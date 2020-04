Regjeringen lyttet ikke til ekspertenes råd om skoleåpning

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Under en pressekonferanse tirsdag fortalte statsminister Erna Solberg at det vil bli syv endringer i de pågående koronatiltakene, og at dette var starten på en gradvis gjenåpning av Norge.

– Det vi gjør nå, er å åpne litt opp. Men jeg vil understreke så sterkt jeg kan, at dette ikke betyr at vi kan bli mer uforsiktige på andre områder. Andre tiltak og råd gjelder derfor fremdeles, uttalte Solberg (H).

I strid med rådene

To av endringene som ble presentert i dag, var at norske barnehager vil åpne opp igjen 20. april, mens elever i 1. til 4. trinn vil kunne vende tilbake til skolebenken en uke senere, den 27. april.

Dette er ikke i tråd med ekspertutvalget som på oppdrag fra regjeringen har vurdert om barnehager og skoler skulle gjenåpnes vurderinger.

Skoleutvalget ble ledet av Hege Nilsen, direktør i Utdanningsdirektoratet. Hun sier til NRK at ekspertvalget var opptatt av å se på barnas situasjon ut ifra et helhetsperspektiv.

– Ekspertgruppen anbefaler ikke at dagens nasjonale stengningsvedtak videreføres, står det i rapporten.

Utvalget mente at hele barneskoletrinnet, fra første til syvende klasse, kunne gjenåpnes én uke tidligere den 20. april, dersom praktiske smittevernhensyn ble ivaretatt.

VENTER: Erna Solberg (H) venter lenger med å åpne skolene enn fagmiljøene anbefalte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dersom åpning av hele barnetrinnet ikke er praktisk mulig anbefaler ekspertgruppen at de yngste barna prioriteres først, og at heldagstilbud i barnehager og 1.–4. trinn med SFO må åpne, skriver utvalget i rapporten.

Også Helsedirektoratet ville åpne barneskolene på alle trinn.

– Vi foreslo et litt større spenn, fra 1.–7. trinn. Regjeringen har veldig mange gode argumenter for det den har valgt, og jeg tror det er en klok samlet vurdering, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), sier at det vanskelig å vite hvilken effekt det har hatt å stenge skolene.

– Vi jobber med det men det vil være usikkerhet om dette lenge. Det vil være vanskelig å vite om dette før vi har systematiske utprøvinger, sier Stoltenberg til NRK.

Hun sier at åpningen av skolene kan bidra til å etablere et godt smittevern iblant barn i barnehage- og skolealder.

STENGT: Slik vil skoler og barnehager i Norge se ut en stund til. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Skal ha alle på skolen før sommeren

På spørsmål om hvorfor regjeringen landet på en annen vurdering enn ekspertgruppa, sier statsminister Erna Solberg at det kan være krevende å opprettholde nye smittevernregler på en skole.

– Det blir vanskelig å få en full skole med alle elevene i klasserommet. Da klarer man kanskje ikke å få dette til å fungere, også er det de minste som har minst nytte av hjemmeundervisning, sier Solberg til NRK.

På pressekonferansen sa statsministeren at regjeringens mål er at alle elever «på en eller annen måte» skal få komme tilbake på skolebenken igjen før sommeren, men at det fortsatt er viktig at man ikke kan bli uforsiktige og senke skuldrene fordi det nå gjøres endringer i koronatiltakene.

– Lærerne og foreldrene må føle en trygghet til det vi gjør, det er en forutsetning for det vi gjør at foreldre vil sende barna sine på skolen, sier hun til NRK.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, skriver i en kommentar til NTB at han forholder seg til regjeringen beslutning om gradvis åpning av skoler, barnehager og SFO.

Han understreker at det er viktig at det kommer tydelige nasjonale retningslinjer for hvordan smittevernreglene skal praktiseres.