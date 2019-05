Regjeringen hasteinnfører forbud mot disse plastproduktene

– Disse gjenstandene er det ingen grunn til å ha i plast. Derfor vil vi forby det, og prøve å få et forbud på det før neste sommer, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NRK.

Han var en av mange som stilte opp på Huk badestrand i Oslo for å delta på strandryddedagen lørdag. Der kom han med nyheten om han ikke ser noen grunn for Norge å vente på at EU skal vedta å forby visse typer engangsplast.

Plastbestikk

Tallerkener i plast

plastsugerør

Spisepinner i plast

Q-tips i plast

Rørepinner i plast

– Vil ikke vente

Plast de mener enkelt kan forbys, fordi det finnes andre miljøvennlige alternativer.

– Jeg er helt sikker på at når det kommer et forbud så kommer det også en ny kreativitet. Det kommer vi til å håndtere. Alle har bestikk hjemme, alternativer har vi mer en nok av, sier Elvestuen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil hasteinnføre forbud mot engangsbestikk i plastikk. Foto: Audun Torsdalen / NRK

Selv om EU er i en prosess med å forby engangsplast vil ikke regjeringen vente på dette. Miljødirektoratet får nå i oppdrag å utarbeide en forskrift der målet er å få det ut på høring til høsten, og fastsette norsk forskrift våren 2020.

–Vi ønsker å gjøre dette så raskt som vi klarer, så vi håper dette er siste sommeren hvor det er lov med plastbestikk, sier Elvestuen.

Andre plastartikler kan være mer komplisert å bytte ut. Regjeringen har nedsatt en gruppe som skal samarbeide med miljøorganisasjoner og næringslivet som skal på hvordan man kan få redusert engangsplasten.

– De skal komme med en foreløpig rapport til høsten, og en til vinteren. Da ser vi hva vi enkelt kan lage forbud på, sier Elvestuen.

EUs ulike organer har samlet seg om innholdet i det kommende direktivet om engangsplast. Direktivet ventes å bli formelt vedtatt i EU før sommeren og gjennomføringstid for forbudene er foreslått til to år fra publisering av direktivet som skjer like etter vedtak. Fra og med 2021 blir enkelte engangsprodukter i plast forbudt vare i EU-området.

Plastforsøpling i Norge

– Her på Huk er det ryddet godt. Men langsmed kysten i Norge er det mange områder hvor det fortsatt plukkes plastforurensing som har ligget tiår etter tiår, forteller Elvestuen.

Plastforsøpling, mikroplast i havet er et av vår tids største problemer. Hvalen som strandet med en mengde plastposer i magesekken i 2017 ble en stor vekker.

– Vi må også jobbe internasjonalt slik at det gir en global effekt. Denne uken har vi et forslag innen Baselkonvensjonen. Det skal tas en beslutning før 10. mai, forhåpentligvis får vi da en enighet som regulerer handel med det som er skitten plast i mye større grad enn tidligere.

Baselkonvensjonen er en internasjonal avtale for kontroll med transport av farlig avfall over landegrensene. Konvensjonen har som formål at slik transport skal minimaliseres og at giftig avfall i størst mulig grad skal behandles innenfor landets grenser og ikke transporteres til stater som har forbudt slik import, ifølge store Norske leksikon.

Plast i nebbet

Rusken-general Jan Hauger var på plass på Huk sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen lørdag. Han forteller at han fikk en pussig opplevelse 1. mai, da en måke landet en meter fra ham med plast i nebbet.

Ruskengeneral Jan Hauger er bekymret for all plasten som brytes ned til mikroplast. Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Jeg vet ikke om den kom til meg bare for å påpeke at plast er noe vi må gjøre noe med. Men det var pussig at den landet en meter fra meg med plast i nebbet. Jeg prøvde å redde den. Det med plast må vi gjøre noe mer med, forteller Hauger.

Hva er problemet med at det blir liggende i naturen da?

– Det brytes jo ned til mikroplast som blåser rett ut i havet og inn i næringskjeden slik at fisk og sjøfugl får det i seg, og til slutt havner det i oss mennesker, avslutter Hauger.