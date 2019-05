Regjeringen lover nye politibiler i budsjettlekkasje

Regjeringen varsler overfor NRK at de vil sette av mer penger til politiet når revidert statsbudsjett legges fram tirsdag.

Politiet har i flere år bedt om nyere biler, og uttalt at situasjonen har vært kritisk.

– I fjor hadde vi ikke råd til å investere i biler. Da gikk pengene til å betale lønninger til nyansatte, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo.

Politiet har fått kritikk for nærpolitireformen. Alvorlige saker har hopet seg opp, og politifolk mangler.

Nå gir regjeringen 100 millioner kroner til nytt utstyr – som nye politibiler (les mer fakta om lekkasjene nederst).

Politibetjent Thea Pettersen sitter i en Passat som har kjørt 341.591 kilometer. Hun er glad for nyheten om at politiet nå skal få nye biler.

– Det er arbeidsplassen vår. Vi bruker mye tid i bilen. Innimellom må vi kjøre fort, og den har en høy belastning, forklarer Pettersen.

NY: De nye bilene som politiet nå kjøper inn er modellen BMW 520 i midten av dette bildet. Til høyre VW Passat som politiet nå kvitter seg med. Foto: Roy Pettersen / NRK

Drøyt 150 millioner totalt

I tillegg til nye biler får politiet bruke 51 millioner kroner mer enn det som var planlagt i statsbudsjettet.

MER PENGER: Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det er viktig at vi både sørger for at politiet får en bedre økonomisk ramme og at vi får investert i nytt utstyr, for det trenger politiet. Bilen er blitt et kjempeviktig arbeidsverktøy. Den er full av utstyr som gjør at man kan kommunisere raskere og mer effektivt, sier justisminister Jøran Kallmyr.

Politiets fagforening mener etterslepet i politibudsjettene allerede er i milliardklassen.

– Det er positivt at det kommet penger, men jeg presiserer strekt at norsk politi ikke er friskmeldt med de pengene som kommer. Men det er gledelig, og grunn til å gi ros for at det kommer mer penger, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Justisministeren mener de har gitt mye.

– Nå har vi økt rammene til politiet ganske mye. Innenfor de rammene vi nå gir, har politimestrene rom for å gjøre utskiftninger i utstyrspakken. Ansettelsen av flere politifolk har til nå vært helt nødvendig, så må man i hvert enkelt politidistrikt vurdere hva man skal bruke ressursene på fremover, sier Kallmyr.

14 budsjettlekkasjer hittil

Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett tirsdag 14. mai. Dette er kjent til nå: