Det er særleg blant barn og unge at smitten aukar no. I førre veke var den største auken i meldte tilfelle i aldersgruppene 6-12 år, som auka med 54 prosent, og 13-19 år, som auka med 33 prosent.

Fleire kommunar har starta massetesting av elevar for å få kontroll på utbrota. Men enkelte kommunar har bestilt ekstra med testar for å ha ein beredskap.

– Difor er det viktig for oss å presisere at massetesting er meint for område med store utbrot der smitten er i ferd med å kome ut av kontroll, som på skular. Men dersom vi opparbeider store lager av testar i kommunar med lite smitte, risikerer vi at testane ikkje er tilgjengeleg for dei som treng dei, sa direktør Bjørn Guldvog på pressekonferansen onsdag.

Meir testing i skulen gjer også at det vil bli oppdaga fleire sjuke, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

– Med den høge testaktiviteten vi har blant barn og unge gjer at vi truleg oppdagar fleire smitta. Vi veit blant anna at mange barn og unge ikkje har symptom, og det kjem truleg til å bidra til å skyve tala opp.

Vil legge mindre vekt på smittetal

Samtidig er helsestyresmaktene mindre opptekne av smittetala no enn før sommaren, sa helseminister Bent Høie (H).

– Vi er meir opptekne av kor mange som blir lagde inn på sjukehus og kor mange som er vaksinert. Vi er ikkje så opptekne av kor mange av testane som er positive, sa han.

Samtidig understreka han at det var viktig å unngå at uvaksinerte, som barn under 12 år, blir smitta av viruset.

Sjølv om smitten er stigande, er det framleis relativt få som er innlagde ved norske sjukehus. FHIs vekerapport som kom onsdag viser at talet på innlagde har vore stabilt dei to siste vekene.

Talet har vore aukande, men er framleis lågt samanlikna med tidlegare periodar med høg smittespreiing. FHI skriv at dette kan skuldast at vaksinasjonen beskyttar mot alvorleg sjukdom, men ikkje fullt så godt mot smitte.

– Rundt 70 prosent av dei som er innlagde no, er uvaksinerte, seier Guldvog.

Barn og innlegging på sjukehus

I eit intervju med NRK tysdag snakka helsedirektør Bjørn Guldvog om smitten blant barn, og at vi måtte førebu oss på at fleire tusen barn kunne trenge kortare eller lengre observasjon på sjukehus på grunn av koronaviruset.

Talet baserte seg på tal og utrekningar frå Danmark, som reknar med at rundt halvparten av barn under 12 år kjem til å bli smitta i løpet av vinteren.

Guldvog presiserte onsdag at han snakka om kva som var ein mogeleg konsekvens, og ikkje kva som var sannsynleg.

– Det etterlatne inntrykket blei ei overestimering av kor mange barn som kan trenge hjelp frå helsetenesta gjennom vinteren. Situasjonen i Danmark kan vere annleis enn i Noreg. Anslaga av kor mange barn som treng hjelp kan vere for høge. Og vi har verkemiddel vi kan sette inn dersom mange skulle bli lagde inn, sa han.

Estimat frå FHI viser at det truleg vil vere færre enn 500 barn som kjem til å bli lagde inn på sjukdom på grunn av covid-19.