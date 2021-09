Regjeringen forslår å forlenge permitteringsordningen frem til 1. november

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Partene i arbeidslivet og Røe-Isaksen møttes onsdag igjen for å diskutere en forlengelse av permitteringsordningen. Møtet varte i nesten to timer, og resultatet ble en forlengelse av dagens ordning frem til 1. november.

– Da vil vi ha bedre oversikt over smittesituasjonen og vaksinering. Sjansen er bedre for at vi er tilbake til normalen, og det gjør at det blir en bedre mulighet for dem utenforarbeidsmarkedet eller som er permittert, til å komme tilbake til og eventuelt finne en annen jobb hvis det er nødvendig, sier Røe-Isaksen etter møtet.

1. oktober er dagen permitteringsordningen opprinnelig går ut på dato. Arbeidsdepartementet anslår at 80.000 nordmenn da kan oppleve kutt i dagpengene. Over 16.000 kan risikere oppsigelse.

I utgangspunktet har regjeringen stått fast på at ordningen som har gitt permitterte nordmenn mer dagpenger i løpet av koronaen, skal utgå den dagen.

Regjeringen vil prioritere andre tiltak for å få folk tilbake i jobb.

– Hvorfor ga du etter?

– Vi er opptatt av å ha en god dialog. Det er veldig sterkt delte meninger blant de forskjellige organisasjonene - både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Det er også sånn at veldig mange peker på ulempene ved å stadig forlenge ordningen, blant annet at det blir veldig vanskelig for folk hvis jobben ikke er der når de kommer tilbake, sier statsråden.

Røe-Isaksen påpeker at dagens forlengelse strekker seg til etter valget, og at den som er i regjering på det tidfspunktet kan se an situasjonen videre.

– Vi har hele tiden gjennom pandemien vært opptatt av at vi er nødt til å være litt fleksible og tilpasse virkemidlene etter hvvordan situasjonen er, sier han.

Rødt, SV, Sp, Ap og Frp, som sammen har flertall på Stortinget, har lenge støttet en forlengelse av reglene.

Rødt sa i august at de vil hasteinnkalle Stortinget, som egentlig ikke skal samles igjen før 1. oktober, dersom ikke regjeringen forlenger ordningen.

På grunn av koronapandemien ble reglene for permittering endret, slik at bedrifter kunne ha ansatte permitterte over en lenger periode, heller enn å si opp folk.

I tillegg ble dagpengesatsene økt. Før pandemien fikk permitterte 62,4 prosent av tidligere lønn, men under pandemien får ledige og permitterte 80 prosent av tidligere lønn opptil 320.000 kroner.