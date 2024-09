– Regjeringen har satt seg et ambisiøst mål. Vi vil øke andelen sysselsatte fra dagens 80,5 prosent til 82 prosent innen 2030, sa Brenna da hun la frem meldingen.

Noe av det viktigste i arbeidsmarkedsmeldingen er hvordan man skal få flere unge i jobb.

I dag er det rundt 100.000 unge om står utenfor – altså at der hverken er i jobb eller i utdanning.

– Jeg er redd for at for mange av våre unge bruker for mye krefter på å dokumentere at de er syke nok til å få en inntektssikring fra en helserelatert ytelse, istedenfor å føle trygghet og bruke kreftene sine på å bli kvalifisert og komme i jobb, sier Brenna.

Noen av tiltakene som er rettet mot unge:

Etablere et forsøk med nytt, arbeidsrettet ungdomsprogram, der unge får inntektssikring og der nedsatt helsetilstand ikke er et inngangsvilkår.

Prøve ut et nytt fireårig lønnstilskudd som vil gjøre det enklere for arbeidsgivere å gi unge som står utenfor en sjanse.

Styrke og forbedre ungdomsgarantien.

Mange utenfor

Tirsdag kom det tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viste at 18,4 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak i fjor.

Det vil si at 622.000 personer mellom 20 til 66 år var utenfor arbeid.

– Fra 2022 har vi sett en økning i andelen utenfor på 0,4 prosentpoeng. Andelen er likevel på nivå med 2021 og lavere enn før koronapandemien, sier seniorrådgiver Christoffer Berge i SSB.

Blant unge mellom 20–24 år er 11,1 prosent utenfor, mens tallet er 13,4 prosent i gruppen 25–29 år.

Rødt sier seg skuffet

– Selv om det er viktig med tiltak for dem som sliter, er et sterkt arbeidsmarked det viktigste for å få mange i jobb, sier Mimir Kristjansson. Foto: Agnete Brun

Mimir Kristjansson, stortingsrepresentant for Rødt, sier at det er skuffende at regjeringen ikke foreslår å øke fribeløpet for uføre.

– I dag lønner det seg knapt å jobbe for mange som mottar uføretrygd, og et høyere fribeløp vil derfor få flere inn i jobb. Det er ikke nødvendig å vente på enda flere utredninger, sier han.

Samtidig sier han at det er bra at regjeringen vil innføre forsøksprosjekt med ungdomslønn i Nav.

– Når man lever på eksistensminimum og får fem ytelser på fem ulike dager i måneden er det vanskelige å finne rom til å komme seg i jobb eller utdanning, sier Kristjansson.