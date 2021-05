Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier under onsdagens pressekonferanse at de anbefaler alle i Norge å følge det eksisterende vaksinasjonsprogrammet og ikke ta vaksiner som er utenfor dette.

– Vi anbefaler ingen å ta Janssen-vaksinen, sier Nakstad.

Grunnen er at vaksinene ved sjeldne tilfeller kan gi livstruende bivirkninger i form av en sjelden form for blodpropp.

– Det er en risiko vi ikke anbefaler å ta nå som det bare er få uker igjen til alle vil få tilbud om en mRNA-vaksine, sa Nakstad om Janssen-vaksinen og andre vektorvaksiner.

Han anslår at det er om lag sju uker til unge mennesker i kommuner med høyt smittetrykk får tilbud om første vaksinedose, dersom alt går etter planen.

24 kommuner får færre ekstradoser

Det ble også kjent onsdag at ingen kommuner skal måtte gi fra seg mer enn 35 prosent av vaksinedosene sine. Dermed reduserer regjeringen det først tenkte antallet til kommuner med høyt smittetrykk.

Regjeringen vedtok sist uke å fordele vaksinedosene mer målrettet til kommuner som har hatt høyt smittetrykk og strenge tiltak over lang tid. 24 kommuner skulle få 60 prosent flere vaksinedoser.

Men nye beregninger fra FHI viser at en omfordeling av vaksinedoser på 60 prosent innebærer at kommuner med lavt smittetrykk må gi fra seg betydelig mer enn 35 prosent av vaksinene.

– Det er uaktuelt, sier helseminister Bent Høie på onsdagens pressekonferanse.

– Regjeringen har konkludert med at ingen kommuner skal gi fra seg mer enn om lag 35 prosent av vaksinedosene. Dette innebærer at den geografiske omfordelingen blir på 45 prosent.

Han sier at FHI mener at den fortsatt vil ha god effekt, og at tidsplanen for vaksinering i sommer ikke får noen endring av betydning.

Bakgrunnen for de nye tallene er blant annet at flere kommuner er tatt med i oversikten over kommuner som ikke får nedjustert antall doser. I tillegg har FHI sett på praktiske forhold rundt fordeling av vaksiner. Dette var det ikke tatt høyde for i de tidligere anslagene.

Høie: – Vi tåler mer nå

Pressekonferansen holdes bare timer før Norge går til andre trinn i gjenåpningsplanen ved midnatt. Det betyr blant annet at flere enn i dag samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå der det er lite smitte.

Helseministeren sier Norge er mindre sårbare nå enn tidligere når landet åpnes mer opp.

– Vi vurderer flere ting nøye. I dag vurderer vi smittetall på en annen måte. Vi er mindre sårbare nå. Vi må fortsatt holde smittetallene nede, sier han og legger til:

– Vi tåler mer nå.

Smitten økte nasjonalt med 22 prosent i forrige uke, ifølge FHI, som venter at smitten vil øke blant unge i takt med denne ukas gjenåpning.

I forrige uke ble det meldt om 3.112 tilfeller av covid-19 i Norge, en økning på 22 prosent fra uka før, ifølge ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Samtidig økte også andelen som testet seg med 18 prosent. 136.530 personer testet seg i Norge i forrige uke.

Karanteneendringer

De nye reglene trer i kraft i morgen. Reisende skal i utgangspunkt på karantenehotell i hele perioden. Reisende fra Europa med lavt smittetrykk kan oppholde seg i karantene hjemme.

– Jeg forstår at dette er komplisert, men målet er å unngå smitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland og legger til at de jobber med at de som er beskyttet skal slippe å være på karantenehotell.

Tidligere onsdag annonserte regjeringen også at norske studenter som kommer hjem fra studieopphold i utlandet, slipper å betale egenandelen for opphold på karantenehotell. Dette gjelder også fra 27. mai.

I dag åpner også Oslo igjen etter å ha vært nedstengt i 197 dager. Klokken 12.00 kunne serverings- og skjenkesteder åpne dørene igjen.

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 27. mai: Ekspandér faktaboks Anbefalinger for hele landet Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk. Sosial kontakt Ikke ha besøk av flere enn ti gjester. (nytt)

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Det oppfordres til å møtes utendørs.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet. (nytt) Reiser Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress. (nytt)

Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Dette gjelder ikke personer som er beskyttet (nytt) Skoler og barnehager Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune. Det er ikke lenger besluttet nasjonalt at alle barnehager og skoler må være på gult nivå. (nytt) Høyere utdanning Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing. (nytt)

Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing. (nytt) Arbeidsliv Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid. Handelsnæringen Åpent med smitteverntiltak, jf. egen bransjestandard og krav i forskrift. Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen, og regnes ikke lenger som arrangement. Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. (nytt) Idretts- og fritidsaktiviteter Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).

Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)

Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. (Nytt)

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Toppidrett (nytt) Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Det åpnes for treningskamper i alle lag i serier i toppidretten, herunder i Post-Nord-ligaen. Det åpnes for seriekamper tre uker etter innføring av trinn 2 dersom erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det. (nytt)