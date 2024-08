Etter nesten 50 år etter at den første abortlova blei vedteken, meiner regjeringa det er på tide å gjere endringar.

Lova har i stor grad vore uendra etter at sjølvbestemt abort blei vedteke i 1978, sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) då han la fram forslaga til endringar.

– Dagens abortlov har spelt ei viktig rolle for kvinner over heile landet i mange tiår, og målet mitt er at også den nye abortlova skal stå seg i lang tid framover, sa han.

Foreslår fleire endringar

NRK har tidlegare meldt at regjeringa ville utvide grensa for sjølvbestemt abort frå 12 til 18 veker. Dette stadfesta Vestre då han presenterte forslaget til endringar i lova på ein pressekonferanse fredag.

– Dette er i tråd med praksisen i dag. Det er nesten ingen som får avslag på søknadar om abort etter veke 12, sa han.

Regjeringa foreslår også at fostertalsreduksjon skal bli jamstilt med abort, og at gravide sjølve skal ha rett til å avgjere om dei vil redusere talet på foster fram til vede 18, innanfor grensa for det som er medisinsk forsvarleg.

I tillegg foreslår regjeringa blant anna også endringar i nemndene og at reservasjonsretten til helsepersonell skal bli vidareført og lovfesta.

Forslag til endringar i abortlova Ny formålsparagraf. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at lova skal ha eit todelt formål. Lova skal sikre ivaretaking av omsynet både til rettane til den gravide og til samfunnets behov for å verne om det ufødde livet.

Kvinners rett til sjølvbestemt abort blir utvida frå veke 12 til veke 18.

Fostertalsreduksjon blir definert som abort og den gravide skal ha rett til sjølv å avgjere om talet på foster skal bli redusert til veke 18, innanfor grensa av det som er medisinsk forsvarleg.

Kvinner får lovfesta rett til rettleiing og informasjon, enten dei vel å avslutte eller fullføre svangerskapet. Kvinner som vel abort, får lovfesta rett til oppfølgingssamtaler i etterkant.

Dagens ordning med abortnemnder blir reformert. Dagens nemnder blir lagde ned og det blir oppretta nye for å vurdere søknader etter 18. svangerskapsveke.

Dei nye nemndene skal bli leia av ein lege, ha ytterlegare eitt medlem med helse- eller sosialfagleg kompetanse og eitt medlem med juridisk kompetanse. Fleirtalet i nemndene skal vere kvinner.

Av omsyn til forbodet mot diskriminering av personar med nedsett funksjonsevne, skal medisinske tilstandar hos fosteret ikkje gi eit direkte høve til å gi løyve til abort. Det skal ikkje vere tilstanden i seg sjølv, men kva tilstanden vil ha å seie for svangerskapet, fødselen, oppveksten og omsorga for barnet som kan gi grunnlag for abort etter 18. svangerskapsveke.

Retten helsepersonell har til å reservere seg mot abort av samvitsgrunnar blir vidareført og lovfesta. Kjelde: Regjeringa

Senterpartiet tek dissens

Regjeringspartia har vore einige om at det er behov for ei ny abortlov, men dei er ikkje heilt einige om kva dei nye endringane skal vere.

Statsrådane til Senterpartiet har difor teke dissens på to punkt i forslaget. Det eine er at dei ikkje støttar at retten til sjølvbestemt abort blir utvida frå 12 til 18 veker.

Senterpartiets representantar blir fristilte når forslaget til ny abortlov blir behandla i Stortinget. Barne- og familieminister Kjersti Toppe håper dei vil følge partiprogrammet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) håper partiets representantar vil stemme imot forslaget når det blir behandla i Stortinget.

– Eg håper flest mogeleg stemmer i tråd med partiprogrammet, men eg har respekt for at dette er ei samvitssak, seier ho til Nationen.

I tillegg har partiet teke dissens på at fostertalsreduksjonar skal bli jamstilt med abort fordi dei meiner dette er eit spesialisert inngrep der svangerskapen held fram for eitt eller fleire foster.

SV og MDG nøgde med utviding

SV er blant partia som har teke til orde for å utvide grensa for sjølvbestemt abort. Nestleiar og helsepolitisk talsperson Marian Hussein er difor glad for at eit fleirtal foreslår dette no.

– Dette er ein historisk dag for å styrke kvinners rett til sjølvbestemt abort. Eg er stolt over kampen den norske kvinnerørsla har teke for å løfte dette som ei viktig sak for å styrke menneskerettane til kvinner.

Ho får støtte frå stortingsrepresentant Une Bastholm i MDG, som kallar forslaget for ein stor dag for likestillinga.

– Full kvinnefrigjering fordrar at vi damer bestemmer over eigen kropp og eige liv, også i vanskelege dilemma. Ved abort treng kvinna og familien rundt gode råd, ikkje stigma eller overstyring.