Regjeringa forbyr taktisk spel frå daglegvaregigantane

– Vi sender no eit tydeleg signal om at slik praksis vil bli slått ned på. Dette vil gjere det lettare å få tilgang til gode butikklokale, seier næringsminister Jan Christian Vestre.

Som NRK tidlegare har avdekka har det i ei årrekke vore ein heftig kamp mellom daglegvarekjedene om attraktive eigedomar, for å stele kundar frå kvarandre.

Forbodet er mot det som blir kalla negative servituttar. Det er ein rett til å nekte ein viss type bruk av ein eigedom, sjølv om ein ikkje eig han, står det i pressemeldinga.

– Marknadsandelar bør bli sikra ved å prestere best, ikkje ved å trekke opp stigen etter seg, held næringsministeren fram.

Servitutt Ekspander/minimer faktaboks En særlig rett over fremmed fast eiendom, som går ut på at en bestemt rådighet over denne er tillagt en annen fast eiendom (reell servitutt) eller en person (personlig servitutt).

Denne rådighet kan enten bestå i adgang til en viss bruk, f.eks. hugstrett, veirett, beiterett (positiv servitutt), eller den kan gå ut på rett til å forby eieren av den tjenende eiendom visse typer av faktisk rådighet, f.eks. byggeforbud, villaklausul (negativ servitutt).

Servitutter stiftes oftest ved avtale og må tinglyses for å få fullt rettsvern; positive servitutter kan også stiftes ved hevd, men dersom retten ikke fremgår av en for brukens skyld anbrakt fast innretning, er hevdstiden 50 år, mot ellers 20; dette gjelder imidlertid ikke for rett til nødvendig vei eller opplagsplass.

Alminnelige lovregler om servitutter finnes i lov av 29. november 1968 om særlege råderettar over framand eigedom. Loven har bl.a. bestemmelser om utøvelse av servituttrådigheten, om flytting, omregulering og avløsing av servitutter, og om avhendelse.

I et særskilt avsnitt om bruksrettigheter i skog finnes en rekke begrensninger med sikte på å verne om skogen. Kilde: Store Norske Leksikon Servituttlova - lovdata.no

Forbodet blir vedteke i sommar, men trer i kraft 1. januar 2024.

Matvaregigantane Norgesgruppen, Coop og Rema sit på dei største marknadsandelane i Noreg.

Næringsminister, Jan Christian Vestre, seier at negative servituttar kan motverke lokal konkurranse. Foto: Tale Hauso / NRK

I 135 norske kommunar har Norgesgruppen over 50 prosent marknadsandel.

– Vi jobbar på fleire område med å forbetre konkurransen i daglegvaremarknaden. Å sørge for tilgang til gode butikklokale er eit av tiltaka, skriv næringsministeren.

– Uproblematisk

Konserndirektør i Norgesgruppen, Stein Rømmerud, seier til NRK at dette ikkje vil råke dei.

– Dette er uproblematisk for oss fordi vi ikkje har negative servituttar. For ei tid tilbake gjekk vi gjennom alle avtalar og fjerna det som var. Vi sit igjen med tre avtalar med negative servituttar som på sikt skal bli avslutta.

Stein Rømmerud, i Norgesgruppen, seier forbodet er uproblematisk og ikkje vil råke dei. Foto: Ola Hana / NRK

Rømmerud seier derimot at det er mange reguleringar av daglegvaremarknaden for tida:

– Det er viktig at ein får tid til å sjå at reguleringane fungerer før ein innfører nye.

Ingvill Størksen, direktør i Coop, seier at dei er positive til forbodet.

– Vi er positive til tiltak som bidreg til betre konkurranse i marknaden. Det første forslaget hadde mange juridiske smotthol som må bli tetta.

Størksen understrekar at dei vil lese vedtaket med interesse, og at det er viktig at regjeringa ser på heilskapen i det.

Foto: Virke

– Det kan vere meir å sjå på enn negativ servituttar, og eksklusive leigeavtalar, blant anna opptrinnsrett.

Økonomidirektør i Rema Etablering, Henning T. Trangerud skriv til NRK at:

– Vi meiner det er bra at det blir et forbod, det er eit steg i riktig retning. Men forskrifta bør innehalde forbod mot eksklusive leigeavtalar, og eit forbod mot å leige lokale med formål om å hindre ein konkurrent i å etablere seg også.

Forbodet gjeld ikkje eksklusive leigeavtalar, men det er behov for å kartlegge bruken av dei og sjå på korleis dei fungerer, står det i pressemeldinga.

Reitan Retail seier at dei også ynskjer forbodet velkomen.

– Vi er for konkurranse på like vilkår, i den grad aktørar har brukt negative servituttar for å halde konkurrentar ute, er eit forbod ein bra ting.

– Attraktive butikklokale er ein knapp ressurs, og Virke Dagligvare meiner det er viktig å hindre avtalar som avgrensar tilgangen på lokal for daglegvareverksemd. Etter det vi erfarer, er omfanget av slike avtalar avgrensa, så eit forbod vil nok ikkje få så stor praktisk betydning for bransjen, seier bransjedirektør for daglegvare i Virke, Bendik Solum Whist.