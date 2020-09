Regjeringen gjør slutt på palmeolje i veitrafikken

Nå blir det tilnærmet slutt på palmeolje i norsk veitrafikk. Nye bestemmelser fra regjeringen gjør at det i praksis ikke blir plass til biodrivstoff som fører til at regnskogen raseres.

Fredag meldte regjeringen at de skjerper kravene om biodrivstoff. Fra nyttår skal 24,5 prosent av alt drivstoff være laget av biologiske materialer. Av dette skal 9 prosent være såkalt avansert biodrivstoff.

– Avansert biodrivstoff er laget av for eksempel slakte- og skogavfall. Det bidrar derfor ikke til avskoging, poengterer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Han får støtte fra Regnskogfondet, som mener regjeringen endelig leverer på det de lenge har lovet – nemlig å fjerne biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.

– Godt nytt! Dette kan være den endelige slutten på palmeoljediesel på norske veier. Regjeringen stiller strengere krav, og struper muligheten til å blande inn palmeolje. Bra jobba, Rotevatn.

Det sier biodrivstoffekspert Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet til NRK.

Biodrivstoff i veitrafikken fra 2021 Ekspandér faktaboks Regjeringen øker kravet om biodrivstoff i norske tanker fra 22,3 til 24,5 prosent fra nyttår.

9 prosent av drivstoffet skal være avansert biodrivstoff fra 2021

Siden avansert biodrivstoff er bedre for klima og miljøet, kan drivstoffleverandørene telle dette dobbelt. Dermed vil avansert biodrivstoff i praksis oppfylle 18 prosent av omsetningskravet.

Fortsatt kan 6,5 prosent av drivstoffet være laget av planteoljer.

Drivstoff av rapsolje er det billiste og best egnede til å blande i vanlig diesel i Norge. Dermed vil det sannsynligvis ikke bli lønnsomt med palmeolje for å oppfylle omsetningskravet.

Fra 1. juli ble det veibruksavgift også på alt biodrivstoff. Dermed blir det ulønnsomt å selge biodrivstoff, for eksempel palmeolje, utenfor omsetningskravet på 24,5 prosent.

Med det nye kravet vil behovet for avansert biodrivstoff øke fra 230 millioner liter i fjor, til 347 millioner liter.

AVSKOGING: Enorme områder med regnskog er ryddet for å gi plass til palmeoljeplantasjer i West Kalimantan i Indonesia. Avskoging er den viktigste grunnen til at landet har verdens tredje største utslipp av klimagasser. Foto: Romeo Gacad / AFP

– Men hvor mye høyere krav til biodrivstoff kan vi vente i årene som kommer?

– Regjeringen jobber nå med en klimaplan for 2030. Den dreier seg om hvordan vi skal nå klimaforpliktelsene våre. Her vil vi vurdere biodrivstoff sammen med all annen teknologi for å få ned utslippene, svarer klimaministeren.

Mangler oversikt

Men det finnes fortsatt mye biodrivstoff det ikke er knyttet krav til at skal være regnskogfritt.

Biodrivstoff til anlegg, fyring og sjøfart har ikke noe omsetningskrav. De trenger heller ikke rapportere om hva drivstoffet er laget av. I tillegg er de heller ikke omfattet av EUs bærekraftskrav.

– Det ligger trolig store mørketall her. Her trengs det en opprydning i regelverket for å unngå drivstoff som fører til direkte rasering av regnskogen, mener Ranum.

NRK har spurt om Miljødirektoratet likevel sitter på noen tall fra disse sektorene.

Tallene er usikre, da de er levert inn på frivillig basis til direktoratet. Men det dreier seg om minst 11 millioner liter palmeolje.

Myndighetene har heller ikke full oversikt over palmeolje fra leverandører som kun leverer biodrivstoff. Inntil juli i år trengte de ikke å rapportere om dette. Her har Miljødirektoratet likevel klart å kartlegge minst 15 millioner liter palmeolje for 2019.

– Så hvordan tenker regjeringen å få bukt med palmeolje som ikke rapporteres inn?

– De største biodrivstoffvolumene har blitt solgt til veitransport, der det også er et omsetningskrav. Vi høyner nå dette kravet for å få enda mer av det beste biodrivstoffet på markedet, er svaret fra Rotevatn (V).

