Regjeringen legger frem krisepakke for norsk økonomi

Også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er til stede på pressekonferansen.

– Vi står midt i en vanskelig krise for Norge og for verden. Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt, det rammer hverdagen vår, helsevesenet vårt og økonomien vår. Jeg vil takke alle de som har stått på dag og natt for å holde hjulene i gang, sier Solberg under pressekonferansen.

– Det er mange som har ofret mye og ytt mye allerede, men vi må alle forberede oss på å ofre mer og yte mer fremover, legger statsministeren til.

Regjeringen legger frem tre typer tiltak:

Strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet og for næringslivet for øvrig. Brede tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien hvis det blir nødvendig.

Krisetiltakene Ekspandér faktaboks Regjeringen vil i denne omgang prioritere følgende tiltak: Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Vi må blant annet sikre nødvendig tilgang på legemidler, og ressurser til å gjennomføre nødvendige koronaprøver. Det kan bli nødvendig med økt bemanning i helsesektoren. For å legge til rette for at helsepersonell som har gått av med pensjon kan mobiliseres, foreslås det å endre pensjonslovene slik at arbeid ifb. virusutbruddet ikke fører til avkorting av pensjonen.

Reduksjon fra 15 til to dager dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig.

Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig

Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 pst. til 40 pst. for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig.

Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at inntekter bortfaller, for eksempel i reiseliv. Det kan bidra til at bankene blir mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere med sikte på å dekke eieres formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt.

Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. I en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedriftene å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne. Fylkeskommunene vil få økt bevilgning til dette formålet for å kunne ivareta regionale behov. Dette vil komme både arbeidstakere og bedriftene til gode på litt lengre sikt.

Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

– For lite

Reiselivet er et av områdene som er hardest rammet. Tiltakene som regjeringen kom med i dag, særlig permitteringskostnadene, vil hjelpe noe umiddelbart, uttaler administrerende direktør for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold

– Men totalt sett blir dette for lite slik denne krisen nå utvikler seg. Det må komme mer i dagene fremover.

NHO sier at dagens tiltak er et skritt i riktig retning, men de forventer at regjeringen legger frem enda mer treffsikre tiltak neste uke.

– Vi fikk flere viktige avklaringer i dag, men det er ikke nok. Bedriftene blir sittende med så stor del av regningen at arbeidsplasser står i fare. Derfor må arbeidsgivers økonomiske ansvar være det samme om man er permittert, hjemme med barn eller i karantene. Dette må på plass umiddelbart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Amlid mener bedriftene blir sittende med så stor del av regningen at arbeidsplasser kan stå i fare.

– Derfor må arbeidsgivers økonomiske ansvar være det samme om man er permittert, hjemme med barn eller i karantene. Dette må på plass umiddelbart.

– Første fase med tiltak

Finansminister Jan Tore Sanner sier Norge i er inne i en alvorlig situasjon, der bildet endres fra dag til dag og noen ganger fra time til time.

– Det viktigste er å stoppe smitten, og ta vare på liv og helse. Situasjonen påvirker nå mange deler av økonomien og mange næringer og bedrifter. Heldigvis er det slik at norsk økonomi er grunnleggende solid, vi har et godt utgangspunkt.

Sanner sier vi vet at det vil bli verre før det blir bedre.

– Dette er første fase med tiltak. Vi er allerede i gang med å forberede nye tiltak for neste fase.

Sterke tiltak og børskrakk

Tidligere i dag ble det klart at Norges Bank setter ned styringsrenten fra 1,5 prosent til 1 prosent. Sentralbanken viser til at Norge er sterkt preget av koronautbruddet og derfor senker styringsrenten, før det planlagte rentemøte 19. mars.

Med det følger Norges Bank etter en rekke sentralbanker som har kuttet renten de siste dagene. Den amerikanske sentralbanken var først ute, etterfulgt av Island og England.

Torsdag innførte regjeringen svært strenge tiltak for å hindre korona-spredning. Tiltakene innebar at skoler og barnehager stenges, forbud mot flere arrangementer, strenge begrensninger for serveringssteder og stenging av virksomheter som driver med ulike kroppsbehandlinger.

Det ble også innført karantene for alle som har reist utenfor Norden etter 27. februar.

Børsfall

Oslo Børs falt kraftig på virusfrykt og at flere land nå har iverksatt en rekke drastiske tiltak. Børsen endte torsdag ned 8,77 prosent, som er det verste børsfallet siden finanskrisen.

Fallet på Oslo Børs lå lenge på rundt seks prosent, men tiltok i styrke etter det statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie la frem det de selv beskriver som de mest drastiske tiltakene i Norge i fredstid.

På Wall Street i USA falt Dow Jones-indeksen torsdag 10 prosent torsdag. Børsstupet var det største siden «Black Monday» i 1987.