Regjeringen legger tirsdag formiddag frem revidert nasjonalbudsjett etter at partene har sittet i forhandlinger de siste tre ukene. SV varslet at de ønsket et løft i ytelser, mer sosialt omfordelende budsjett, samt bedre klimaprofil, skriver NTB.

SV har i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fått gjennomslag for å øke barnetrygden med totalt 2 milliarder kroner i året. Økningen gjelder barn over 6 år, og den trer i kraft fra 1. juli i år. Økningen utgjør omkring 200 kroner i måneden per barn.

I det totale budsjettet utgjør satsingen 920 millioner kroner.

– Vi har forhandlet en enighet som både tar nødvendige grep på fordeling og miljø. En av de store satsingene vi har fått på plass, er en varig økning av barnetrygden for barn over 6 år, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NRK i forkant av pressekonferansen.

– Det er penger som skal gå til barnas bukser og brød, uavhengig av at foreldrenes inntekt eller tilknytning til arbeidslivet varierer, sier hun.

Løfter sosialhjelpssatsene

De minste barna har flere ganger tidligere fått økt barnetrygd, men nå er altså turen kommet til de litt eldre barna.

– Den forrige store økningen var det KrF som sto for. Det har gitt direkte utslag på tall for barnefattigdom. Dette er veldig viktig, både fordi barnetrygden er det enkelttiltaket som er mest effektivt hvis målet er å bekjempe barnefattigdom. Det er ikke bare SVs mening, det sier også Redd Barna og Unicef, sier Bergstø.

SV-lederen viser til at dette er en universell velferdsordning som går til alle.

– Barnetrygd er viktig for omfordelingen og for å styrke økonomien til folk nå. Det blir et viktig bidrag i å styrke fellesskapet, spesielt nå i dyrtiden, sier Bergstø.

– Jeg er glad for at vi nå øker barnetrygden for landets barnefamilier, og at skatten reduseres for mange av landets pensjonister, sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

SV og regjeringspartiene har også blitt enige om å løfte sosialhjelpssatsene med 10 prosent.

– Det blir en varig økning for mange med dårlig råd. Og det blir slutt på at trygdemottakere mister bostøtte når de får etterbetalt for trygdeoppgjøret, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

I tillegg er det enighet om å øke statens bidrag til store, nye kollektivprosjekter ved å øke statens bidrag til 70 prosent, fra 66 prosent i dag.

– Vi setter fart på det rettferdige grønne skiftet. I høst skal regjeringen komme med en virkemiddelpakke for grønn omstilling av norsk industri, sier SVs finanspolitiske talsperson, sier Kaski.

- Vi regner på detaljene på klimakuttene. Vi vet at utslippskuttene til neste år blir høyere enn det blir på det siste halvåret nå. Men til neste år snakker vi om flere hundre tusen tonn i ekstra utsippskutt, sier Kaski.

Totalt øker regjeringspartiene og SV utgiftene med 2,1 milliarder kroner, mens det samtidig gjøres kutt på 560 millioner kroner.

Finansminister og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sa i Politisk kvarter på NRK i morges at det blir enighet i dag.

Enigheten mellom regjeringspartiene Ap og Sp og SV skal ha blitt oppnådd sent i går kveld.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sa i Politisk kvarter på NRK i morges at det blir enighet i dag.

– Det komme til å lande på en god måte i dag. Det blir nye og viktige grep for barnefamilier og de som trenger å bli sett ekstra, sier Vedum.

FORHANDLERE: SVs Kari Elisabeth Kaski og Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen under starten av forhandlingene. Foto: Hanna Johre / NTB

Klimanøtt

Klimapolitikken var den hardeste nøtten i innspurten av forhandlingene. Samtidig har SV krevd gjennomslag på fordeling, i form av økte ytelser eller støtte til de som sliter mest i dyrtiden.

– Det samarbeidet Sp, Ap og SV har ... Selvfølgelig har vi ulike syn, men vi har noen felles mål. Spesielt skal vi satse ekstra på de som rammes av de høye prisene. Ulike sårbare grupper det legges inn ekstra midler for, sier Vedum tirsdag morgen.

Han trekker frem at de er opptatt av at inntektsskatten for folk skal gå ned, og legger til at de i dag kommer til å sikre at skatten for landets pensjonister går ned.

På spørsmål om faktiske endringer i budsjettet, er Vedum vag i svarene. Han mener det vil bli ytterligere forsterkninger av en del gode tiltak, spesielt for dem som har merket prisveksten hardest.

– Det kommer til å komme viktige grep for barnefamilier og andre som trenger å bli sett ekstra. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har jobbet godt sammen og har gjort mange grep for å styrke hverdagsøkonomien til folk, sier Vedum.

Regjeringspartiene la fram sitt budsjettforslag i midten av mai. SV varslet at de ønsket et løft i ytelser, mer sosialt omfordelende budsjett, samt bedre klimaprofil, skriver NTB. Der ble det også tatt høyde for å sikre lavere skatt for landets pensjonister.

56 milliarder ekstra

Bakteppet for forhandlingene er et ikke helt vanlig revidert budsjett regjeringen har lagt fram.

I fjor høst bommet nemlig Vedum grovt på anslaget for prisvekst i år. Det førte til at regjeringen måtte plusse på 56 oljemilliarder i oppdateringen av budsjettet, en rekordstor sum.

Det betød samtidig at budsjettet når politikernes egen grense for bruk av oljepenger i budsjettet, nemlig 3 prosent.

Som vanlig har forhandlingene om revidert budsjett gått solid på overtid. Fristen i finanskomiteen ble utsatt allerede forrige uke, til onsdag denne uken.

Selve debatten om det reviderte budsjettet for 2023 går i stortingssalen kommende fredag, på vårsesjonens siste dag.