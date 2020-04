Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I helgen ble OPEC og andre viktige oljeprodusenter, til sammen kjent som OPEC+, etter mye tautrekking enige om en historisk avtale om å kutte produksjonen med til sammen 9,7 millioner fat olje per dag.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) har tidligere sagt at Norge vil vurdere kutt i norsk oljeproduksjon dersom det foreligger en bred avtale blant store produsentland om å kutte i sin produksjon.

– Det har nå skjedd, og da er forholdene til rette for at Norge kan gjøre sin selvstendige vurdering, av hensyn til vår ressursforvaltning og norsk økonomi, om vi skal gjøre et kutt også i Norge, sier Bru til NRK.

– Men vi er et skritt nærmere?

– Vi er et skritt nærmere, ja. Det var bra at det kom en enighet i går. Det vil bidra til å stabilisere oljemarkedet det neste året. Det er ingen tvil om at vi trenger det, sier Bru.

OPEC+ kutter fra mai

OPEC+-avtalen skal gjelde fra 1. mai, og er et samordnet tiltak for å bøte på den store overproduksjonen av olje, og påfølgende prisfall, som følge av koronakrisen. Produksjonskuttene skal etter planen trappes ned gjennom 2020 og 2021.

Tiltak i forbindelse med koronapandemien har redusert verdens etterspørsel etter olje dramatisk, noe som har ført til kraftig overproduksjon og påfølgende prisfall:

I etterkant av at avtalen om produksjonskutt ble kjent, har oljeprisen gått noe opp for siden å falle tilbake igjen til rundt 31 dollar fatet.

Norsk beslutning i «nær fremtid»

I tillegg til OPEC+-landene har flere oljeprodusenter i G20 sagt at de vurderer kutt. Bru deltok på et møte med energiministrene i G20 via videolink på fredag.

USA, Brasil og Canada skal etter planen redusere produksjonen med 3,7 millioner fat per dag, ifølge Bloomberg. I tillegg kommer reduksjoner fra andre G20-land på til sammen 1,3 millioner fat. Dette er imidlertid ikke direkte produksjonskutt, men reduksjon i produksjon over tid som følge av at oljeprisfallet har gjort flere felt ulønnsomme å drive.

VIDEOMØTE: Olje- og energiminister Tina Bru (H) diskuterte langfredag mulige tiltak i oljemarkedet med energiministrene i G20-landene. Foto: Olje- og energidepartementet

Tina Bru sier beslutningen om et eventuelt norsk kutt vil tas i «nær fremtid», men vil ikke være spesifikk på hvor lang tid det faktisk vil si.

– Først må vi vurdere om vi skal gjennomføre et kutt i det hele tatt. Nå er det et grunnlag for å gjøre den vurderingen, men vi vet ikke helt når det vil skje, sier Bru.

Norsk oljeproduksjon var i februar på rundt 1,75 millioner fat per dag. Legger man til NGL (Natural Gas Liquids) og kondensat var produksjonen på 2,1 millioner fat per dag.

Sist gang Norge var med å kutte i oljeproduksjonen var i 2002. Den gang ble produksjonen redusert med om lag 100.000 fat per dag.

DEN GANG: Mexicos daværende energiminister Ernesto Martens (t.v.) og daværende olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF) var enige om å kutte oljeproduksjonen i 2002. Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB scanpix

Oljelagre fylles opp – selv med avtale

Ett av de store problemene med overproduksjonen de siste månedene er at verdens fysiske lagerkapasitet for olje er i ferd med å brukes opp.

Ifølge analyseselskapet Rystad Energy var det fredag en ledig lagerkapasitet i verden, til lands og til sjøs, på rundt 700 millioner fat olje. Med en beregnet overproduksjon på rundt 27 millioner fat om dagen, ville lagrene fylles i løpet av 30 dager, altså i midten av mai, het det i analysen.

– Med kutt på 10 millioner fat om dagen vil vi møte veggen to uker seinere. Så for å komme oss gjennom mai, trenger vi ytterligere kutt på minst 5 millioner fat om dagen, skrev analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad i en kommentar fredag.