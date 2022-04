Regjeringa føreslår at opplæringstilbodet til nyankomne elevar skal vera fullverdig innan tre månadar i staden for ein.

– Dette skal gjera det mogleg for kommunar å ta imot fleire flyktningar på ein gong. Kommunane har likevel plikt til å gi eit tilbod så raskt som mogleg, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i ei pressemelding.

Kunnskapsminister Tonje Brenna deltek på pressekonferansen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Med dette forslaget får kommunane meir tid til å kunne skaffa lokaler og tilsette og få på plass eit fullverdig opplæringstilbod, legg ho til.

Vil sikra ukrainarar å koma i gang med liva sine

– Regjeringa si målsetting er å sikre at flyktningar frå Ukraina raskt skal kunne kome i gang igjen med liva sine, og delta i den norske samfunnet, seier arbeid- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Men med stor tilstrøyming har det vore utfordringar med kapasiteten i alle ledd i oppstartsfasen, legg ho til.

Regjeringa legg fram ein proposisjon for Stortinget med forslag til mellombelse endringar i fleire lover.

Målet er å sikra at regelverket er fleksibelt nok til at kommunane raskt og effektivt kan handtera eit stort tal flyktningar, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Før påske sende regjeringa forslaget til lovendringane ut på høyring.

Dette føreslår regjeringa:

Rett, men ikkje plikt til å delta i instruksjonsprogram i seks månadar, med moglegheit for forlenging i inntil seks månadar.

For dei som ikkje har utdanning på vidaregåande nivå frå før, blir det føreslått at programmet kan vara inntil tre år, med moglegheit for forlenging i inntil eitt år. Programmet skal bestå av arbeids- eller utdanningsretta element, eit språktilbod og foreldrerettleiing.

Rett til opplæring i norsk etter busetjing og at retten gjeld i eitt år frå oppstartstidspunkt. Det blir ikkje føreslått plikt til norskopplæring.

Kommunen har plikt til å sørgja for opplæringa så snart som mogleg og seinast innan tre månadar etter busetjing.

Vil gjera det enklare å skaffa bustadar

Regjeringa legg fram eit forslag om er å innføre beredskapsheimel i plan- og bygningsloven, slik at kommunane raskt og effektivt kan ta imot og busette flyktningane frå Ukraina.

Det skriv regjeringa i ei pressemelding.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Lise Åserud / NTB

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik seier at det er viktig at ukrainarane som kjem til Noreg så rakst som mogleg får plass å bu.

– Ein viktig føresetnad for å lykkast med dette, er at det er nok tilgang på bustadar i kommunane. Det er viktig at kommunane får meir handlingsrom, slik at dei raskt og effektivt kan skaffe nok bustadar til flyktningane. Derfor føreslår regjeringa å innføre ein mellombels beredskapsheimel i plan- og bygningsloven, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i pressemeldinga.

Beredskapsheimelen betyr at kommunane kan gi unntak frå arealformål eller planavgjerder.

Til dømes kan kommunane utvide arealet på ein skule utan å søke. Det opnar også opp for at hytter enkelt kan gjerast om til bustadar.

Dette er viktig for å sikre rask etablering av flyktningmottak, omsorgssenter, barnehagar og skular, melder regjeringa.

Vanskeleg for flyktningar å få jobb

Denne veka kunne NRK fortelja om Kateryna Yevseiehyk (25) som er blant dei første ukrainske flyktningane her i landet som har kome seg i arbeid.

Men for mange ukrainske flyktningar er det vanskeleg å koma ut i jobb i Noreg.

Ukrainske Mira Mira Vorotyntseva såg jobbdraumen falla i grus på grunn av lang saksbehandlingstid hos UDI.

Over 15.000 har bede om asyl

Torsdag blei det registrert 180 nye asylsøkjarar frå Ukraina til Noreg. Totalt er det registrert 1018 nye asylsøknadar den siste veka.

Onsdag og tysdag blei det registrert høvesvis 182 og 147 nye søknadar om asyl frå ukrainske borgarar.

UDI byrja å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkarar til Noreg den 25. februar. Sidan då har det kome 15.154 søknadar.

Norsk organisasjon for asylsøkarar (NOAS) har tidlegare uttalt at dei tykkjer busetjinga av ukrainske flyktningar går for treigt.

– Det er så mange rundt i Kommune-Noreg som no står klare til å bidra, både kommunar og ikkje minst frivillige som ynskjer å stilla opp. No må vi få fart på dette, sa generalsekretær i NOAS, Pål Nesse.