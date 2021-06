I 2016 kom regjeringa med den første handlingsplanen mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og korleis departementet skulle jobbe med lhgbtiq-saker.

Torsdag kom regjeringa med ein ny plan som skal gjelde for dei neste fire åra. Planen er eit samarbeid mellom 13 departement.

– Fridomen til å bestemme over eige liv er ein grunnleggjande rett, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen da planen blei presentert.

Ho sa det var viktigare enn nokon gong å stille opp for lhgbtiq.

LHBT+ Ekspandér faktaboks Bokstavene LHBT står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

LHBT+, LHBTI og LHBTIQ brukes som norske samlebetegnelser for personer og grupper som bryter med normer for kjønn og seksualitet. I-en står for interseksuelle og Q-en for queer-personer.

Kilde: Wikipedia.

Vil forby konverteringsterapi

Konverteringsterapi har fått eit eige punkt i handlingsplanen. Dette er ei type behandling der personar skal få hjelp til å kvitte seg med ei «uønskt legning», og blir også kalla homoterapi.

Statsministeren sa denne forma for terapi er ei utfordring, og at regjeringa vil forby dette.

– Vi kjem til å sende ut eit lovforslag på høyring der vi foreslår å forby konverteringsterapi. Og så må vi diskutere korleis dette lovforslaget skal bli, sa Solberg.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) seier lovforbodet mot konverteringsterapi er viktig for regjeringa.

– Dette er eitt av innsatsområda. Konverteringsterapi tek fridomen frå menneske, og utset menneske for sterkt psykisk press og øydelegg sjølvbildet til personar, sa han.

Raja sa at Noreg skal ligge i front for rettane til skeive, og skal føre vidare det internasjonale leiarskapet.

Vil betre kåra til skeive

Den nye kompetanseplanen består av 46 tiltak på fem område, og skal vise korleis ein skal jobbe mot diskriminering av skeive.

Onsdag kom levekårsundersøkinga «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår», som ser på levekåra til skeive i Noreg. Her kom det blant anna fram at transpersonar er særleg utesette for seksuelle overgrep.

Undersøkinga er gjort av Universitetet i Bergen på oppdrag frå Bufdir, og blir eit viktig fundament i det vidare arbeidet.

– Vi må ta kampen og vise at mangfald er ein styrke, sa Raja.

Etterlyser dialog

Interesseorganisasjonen Fri syntes det var vanskeleg å sjå tala i undersøkinga. Men dei er glade for tiltaka i handlingsplanen, men skulle ønske at han var tydlegare på enkelte punkt.

– Eg saknar at planen er meir tydleg på kven som skal ta seg av opplæring og heve kunnskapen. Eg er glad for at det blir meir forsking og kunnskap, men det må også kome fram i konkrete tiltak, sa Fri-leiar Inge Alexander Gjestvang på pressekonferansen.

Han ønsker også ein tettare dialog mellom regjeringa og organisasjonane som er nemde i handlingsplanen.

– Politikk om våre liv kan ikkje bli laga utan oss, sa han.

Leiar i Skeiv ungdom, Odd Thomassen, skulle også ønska at planen hadde eit større fokus på unge og psykisk helse.

– Vi har for lite fokus på psykisk helse, og eg skulle gjerne sett konkrete punkt på dette, sa Thomassen.