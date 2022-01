Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I midten av desember stramma regjeringa inn på dei nasjonale tiltaka etter ein stor auke i smittetala og talet på innlagde på sjukehus.

Det blei blant anna innført skjenkestopp og gult nivå i barnehagar og barne- og ungdomsskular. I vidaregåande skule og i vaksenopplæringa blei det innført raudt nivå.

I løpet av juleferien har tala på smitta gått ned. Men regjeringa vil bruke dei neste par vekene til å følge utviklinga, før dei bestemmer seg for kva dei vil gjere vidare, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i eit intervju med NRK-programmet Helgemorgen.

– Vi må nok litt inn i januar for å sjå det store biletet. Det som skjer juledagane, er ikkje representativt for det som skjer når vi har eit vanleg, aktivt samfunnsliv, seier han.

Vil ha opne barnehagar og skular

Måndag opnar barnehagar og skular igjen etter jule- og nyttårsfeiringa. For å kunne halde desse opne, blir det i fleire kommunar lagt opp til massetesting av tilsette og elevar på alle klassetrinn, karanteneunntak for lærarar og digital undervisning for ungdommen.

– Vårt håp er at ungane skal tilbake til skulane. Det har vi prioritert høgt, og det er den retten og tryggleik dei har, seier Støre.

Fleire kommunar innfører massetesting av elevar og lærarar på nyåret. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skulane blir no haldne opne etter ein modell med grønt, gult og raudt nivå, der kvart nivå seier noko om kor mange nærkontaktar elevar og lærarar skal ha i skulekvardagen. Regjeringa skal no vurdere kor treffsikker trafikklysmodellen i skulen er.

– Vi har meint at gult nivå i den vidaregåande skulen er lite treffsikkert for læring. Vi ønsker å komme oss på grønt nivå med testing. Men inntil vidare vil det vere raudt nivå, men det skal vi sjå på denne veka for å komme med oppdaterte vurderingar veka etter.

Vil fjerne tiltak så snart som råd

Det er store variasjonar kor hardt ramma ulike kommunar og landsdelar er ramma av pandemien. Difor må vi belage oss på at enkelte delar av landet har strengare tiltak enn andre delar, seier Støre.

– Eg meiner at modellen vår om at vi tek utgangspunkt i situasjonen i den enkelte kommune er god. Det er stor variasjon i Noreg, og det må vi har respekt for når vi ser på korleis vi møter smitten.

Mange restaurantar valde å stenge då det blei innført nasjonal skjenkestopp før jul. No skal regjeringa vurdere om tiltaket skal bli vidareført eller oppheva i midten av januar. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Fleire europeiske land har dei siste vekene hatt ein kraftig vekst i smitten. Det er venta at vi kan sjå liknande tal også her til lands. Det er difor uvisst kva som skjer i midten av januar. Men Støre lovar å fjerne tiltak raskt dersom situasjonen tillèt det.

– Vi skal sørge for at dette ikkje varer ein dag lenger enn nødvendig. Vi skal lette på tiltak så snart det er mogeleg å lette. Noreg er ikkje stengt ned, men vi har inngripande tiltak som eg veit har store konsekvensar.

Trur på høge smittetal

Det er knytt ein del uvisse til nedgangen i registrerte smittetilfelle, som vi har sett gjennom jula. Grunnen er at det også har vore ein nedgang i kor mange som har testa seg. Samtidig har det også vore ein liten nedgang i innlagde på sjukehus.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, trur vi likevel kan kome til å sjå ein auke i registrerte tilfelle dei komande vekene.

– Vi trur smittetala vil stige mykje i Noreg når samfunnet opnar opp. Ikkje fordi tiltaka blir tekne ned, men fordi skular, barnehagar og arbeidsliv skal i gang igjen.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg reknar med at det kjem ein auke i talet på koronasmitta når kvardagane kjem i januar. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Før jul kom FHI med modellar for korleis ei slik smittebølge kan arte seg. I verste fall må sjukehusa bu seg på 1000 daglege innlagde. Til veka kjem dei med nye modelleringar.

– Då vil vi talfeste ein del av scenarioa vi ser føre oss, avhengig av kor alvorleg sjukdom omikron truleg kan gi, og kor raskt varianten spreiar seg. No ser det ut til at spreiinga går saktare enn venta, blant anna på grunn av tiltak og juleferien, seier Stoltenberg.

Uvaksinerte er mindre beskytta

Ifølge vekerapporten til FHI som kom før jul, utgjorde dei uvaksinerte nesten 60 prosent av nye covid-pasientar ved sjukehusa i Noreg. Samtidig er det ein nedgang i dei gruppene som har fått tredje vaksinedose.

Vaksinerte kan bli smitta av omikron utan at dei blir så sjuke, men dei kan spreie viruset vidare til grupper med mindre vern. Stoltenberg oppmodar difor dei som kan ta vaksinen, men av ulike årsaker ikkje har gjort det til no, om å takke ja til vaksine.

– Vernet dei vaksinerte har gjeve dei uvaksinerte i lang tid, er no borte. Eg vil difor oppfordre uvaksinerte å la seg vaksinere no.

Omikron ser ut til å gi mildare sjukdom enn tidlegare variantar. I tillegg kan vaksinerte få enda mildare symptom. Stoltenberg er likevel uroa for konsekvensane dersom smitteauken kjem raskt.

– Dersom mange blir sjuke samtidig, kan tenester og arbeidsliv slutte å fungere på grunn av høgt sjukefråvær, seier ho.