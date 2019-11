Regjeringa la seg flat i Stortinget: – Unnskyld! Unnskyld!

– Alt skal fram i lyset og urett skal rettast opp, varsla statsråd Anniken Hauglie (H) då ho på Stortinget i dag beklaga til dei som er råka av Nav-feila og varsla ei gransking av kva som har skjedd. Ho hadde sjølv bede om å få forklare seg for Stortinget om korleis trygdeskandalen kunne oppstå.

Men opposisjonspartia slår seg slett ikkje til ro med alle forklaringane, og det blir truleg ein lang granskingsprosess for å finne alle svar på korleis Nav-systemet kunne praktisere reglane slik at det vart fengselsdommar pengekrav i strid med EØS-reglane.

La seg flat

– Eg har omtalt dette som ein skandale frå første dag, og det står eg ved, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Minst 48 personar kan ha blitt feilaktig dømt for trygdesvindel, og rundt 2400 saker kan vere feilbehandla.

Dermed kan over 2000 personar ha blitt tvungne til å betale tilbake pengar dei hadde rett på.

Hauglie understreka til Stortinget at desse tala er foreløpige, og at arbeids- og velferdsdirektoratet heller ikkje har oversikt over kor mange som har fått urettmessig avslag på søknad om trygdeytingar.

Ho understreka at det mest alvorlege er sakene der folk har fått feilaktige dommar.

– På vegne av regjeringa vil eg be dei menneska det gjeld og familiane deira om unnskyldning for det dei har vore utsett for. Staten skal gjere opp for seg, sa Hauglie frå landets viktigaste talarstol.

Vanskeleg å rette opp

Då Hauglie var ferdig med si forklaring for Stortinget repeterte statsminister Erna Solberg bodskapen i vandrehallen:

– Vi må først og fremst bruke denne moglegheita til å seie unnskyld til samtlige av dei som no opplever å ha blitt møtt med eit urettmessig krav - både om tilbakebetaling og i dei verste falla fengsling - for å ha gjort feil i forhold til vårt lovverk som viste seg å vere ei feiltolking.

Statsminister Erna Solberg var til stades i Stortinget saman med statsråd Anniken Hauglie då ho forklarte seg om Nav-skandalen.

– Eg har forståing for at det er ekstremt vanskeleg når du blir stempla som kriminell, som trygdesvindlar, når du faktisk hadde retten på di side.

– Det klarer vi nok ikkje å rette fullt opp i uansett kor mykje erstatning og ordningar vi har.

– Betal tilbake!

Men Ap-leiar Jonas Gahr Støre meiner det bør kome handling umiddelbart. Han gjekk på talarstolen etter Hauglie og kravde handling.

– Det første som må skje og det må skje utan forseinking, er at Nav betalar tilbake dei pengane som er urettmessig inndratt. Dei som er urettmessig dømt og fråtatt pengar kan ikkje vente på granskringar, utgreiingar, byråkrati og lange politiske prosessar. Sjuke, ofte sårbare, menneske skal få oppreising, sa Støre.

– Det andre som må skje er at domstolane raskt må frifinne dei som er feilaktig dømt. Vi må gje fri rettshjelp til dei som er råka.

Fakta om trygdeskandalen Ekspandér faktaboks * Mandag 28. oktober ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. * Rundt 2.400 saker eller personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil. * Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem er dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneder. * I tillegg har tingretter rundt om i landet funnet til sammen minst ti nye straffesaker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel. * I første omgang gjelder dette saker fra 2012 og for de tre nevnte trygdeytelsene. Riksadvokaten har bedt om å få avklart om det også gjelder flere saksområder og lenger tilbake i tid. Kilde: Nav, Riksadvokaten

Startar gransking

Hauglie sa til Stortinget at ho set ned eit eksternt granskingsutval som skal sørge for å finne fakta og årsaka til at skandalen ikkje vart avdekka tidlegare.

Presidentskapet på Stortinget tek i løpet av få dagar stilling til korleis Stortinget skal undersøke saka - om dette blir ei sak for kontrollkomiteen eller om det blir sett ned ein eigen komite for å sjå på trygde-saka. I fleire av sakene etter trygdeskandalen kan staten vente seg krav om erstatning og oppreisning i millionklassen.

Raudt og SV har sagt at dei vurderer å fremje mistillit mot ministeren. Støre gjentok frå talarstolen at Arbeidarpartiet meiner kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget må ta saka for å finne ut av det politiske ansvaret.

Tidslinje fra departementet Ekspandér faktaboks 30. oktober lag Arbeids- og sosialdepartementet ut denne tidslinjen over det som har skjedd i saken fra november i fjor: 27.11.18 Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) får foreløpig orientering om Trygderettens brev 18.12.18 Klagesaker blir satt på vent mens man prøver å få klarhet i regelverket. 20.12.18 Brev fra Nav: Adgangen til eksport av kontantytelser innad i EØS-området. (Desember 2018 ble departementet først gjort oppmerksom på at Trygderetten kom til en annen konklusjon enn det de tidligere hadde gjort) 18.01.19 Møte mellom Nav og Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) om saken. 24.01.19 Brev fra ASD til Nav – Eksport av kontantytelser innen EØS-området 24.01.19 Brev fra Nav til ASD – Kontantytelser under midlertidige opphold i andre EØS-land spørsmål om anvendelsen av forordning 883/2004 artikkel 21 (Arbeids- og sosialdepartementet slår fast i januar at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land). 22.02.19 Uformell kontakt hvor ASD orienterer Nav om brev 25.02.19: Nav kontroll, som avdekker og anmelder trygdesvindel, stilte saker med flere korte opphold på vent. 05.03.19 Brev fra ASD til Nav Kontantytelser under midlertidige opphold i EØS-land. (Departementet sier seg i mars enig i at praksisen må endres for saker framover i tid). 14.03.19 Ansatte i Nav fikk beskjed om ny praksis, og ble bedt om å sette tilbakekrevingssaker på vent. 23.04.19 Siste anmeldelse ble sendt fra Nav til påtalemyndigheten. Denne ble kjent for ASD først 25.10.19. 21.06.19 Brev fra Nav til ASD om at praksis blir endret. Rett til kontantytelser innen EØS-området. 30.08.19 E-post fra Nav til ASD: Rett til kontantytelser under opphold i andre EØS-land. ASD får vite at saken kan være mer alvorlig, og at artikkel 21 ikke var vurdert i saker med midlertidige, lengre opphold i utlandet. 02.09.19 E-post fra Nav om behov for møte.ASD får for første gang vite at det kan foreligge urettmessige fengselsdommer som følge av feil lovanvendelse. 13.09.19 Møte mellom Nav og ASD. Nav redegjorde for status i saken. Men var usikker på om loven var brukt feil, og ville be påtalemyndigheten om at pågående saker ble satt på vent. 16.09.19 Siste sak går for retten. 17. - 19.09.19: Nav sender brev til politidistriktene der de ber om at saker som er anmeldt, men det ikke er tatt ut tiltale, blir satt på vent. 26.09.19: Uformell kontakt mellom Nav og Riksadvokaten om saken. (Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen i oktober). 18.10.19 Møte mellom Nav og ASD for avklaring av fortolkning. 22.10.19 Møte mellom Nav og ASD for ytterligere avklaring. 25.10.19 Møte mellom Nav og ASD der Nav-direktør Sigrid Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie deltar. 27.10.19 Brev fra Nav til ASD – EØS-forordningen. Konkluderer med at tidligere lovtolking av forordningen ikke har vært rikti, uavhengig av lengden på oppholdet. 28.10.19. Brev fra Trygderetten til ASD – Artikkel 21 i trygdeforordningen. 29.10.19 Brev fra ASD til Nav: Rett til kontantytelser under opphold i et annet EØS-land – bestilling til direktoratet.

Senterpartiet understrekar at saka ikkje må handle om statsrådsjakt. Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seier til NRK at det viktigaste ikkje er å diskutere Anniken Hauglies framtid, men at ein må ha ein prosess som ryddar opp for dei menneska som er råka av trygdeskandalen.