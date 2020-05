Regjeringen åpner for Danmarks-ferie

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen har inngått avtale med Danmark for fritidsreiser fra 15. juni.

Dette innebærer at man ikke trenger å holde seg i karantene etter å ha reiser mellom Norge og Danmark.

Reiser til Sverige uten karanteneplikt er fortsatt til vurdering.

– Enigheten mellom Danmark og Norge betyr at danske turister kan komme til Norge, og norske turister kan reise til Danmark, sier statsminister Erna Solberg.

Hun mener likevel det ikke bare er å kaste seg over pc-en for å bestille ferietur til Danmark.

– Turister må sette seg inn i og følge de nasjonale reglene for reiser og smittevern, og disse reglene er ikke nødvendigvis like i Norge og Danmark, poengterer Solberg.

Danmark vil ta stikkprøver langs grensen, melder Reuters.

Får ikke overnatte i København

– Det er viktig at norske turister setter seg inn i reglene til Danmark og følger disse. Vi har derimot ikke lagt særlige restriksjoner for danske turister som kommer hit, sier Solberg.

Turister til Danmark må ha booket minst seks overnattinger, og det blir ikke mulig å booke hotell i København.

– Vi åpner for en stor del av turismen, ikke minst vestkysten. Men vi har noen utfordringer med hovedstaden vår København, sier statsminister Mette Frederiksen.

– Turister får ikke overnatte i København og Frederiksberg kommune. Man kan ikke dra på ferie i de to kommunene, sier justisministeren Nick Hækkerup.

Turister må derfor dokumentere hvor i Danmark de skal overnatte, så det kan kontrolleres at ingen overnatter i København, sier justisministeren.

RESTRIKSJONER: Det blir lov å feriere i Danmark, men det er noen viktige restriksjoner som blant annet gjelder København. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reise til alle land som ikke er strengt tatt nødvendig, med unntak av Danmark.

Solberg sier åpningen er en positiv nyhet for fergeselskapene.

Hun tror at Norwegian og SAS tilpasser seg markedet ettersom etterspørselen øker.

– Det vil nok være noen norske barnefamilier i Legoland denne sommeren også, sier Solberg.

Dialog med andre land i Norden

På spørsmål om det blir lov å reise gjennom Sverige på vei til eller fra Danmark, svarer Solberg:

– Vi har ikke gjort all reiseplanlegging for folk. Det kommer an på danske regler. Men for danske turister er det mulig å komme til Norge via Sverige.

Solberg forteller at de også er i dialog med Sverige, Finland og Island om den samme type ordningen.

– Det må oppnås enighet mellom smittevernsmyndighetene om kriteriene for å identifisere hvilke regioner som har høyt smittetrykk. Slike områder skal ikke besøkes av turister fra andre nordiske land, eller ta imot feirerende, sier Solberg.

DANSKE STRENDER: Mange nordmenn ferierer i Skagen i Danmark. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Hadde ønsket felles regler

Solberg sier de egentlig ønsket et felles regelverk i Norden,

– Der er vi ikke nå, sa Solberg og la til at de starter med avtaler mellom enkeltlandene.

Også Danmarks statsminister Mette Fredriksen fortalte om nye reiseregler fredag ettermiddag.

I Danmark åpnes grensene mot Island og Tysland i tillegg til Norge.

Frarådet utenlandsreiser

Regjeringen frarådet 15. mai utenlandsreiser fram til 20. august. Da ble det også kjent at det innen 15. juni vil bli vurdert å endre reiserådet til Norden. Innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for andre nærliggende europeiske land.

Svalbard åpnes for turister fra 1. juni.