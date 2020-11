Det ble regjeringspartiene og Frp enige om på onsdag. Det betyr at staten ikke lenger får siste ord i vindkraftsaker.

– Nå har vi forhandlet om vindkraftmeldingen. Der har Frp fått gjennomslag for de sakene som har vært viktige for oss. Blant annet har vi nå fått overført lovverket til plan- og bygningsloven, noe som i prinsippet vil bety at vi gir kommunene vetorett for etablering av vindkraft i egen kommune, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) til NRK.

I dag behandles vindkraftsaker etter energiloven, og dermed er det staten som har siste ord. Nå skal fremtidige vindkraftverk reguleres etter plan- og bygningsloven.

Det er allerede flertall på Stortinget for at kommunene får avgjørelsesmyndighet i disse sakene, etter at Arbeiderpartiets stortingsgruppe støttet kravet i forrige uke.

Videre skal tidsrammen strammes inn slik at vindkraftanlegg på land skal være i drift etter senest fem år etter innvilget søknad og muligheten for endringer underveis skjerpes inn.

Godkjente prosjekter fullføres

Det betyr at det blant annet skal avklares i konsesjonen om høyde på turbiner, antall turbiner, avstand til bebyggelser og at dette ikke kan endres før anlegget har kommet på nett.

– Det har vært helt nødvendig å rydde opp i konsesjonsprosessen når det gjelder vindkraft. Regjeringen hadde som utgangspunkt å få konfliktnivået ned og rydde opp. Det får vi til. Så er vi også enige med Frp om at kommunene skal få bestemme mer enn de gjør i dag, sier Høyres energipolitiske talsperson Stefan Heggelund.

Dette vil derimot ikke sette en stopper for allerede vedtatte vindkraftprosjekter som ikke er startet opp.

– Vi lever i en rettsstat. Gitte kosesjoner er gitte konsesjoner. Men nå rydder vi opp i konsesjonssystemet og styrker lokaldemokratiet, sier Heggelund.

Endrer skattesystemet

Det har vært stor motstand mot bygging av vindkraftverk i flere kommuner. Det taler ikke for at utbygging av vindkraft øker i fremtiden, snarere tvert imot.

– Det er vel ikke et godt bidrag til det grønne skiftet?

– Det finnes noen kommuner som er positive til vindkraft. Så er vi også blitt enige om at vi må gjøre endringer i skattesystemet som gjør at kommunene vil få beholde mer av inntektene hvis de ønsker vindkraft, sier Heggelund.

Partiene er også enige om å sikre lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraftanlegg. Det blir lagt frem et eget forslag om lokal kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett 2021.

– Viktig med tillit i det grønne skiftet

Venstres Ketil Kjenseth sier regjeringen nå foreslår de nye bestemmelsene fordi det også er viktig med «tillit» i det grønne skiftet.

– Det har vært mye mistillit og frustrasjon ute i Kommune-Norge nå, sier han og legger til at det allerede har vært stor utbygging av vindkraft i Norge.

– Nå skal vi balansere det. Vi har ikke akutt behov for ny fornybar energi akkurat nå. Det er viktig å stoppe opp og ta en pause og gi kommunene større ansvar, sier Kjenseth.

