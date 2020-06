Regjeringen kommer med åtte nye tiltak mot radikalisering

Onsdag 17. juni la Regjeringen frem sin nye handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme.

Den nye planen ble presentert på Bærum politistasjon, under ett år siden terrorangrepet mot Al-Noor moskéen som har preget kommunen.

Les også: Norsk borger med norsk bakgrunn pågrepet etter meldinger om skudd avfyrt ved moske i Bærum

Statsminister Erna Solberg sier PST vurderer at det er gode muligheter for at det vil komme nye terrorforsøk i løpet av 2020.

– Vi vil gjøre et felles arbeid for å hindre den religiøse og politiske ekstremismen som vi så spre seg i 2014, og som sprer seg enda mer nå.

Hun sier den reviderte handlingsplanen bygger på tidligere erfaringer.

– I 2014 bygde vi på erfaringene fra 1990-tallet i arbeidet mot høyreekstreme miljøer også for å forebygge jihadisme, nå må vi bruke erfaringene fra de siste seks årene, sier Solberg.

I den nye handlingsplanen kommer Regjeringen med åtte nye tiltak som skal komplementere de eksisterende tretti.

De vil nå prøve ut nye metoder for reintegrering etter straff, ta bedre vare på barna til fremmedkrigere, motkjempe terrorfinansiering, og engasjere et bredt utvalg aktører som skolene, helsevesenet og Nav.

Dette er de nye tiltakene Ekspandér faktaboks Etablering av en nasjonal veilednings- og ressursfunksjon

Nasjonal veiledningsfunksjon for arbeidsog velferdsforvaltningen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

mot radikalisering og voldelig ekstremisme Utprøving av nye metoder for reintegrering etter endt straffegjennomføring

etter endt straffegjennomføring Utvikling av støtteressurser til bruk i skolen og barnehager

Veiledning til barneverntjenesten om oppfølging av barn av antatte fremmedkrigere

om oppfølging av barn av antatte fremmedkrigere Innsats mot terrorfinansiering

Utrede mulighet for bruk av risikovurderingsverktøy for politiet, PST og kriminalomsorgen

for politiet, PST og kriminalomsorgen Etablering av et aktørkart

Det etableres nå et nasjonalt veiledningssenter på Nav sitt kontor på Grünerløkka i Oslo og et «aktørkart» for å lettere ha oversikt over dem som arbeider med problemstillingen.

– Folk har tidligere vært usikre på hvem de skal forholde seg til, sier Cecilie Stokke, radikaliseringskontakt i politiet i Bærum.

Derfra skal et bredt utvalg samfunnsaktører få bedre tilgang til fagmiljøet innen motkjemping av ekstremisme.

– Hvis PST er de første som møter noen som er radikalisert, så har samfunnet feilet, sier Solberg.