sier han er glad for at regjeringen har fått denne satsingen på plass.

– Velferdsstaten skal være vår aller beste helseforsikring, og da må folk uansett om det er i by eller bygd, nord eller sør eller øst eller vest være trygge på at helsetjenestene våre er gode.

Slik skal pengene fordeles:

Ansettelser: 90 millioner til å øke rekrutterings- og samhandlingstilskudd.

Klinikk Alta: 15 millioner skal gå til Finnmarkssykehuset for å styrke Klinikk Alta. Det skal gå til å sikre fødetilbudet, styrke poliklinikk, psykisk helsevern og dagbehandling.

Narvik og Lofoten: Akuttilbudet opprettholdes med 80 millioner til Narvik og 65 millioner til Lofoten.

PÅ BESØK: Tidligere i mai var helseminister Jan Christian Vestre på besøk ved Universitetssykehuset Nord-Norge i dag. Foto: Pål Hansen / NRK

Tidligere i mai ble det kjent at regjeringen gir 140 millioner til sykehus i Narvik og Lofoten.

Pengene regjeringen skal gi nå, kommer i tillegg.

Til tross for dette, sier Vestre at den planlagte omstillingen i Helse Nord skal gå etter planen.

– Det er fortsatt behov for omstilling både i Helse Nord og Finnmarkssykehuset. Samtidig ønsker regjeringen å bidra til at den omstillingen kan skje på best mulig måte gjennom at vi styrker bevilgningen.

Sikre beredskapen i Nord

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier regjeringen legger vekt på å sikre beredskapen i Nord.

– Vi sikrer Lofoten og Narvik, vi styrker Helse Nord totalt. Så har det vært viktig for både senterpartiet og arbeiderpartiet å ha et godt tilbud i Alta, og det gjør vi med den ekstrabevilgningen på 15 millioner, pluss de 25 millionene vi ga før jul.

Vedum sier regjeringen også vil gjøre det enklere for helsepersonell som jobber i Øst-Norge, å jobbe i Nord-Norge.

– Hvis du er lege eller sykepleier og bor sørpå og har lyst til å jobbe nordpå skal du vite at det satses, og at vi for eksempel har gratis barnehage og andre tiltak vi gjør i tiltakssonen for å gjøre det enda mer attraktivt å bosette seg der.

Store utfordringer i helseforetaket

Helse Nord omfatter fylkene Troms, Nordland og Finnmark. Helseforetaket har hatt store økonomiske utfordringer, og har måttet gjøre kutt i ulike tjenester, blant annet i fødetilbud.

De har i vinter hatt mangel på penger og folk. Larvik og Lofoten måtte kjempe for akuttkirurgi og fødetilbudet, mens alle operasjoner i Alta ble stanset i februar.

De har selv anslått at 1,1 milliard kroner må kuttes.

Dette har skapt sinne og protester over den nordlige landsdelen.

Det har også stormet rundt lederne i helseforetaket.