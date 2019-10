Regjeringa skal diskutere brillestøtta til barn på nytt

– Vi avviser ikkje endringar, seier finanspolitisk talsperson i Høgre, Henrik Asheim.

Etter at regjeringa la fram forslaget til statsbudsjett 7. oktober, har fleire foreldre stått fram i media og fortalt at forslaget om standardsats for briller til barn kjem til å få store konsekvensar for deira økonomi.

Regjeringa vil innføre ei maksimal støtte på 1200 kroner for vanlege briller og 2400 for ekstra tilpassa briller. Men mange brilleglas er langt dyrare enn dette. Dette avviste statsminister Erna Solberg då ho var i Politisk kvarter 8. oktober.

– Vi har gått gjennom og sagt at du får gode briller til den støtta. Så er spørsmålet kva slags brilleinnfatning du skal ha. Det er noko anna som ikkje vi skal velje på øvste hylle, sa Solberg.

Statsminister Erna Solberg i vandrehallen på Stortinget.

– Rammar skeivt

Finanspolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug seier no at dei lyttar til samfunnsdebatten som har vore etter at dei la fram budsjettet.

– No skal vi bli samde om å finne inndekning for eventuelle omprioriteringar i budsjettet, og då kjem dei fire partia til å snakke i lag for å sjå om det finst saker som vi skal omdisponere. Det har komme fram ganske mange eksempel i media for eksempel på familiar som blir ramma skeivt av det, og dei får vi med oss.

Også Henrik Asheim i Høgre seier at det kan kome omprioriteringar.

– Skal diskutere omprioriteringar

– Viss vi skal gjere endringar, så må dei fire partia bli samde, både om endringar av inntekter og om utgifter. Så det er for tidleg å seie, seier Asheim.

– Har kuttet i brillestøtte til barn uheldige konsekvensar?

– Dette budsjettet har veldig mange tiltak. Og eg ser at det er pressgrupper som ønskjer endringar på mange forskjellige ting. Difor har me sagt at me skal diskutere dette grundig. Men det skal me gjere mellom dei fire partia, ikkje basert på enkeltutspel frå enkeltrepresentantar.

Her siktar Henrik Asheim til at Abid Raja (V) og Carl Eirik Grimstad (V) gjekk ut i Aftenposten i går med ønske om å reversere kuttet.