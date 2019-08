Regjeringen lager handlingsplan mot muslimhat: – Det måtte en moskéangrep til

Torsdag ettermiddag holdt regjeringen en pressekonferanse for å meddele at de skal lage en nasjonal handlingsplan mot hat og rasisme mot muslimer.

– Målet er å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av muslimer og mot personer som antas å være muslimer, fortalte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Venstres Abid Raja mener det er terrorangrepet mot Al-Noor moskéen i Bærum som har utløst handlingsplanen.

PÅ TIDE: Abid Raja (V) er glad for at de skal få på plass en egen handlingsplan mot muslimhat, og mener angrepet i Bærum fremskyndet prosessen. Foto: Mette Vollan / NRK

– Det er helt åpenbart at angrepet har spilt en avgjørende rolle for at vi har kommet til erkjennelsen av at vi trenger en handlingsplan også mot muslimhat, ikke bare mot rasisme og diskriminering generelt, sier Raja til NRK.

– Måtte det et angrep til slik du vurderer det?

– Dessverre måtte det til, men nå er jeg glad for at en handlingsplan kommer.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande forteller at regjeringens beslutning om en egen handlingsplan mot muslimhat ble vedtatt på tirsdag.

HANDLINGSPLAN: Kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande, meddelte torsdag ettermiddag at regjeringen har bestemt seg for å lage en handlingsplan mot muslimhat. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Hva tenker du om at Abid Raja sier at det måtte et angrep til for å få på plass en slik handlingsplan?

– Vi hadde nok jobbet med dette litt lenger, hans idé har vært der lenge og når han kommer med en idé så jobber vi med den. Vi har jobbet internt med dette i lengre tid og vi kan alltid vært raskere, men nå har vi lagt frem denne idéen og skal jobbe sammen med et bredt muslimsk miljø, sier Grande.

Justisministeren: – Vi må vise at vi tar hatet mot muslimer på alvor

På spørsmål til justisminister, Jøran Kallmyr, om hvorfor handlingsplanen til regjeringen kommer først nå, er svaret:

– Vi hadde en plan om å ha en handlingsplan mot diskriminering og rasisme, men så har dette blitt mer aktualisert etter angrepet i Bærum. Nå ser vi behovet for en egen handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer, sier Kallmyr til NRK.

STØKK: Justisminister Jøran Kallmyr forteller at terrorangrepet i Bærum aktualiserte og viste behovet for en spesifikk handlingsplan mot muslimhat. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Han mener angrepet i Bærum satt et støkk i de fleste.

– Vi hadde på trappene en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, men nå ser vi et ytterligere behov for å vise at vi tar hat mot muslimer på alvor, fordi det nok en gang har skjedd en høyreekstrem terrorangrep mot Norge.

Etterlyst handlingsplan lenge

Det er mange som har tatt til ordet for at regjeringen må lage en konkret handlingsplan mot rasisme i etterkant av terrorangrepet mot Al-Noor moskéen i Bærum 10. august.

ANGREP: Bønneteppene i moskeen ved al-Noor Islamic Center i Bærum, på folkemunne kjent som «Bærums-moskéen». Foto: Nadir Alam / NRK

Fire dager etter angrepet samlet rundt 1000 personer, 35 organisasjoner og bortimot alle politiske partier seg foran Stortinget for å markere avstand mot muslimhat og terror. Initiativtakeren for markeringen var samfunnsdebattant og Ap-politiker Laila Janet Ayoub.

– Vi vil sende et signal til regjeringen om å raskt utvikle en handlingsplan. Så ønsker jeg at de få som hater bestemte grupper mennesker på grunn av sin bakgrunn eller religion, ser at vi er veldig mange flere som står sammen mot dette, sa hun til NRK.

ØNSKER ENDRING: Initiativtaker Laial Janet Ayoub mener regjeringen nå må utvikle en handlingsplan. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Også leder av Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, har etterlyst at regjeringen tar grep om det han beskriver som et voksende hat mot muslimer.

– Det viktigste er at det blir laget handlingsplaner mot islamofobi, i tillegg må flere ta ansvar for retorikken de bruker, sa Diriye til NRK etter angrepet.

HANDLINGSPLAN: Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye, etterlyser en handlingsplan fra regjeringen på hvordan å unngå hat mot muslimer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han er glad for beskjeden om at regjeringen nå skal lage en handlingsplan.

– Det er flott at dette endelig blir tatt seriøst, sier Diriye etter dagens pressekonferanse.

SV: – Feirer ikke før vi ser faktisk handling

I juni kom SVs Freddy André Øvstegård med et tilsvarende forslag om en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet.

– Det er veldig fint at regjeringen endelig lytter og vil levere en slik handlingsplan. Det muslimske trossamfunn har etterlyst dette siden 2016, så dette var virkelig på tide, sier Øvstegård til NRK.

FEIRER IKKE ENNÅ: SVs Freddy André Øvstegård mener det er på tide at en handlingsplan mot muslimhat kommer etter mange år med etterlysning fra det muslimske trossamfunnet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Han presiserer at det aller viktigste vil være innholdet i planen.

– Det må være konkrete, nye og finansierte tiltak. Jeg ferier ikke dette før jeg ser at det faktisk betyr handling.

