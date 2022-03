Regjeringen får NHO-refs – fortsatt ingen strømstøtte til bedrifter

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) forlenget i dag strømstøtten med ett år, fram til mars 2023.

Betingelsene for støtten vil være de samme som i dag. Det vil si at staten dekker 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime.

Men bedriftene står fortsatt uten en egen ordning.

Rec Solar har 250 ansatte i Porsgrunn og Kristiansand, og daglig leder David Verdu i Rec Solar Norway sier han ikke hadde forventet noe annet.

– Alle er enige om at det er ille, og at noe burde gjøres. Men det har ikke vært den minste antydning til at noe kommer til å bli gjort før den nyopprettede energikommisjonen leverer sin innstilling i desember, sier han til NRK.

– Vi trenger ikke sympati, men strakstiltak, forklarer Verdu.

Han møtte onsdag NRK i en av Rec Solars fabrikker.

– I desember hadde vi 40 millioner kroner i strømkostnader. Normalen ville vært 6 millioner, sier Verdu.

– Vi greier å være konkurransedyktige med kineserne dersom vi hadde hatt normale kraftpriser, men vi har ikke sjans med så store strømkostnader som vi har nå, konstaterer han.

KRISE: Silisiumprodusenten Rec Solar har spotprisavtale på strøm og taper nå penger hver eneste dag. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Men Vedum og Aasland hadde i dag ingen konkrete løfter til bedriftene. Det reagerer også NHO kraftig på.

Ifølge NHOs medlemsundersøkelse oppgir rundt én av fem bedrifter at de vil måtte redusere aktiviteten som følge av de høye strømprisene.

– Ekstrem situasjon

Før det i dag ble klart at regjeringen forlenger strømstøtten med ett år, sendte NHO et brev til regjeringen. Der ber arbeidsgiverne om at «det etableres en ordning for strømstøtte til bedrifter, med rask iverksettelse».

– Vi ser særlig for oss at det kan gjelde de små og mellomstore bedriftene i de dyre områdene av landet, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO til NRK.

STØTTE: Anniken Hauglie i NHO krever at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kommer med strømstøtte også til næringslivet. Foto: Terje Pedersen / NTB

I en allerede vanskelig situasjon etter to år med pandemi og høye strømpriser har energi blitt enda mye dyrere etter Russlands invasjon i Ukraina.

– Vi frykter nå for bedriftene, fordi denne situasjonen ser ut til å vare veldig lenge, sier Hauglie.

– Bør ikke bedriftene selv forsikre seg mot svingninger i energiprisene?

– I utgangspunktet mener NHO at bedrifter skal drives for egen regning og risiko. Men nå er situasjonen helt ekstrem. Den var kritisk før invasjonen av Ukraina. Nå er situasjonen enda verre og mye tøffere.

Hauglie viser også til at det i EU nå drøftes strømstøtte til bedrifter og endringer i regelverket for statsstøtte.

Verdu i Rec Solar viser til Frankrike, hvor det er innført en midlertidig makspris på strøm.

– Det har EU godtatt. Det er det jeg håper på at man kan gjøre i Norge også.

Ingen garantier

Finansminister Vedum hadde ingen konkrete løfter til næringslivet i dag.

– Sikringsordningen går på hjem og hus. Men når vi jobber med strøm i stort, så er vi også veldig opptatt av å se på hvordan vi kan lage ordninger som gir mer forutsigbarhet, også for bedriftene, sier han til NRK.

– Ekstremutslagene vi har sett i vinter, er selvfølgelig aller tøffest for hjem og hus, men det er også tøft for bedrifter.

FORLENGER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) sier regjeringens strømstøtte skal vare til mars 2023. Foto: Lise Åserud / NTB

Regjeringen kan heller ikke garantere at øvrige strømstøttetiltak, som økt bostøtte og en egen ordning for studenter, blir videreført.

Regjeringen ser på «hele bredden» av tiltak, varsler Vedum.

– Nå sender vi denne sikringsordningen på høring, så får vi komme tilbake til bostøtte og andre typer sosiale tiltak som er rettet mot folk for å skape trygghet.

Forlenget ordning

Dagens modell for strømstøtte til privatpersoner ble innført rett før jul. Bare noen uker senere ble den styrket kraftig, slik at staten nå dekker 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime.

Det er denne ordningen og dette nivået som nå blir videreført.

– Det er for å gi folk en langsiktig trygghet og forutsigbarhet i en usikker situasjon, sier Aasland til NRK.

Dagens forslag skal ut på høring. Aasland sier regjeringen jobber med å finne en ordning som vil vare enda lenger.

– Vi jobber med å finne varlige løsninger som kan redusere kostnadene i framtida, men det må vi komme tilbake til, forteller olje- og energiministeren.

Det er uklart hvor mye forlengelsen av strømstøtten vil koste staten.

– Dette er en sikringsordning. Premisset for støtten er ikke at det kommer til å være høye strømpriser et helt år. Hvis strømprisene er lave, vil det heller ikke gi strømstøtte, sier Vedum.