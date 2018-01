Forslag nr. 1 fra Hareide, Knut Arild på vegne av Kristelig Folkeparti:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag til tiltak for å nå de politiske målene om reduksjon i alkoholforbruket, herunder unngå endringer som gir økt tilgang på alkohol.

Forslag nr. 2 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt:

Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som bidrar til at organisasjonsgraden kan økes, som en anerkjennelse av betydningen av at mange arbeidstakere velger å være fagorganisert.

Forslag nr. 3 fra Støre, Jonas Gahr på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti:

Stortinget ber regjeringen legge fram en sak om hvordan nye finansieringsformer for boliger til eldre kan bidra til å redusere behovet for sykehjemsplasser og andre former for heldøgns omsorg.

Forslag nr. 4 fra Arnstad, Marit på vegne av Senterpartiet:

Stortinget ber regjeringen legge til grunn at kommuner uavhengig av kommunestørrelse skal gis mulighet til å bosette flyktninger og at minstekravet for antall som skal bosettes fjernes når kommunen kan vise til gode resultater og planer for integrering i samfunnslivet.

Forslag nr. 5 fra Arnstad, Marit på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti:

Stortinget ber regjeringen om ikke å liberalisere reglene for søndagshandel. Dette for at ikke flere må arbeide på helligdager.