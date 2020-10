Regjeringen bruker 4 milliarder på å få unge tilbake til skolebenken og ut i jobb

Ved utgangen av september var drøyt 7 prosent registrert som arbeidsledige, ifølge månedsstatistikken fra Nav. Det er nesten dobbelt så mange registrert hos Nav som før koronapandemien. Blant unge i aldersgruppen 20 til 24 år var det 6 prosent ledige ved utgangen av august, noe som er høyere enn alle andre aldersgrupper.

Derfor legger nå regjeringen nærmere 4 milliarder kroner til tiltak rettet mot å få unge ut i jobb eller tilbake til skolebenken.

Tiltakene i 2021-budsjettet for unge ledige: Ekspandér faktaboks 150 millioner kroner for at avgangselever som går med hull i vitnemålet kan få mulighet til å fullføre.

300 millioner kroner for at flere permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring.

45,5 millioner kroner for å gi personer som allerede har studie- eller yrkeskompetanse fra videregående opplæring, tilbud om å ta et fagbrev.

46 millioner kroner for at flere skal benytte ordningen Fagbrev på jobb. Ordningen skal gjøre det enklere å kombinere arbeid og opplæring.

15 millioner kroner til å utvide forsøket med modulstrukturerte læreplaner i utvalgte lærefag i fag- og yrkesopplæringen. Forsøket skal gjøre opplæringen mer tilpasset voksne.

Flere ledige og permitterte skal få mulighet til å fullføre videregående opplæring.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddet, slik at om lag 5000 personer kan fullføre i 2021.

Fleksible utdanningstilbud som gjøre høyere utdanning tilgjengelig for mennesker uavhengig av hvor de bor eller hvilken livssituasjon de er i. 97,2 mill. i 2021.

Dytt for å gjennomføre videregående

Statsminister Erna Solberg besøkte nylig ungdom på IKT-huset i Oslo og traff flere unge som har droppet ut av videregående skole. IKT-huset er et eksempel på tiltak som skal få unge ut i arbeid.

Her kan ungdom få et dytt for å gjennomføre videregående skole, slike at de kan få en høyere utdanning og en jobb senere i livet. Thomas Aasterud droppet ut av videregående:



– Jeg var ikke så flink til å komme meg på skolen. Jeg ble mye hjemme, og det gikk utover karakterene og skolelivet, sier han.

Thomas Aasterud droppet ut av videregående skole. Nå får han opplæring på IKT-huset for å komme tilbake til arbeidslivet igjen.



Nå satser regjeringen på Thomas og andre ungdommer, slik at de ikke faller utenfor arbeidsmarkedet i fremtiden.

– Frafallet er en av grunnene til at folk ikke kommer seg inn i jobb og havner utenfor arbeidslivet. Derfor er det viktig at vi har mange veier tilbake igjen. Tiltakene skal få flere til å fullføre utdanning eller komme seg direkte ut i jobb, sier statsminister Erna Solberg.

Unge detter lettere ut av arbeidslivet

Koronapandemien har for mange ført til et stramt arbeidsmarkedet og at flere bedrifter går for halv maskin.

– Tiltakene vi gjør for å sørge for at bedriftene klarer å holde seg flytende nå, det er også kjempeviktig. Vi ser at de unge uten formell utdanning er de første som detter ut av arbeidslivet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.



Thomas Aasterud er fornøyd med en ny mulighet for å komme seg i jobb.

– Jeg har lært å skape rutiner og komme meg ut i en form for arbeidsmiljø. Når man er ferdig, så er det en god følelse at man har gjort noe bra, sier han.