Det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen saman med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Det er framleis krig i Ukraina, og mange millionar menneske har måtta flykta frå heimlandet sitt.

– Tala vi har i dag fortel ein del av tragedien og katastrofen for Europa. Terroren mot lokal- og sivilbefolkninga i Ukraina held fram. Vi har ikkje sett noko liknande sidan 2. verdskrig, seier statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre seir at han har trua på at kommunane vil klara å busetja flyktningane. Foto: Alf Simensen / NTB

Ber kommunane bu seg på 35.000 flyktningar

Statsminister Jonas Gahr Støre seier at det er vanskeleg å spå kor mange flyktningar som vil koma til Noreg i 2023.

Regjeringa rekna tidlegare at det ville koma 30.000 flyktningar frå Ukraina i år. No er talet på veg til å nå 35.000.

I ei utgreiing til Stortinget tidlegare i haust, sa Støre at ein må rekna med at det kan koma 30.000 flyktningar i 2023.

No oppjusterer statsministeren dette talet og ber nøkkelaktørar bu seg på å ta i mot 35.000 flyktningar til neste år.

– Vi må rekna med at fleire må flytta frå Ukraina. Difor reknar vi at det vil koma like mange flyktningar til neste år som i år, seier Støre.

– Det kan bli færre, men det kan også bli fleire. Denne situasjonen er uføreseieleg, understrekar statsministeren.

Historiske tal

Hittil i år er over 32.000 flyktningar busett eller på veg til å bli busett. Alle landets kommunar buset flyktningar.

Dei fleste busette flyktningane er frå Ukraina, og har mellombels kollektiv beskytting, opplyser arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

– Vi har på seks månadar busett like mange som dei siste fem åra til saman, seier Persen.

Ho seier ho er imponert over innsatsen til kommunane, fylkeskommunane og Integrerings- og mangfaldsdirektoratet.

– Kommunane sin solide innsats er avgjerande for at vi skal lukkast. No oppmodar eg alle til å fatta vedtak i tråd med oppmodinga også for neste år, seier ho.

Persen fortel at dei som kjem vil ta aktiv del i det norske samfunnet.

– Dei vil læra seg norsk og dei vil i jobb, seier Persen.

Folk står med bagasjen og ventar på ein buss på den polske sida etter å ha kome frå Ukraina. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Trur kommunane vil klara å ta imot

På spørsmål om ein har nok husly til 35.000 flyktningar, svarar statsminister Jonas Gahr Støre at han overordna ikkje er i tvil om ein kan klara det.

– Kommunale bustader kan vera uttømt, men det har vore stor fleksibilitet i den private marknaden. Men då må vi ha ein beredskap for å kunna velja veldig utradisjonelle løysingar om det blir naudsynt, seier Støre.

– Trur du kommunane er klare for å ta imot like mange flyktningar til neste år?

– Ja, det trur eg, men utfordringane kan bli annleis og meir krevjande for år nummer to, svarar statsministeren.

Tromsø kommune vedtok i mars å busetja 550 flyktningar Så langt har dei blitt bedne om å busetja 416.

– Det er klart at vi har fått veldig mange flyktningar på same tid, i eit ganske trongt bustadmarknad i Tromsø. Vi merkar at det er vanskeleg å skaffa bustader til flyktningane, seier Kirsti Moslett Thunberg, seksjonsleiar for velferd, arbeid og inkludering i Tromsø kommune.

I Nordkapp har dei klart å busetja alle ukrainske flyktningar som kommunen har blitt førespurt å ta imot.

– Vi blei spurte om å ta 15, men sa vi kunne ta det dobbelte. Det har vi i stor grad fylt opp. Vi har no busett 26–27 flyktningar, seier NAV-leiar i Nordkapp, Øyvind Svane Kjosbakken.

Møte etter Ocean Viking-bråk

Fredag har også EU kalla inn til ekstraordinært justisministermøte i Brussel.

Bakgrunnen er striden mellom Frankrike og Italia om kven som hadde ansvaret for å ta hand om migrantar som blei plukka opp av det norskflagga redningsfartøyet Ocean Viking.

Italia nekta skipet å leggja til kai og det enda med at skipet la til kai i Frankrike. Fleire av migrantane om bord på skipet skal takast inn til Noreg.

Ein auke i båtmigrasjonar over Middelhavet har ført til auka spenning mellom EU-landa. I 2022 har over 94.000 migrantar kome til Italia over Middelhavet, mot 67.000 i 2021, viser tal frå FNs migrasjonsorganisasjon (IOM).

Noreg er til stades med ein representant på møtet. Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet reiser til Brussel.