Regjeringen gjør det litt enklere å få boliglån

Nordmenn er i verdenstoppen i gjeld, og gjeldsnivået har bekymret politikerne og Finanstilsynet i årevis.

Derfor finnes en utlånsforskrift som først og fremst stiller en rekke krav til alle som vil ta opp lån med pant i boligen.

Nå endres flere av kravene fra 1. januar 2023:

Kan tåle mindre renteoppgang: Bankene slipper å ta høyde for at folk skal tåle 5 prosentpoeng renteoppgang. Kravet endres til 3 prosentpoeng, men kunden må likevel tåle minst 7 prosent rente.

Bankene slipper å ta høyde for at folk skal tåle 5 prosentpoeng renteoppgang. Kravet endres til 3 prosentpoeng, men kunden må likevel tåle minst 7 prosent rente. Lettere å kjøpe flere boliger i Oslo: Folk som vil kjøpe en sekundærbolig slipper å måtte stille opp med 40 prosent egenkapital i Oslo. Kravet blir redusert til 15 prosent egenkapital.

Trosser Finanstilsynets råd

Finanstilsynet mente også at ingen burde få låne mer enn 4,5 ganger inntekten, men regjeringen beholder dagens krav på 5 ganger inntekt.

De har i en årrekke bedt politikerne om å stramme inn, slik at økonomien tåler en situasjon med prisvekst og renteoppgang.

Men regjeringen mener situasjonen nå taler for å myke opp flere av kravene:

– Det høye gjeldsnivået i norske husholdninger utgjør fortsatt en sårbarhet i det finansielle systemet. Derfor viderefører vi krav til bankenes utlånspraksis, men gjør justeringer for å tilpasse kravene til den økonomiske situasjonen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Tror endringene bremser boligprisfall

Boligprisene har falt uvanlig mye flere måneder på rad, og renten er på vei full fart oppover.

Direktør for personmarked i BN Bank, Endre Jo Reite, mener Vedum nå unngår at folk får mindre lån fordi de må tåle 5 prosentpoeng renteoppgang.

– Det de gjør nå er å rette opp den store feilen i utlånsforskriften, som er at man samtidig som renten stiger må stramme inn på lånemuligheten, sier han til NRK.

Han mener dagens forskrift med dyrere rente betyr at mange har fått opptil 25 til 30 prosent mindre i lån enn tidligere på grunn av rentekravet.

– Med et pennestrøk får regjeringen reverstert det, slik at man ikke får låne så mye mindre som man gjorde for ett år siden, sier Reite.

Eiendomsbransjen har advart mot full boligbrems om regjeringen fulgte Finanstilsynets råd om å stramme inn kravene for å få lån.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener endringene fra 1. januar vil redusere risikoen for et bratt boligprisfall.

– Dette vil bidra til å løse opp i usikkerheten knyttet til finansiering av boligkjøp og gjøre det enklere å få nødvendig mellomfinansiering. Dette er viktig for å holde aktiviteten i gang i boligmarkedet, sier administrerende direktør Carl O. Geving.