Regjeringen henter flyktninger fra Moria-leiren til Norge

– Vi har vedtatt at vi skal hente 50 personer fra Moria-leiren, primært barnefamilier, og behandle deres asylsøknader, bekrefter Solberg overfor NRK.

Etter harde forhandlinger ble regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre i mai enige om at Norge skal hente et ubestemt antall barn fra greske leirer. Forutsetningen var at 8–10 EU-land gjør det først. Sju land har nå gjort det, mens fem land sier de skal gjøre det.

Nå starter prosessen med å hente ut folk fra Moria, bekrefter Solberg onsdag.

– Det avtalte vi i morges etter at vi så bildene, sier statsministeren.

– Vi har nå sagt at vi vil nå sette i gang på grunn av den situasjonen som er nå, selv om vi mangler det siste landet for minsteterskelen vi satte. Rett og slett fordi i det kaoset som er nå, så er det greit at vi bare kommer i gang. Men det vil nok ta litt tid, fordi nå skal man gjøre rede for alle personer.

– Kan det bli aktuelt å hente flere til Norge i lys av brannene?

– Nei, utgangspunktet vårt er de 50 som vi har sagt vi skal hente nå.

De 50 personene Norge nå henter ut, trekkes fra kvoten på 3000 kvoteflyktninger som Regjeringen har sagt de skal ta i mot i år.

– Svært krevende situasjon

Iselin Nybø (V) beskriver situasjonen i Hellas som forferdelig og at regjeringen ikke så noen grunn til å vente.

– Vi iverksetter nå regjeringens beslutning om uthenting av sårbare familier med barn fra Moria-leiren. Med tanke på den dramatiske situasjonen som nå har oppstått er det enda mer påtrengende at Norge tar sin del av ansvaret for å avhjelpe situasjonen, sier Iselin Nybø (V).

– Det er en svært krevende situasjon i leiren og for Hellas. Norge vil derfor avhjelpe i den situasjonen som har oppstått, sier Nybø.

Natt til onsdag brant den beryktede flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Flere tusen skal ha flyktet fra leiren, som var satt i karantene på grunn av coronasmitte.

I forrige uke gikk KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ut i VG og lovet at Norge snart var klare til å hente enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren.

– Det var grusomme bilder vi alle våknet til i dag. Det er en krevende situasjon i Hellas, og vi er beredt til å stille opp dersom de trenger mer hjelp, sier Ropstad.

Han forsikrer om at uthentingen vil foregå på en god måte i samarbeid med EU.

– Vi vil velge ut de mest sårbare menneskene som vi er trygge på at vil få opphold i Norge. For eksempel enslige mindreårige under 14 år, eller barnefamilier fra Syria som vi vet har mye større sjanse for å få oppholdstillatelse i Norge, sier KrF-lederen.

Solberg sier Norge allerede i dag bidrar med støtte til asylbehandling i Hellas og til mottak for enslige mindreårige.

– Men Hellas må også begynne å behandle asylsøknader i sitt land. Det gjør de i liten grad, sier Solberg til NRK.

Får ikke Frp til å snu

Brannen får ikke Frp til endre mening om å ta imot flyktningbarn til Norge fra leiren.

– Nei absolutt ikke, for dette viser bare at når europeiske politikere driver politisk spill om noe sånt, så går det galt til slutt. Dette er en situasjon som kunne vært løst på en ordentlig måte for lenge siden, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim.

Han mener Hellas burde ha behandlet alle asylsøknadene, og sendt tilbake dem som ikke skal ha opphold.

– Det har greske myndigheter nektet å gjøre. Og da går det galt til slutt. De prøver å presse andre land til å ta imot og løse problemene for seg.

For Frp er det heller ikke aktuelt å sende midler til Hellas for å hjelpe flyktningene i leiren etter brannen.

– Det er nok ikke behov for mer penger der. Norge har gitt mer penger enn det greske myndigheter har klart å bruke for å hjelpe til i Moria-leiren. Det som er det aller viktigste er å hjelpe til i nærområdene der folk flykter fra.

Helgheim mener at omtrent alle de som har reiste til Hellas var trygge i Tyrkia og burde blitt der, og at de har reist til Hellas uten grunn.

– Vi må slutte dette politiske spillet med å gi all oppmerksomheten til de som har valgt å havne i en slik situasjon selv, eller har blitt lurt ut i det, sier Helgheim.

MDG vil tidoble antallet

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) krever at regjeringen må få på plass en luftbro for å hente ut asylsøkerne så raskt som mulig.

– Når Erna Solberg nå lover en evakuering, må den skje med en gang, skriver Andersen i en epost.

Andersen mener de 50 som nå hentes ut bare bør være begynnelsen.

– 13.000 mennesker har bodd i Moria, og titusenvis av flyktninger har vært i Hellas. Å hente 50 flyktninger hjelper ikke på den situasjonen, så her venter vi at det skjer mer snart, skriver Andersen.

Miljøpartiet De grønnes stortingsrepresentant Une Bastholm sier 50 personer er et «skrekkelig lavt tall».

– Regjeringen bør minst tidoble antallet vi tilbyr å evakuere. Dette er en akutt og prekær nødssituasjon, skriver Bastholm i en epost.

Også Rødts Bjørnar Moxnes mener tallet bør økes.

– Det regjeringen melder nå er for smått, for seint og det er uakseptabelt at det skal på gå bekostning av våre forpliktelser overfor FNs kvoteflyktninger.