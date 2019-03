Regjeringa droppar forbod mot solarium

VIL IKKE FORBY: Eldre– og folkehelseminister Åse Michaelsen (frp) vil heller satse på informasjon. Foto: Petter Strøm / NRK

– I dette tilfelle meiner vi at forbodslinja ikkje er rette vegen å gå, seier folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) til NRK.

I haust fortalde NRK at ei nasjonal arbeidsgruppe med ekspertar frå Statens strålevern, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet foreslo ein strategi for å få ned talet på hudkrefttilfelle i Noreg.

Eitt av måla var å greia ut eit forbod mot bruken av solarium i Noreg. Dette målet avviser no eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

– Vi meiner det ikkje er naudsynt i dette dømet. Vi tenkjer at det handlar om å få god informasjon ut til offentlege verksemd og folk flest om kva det inneber å ta solarium.

Michaelsen legger til at regjeringa også har tatt grep på andre område, som til dømes å jobbe for å oppdage kreft tidlegare.

Aukar mest

Hudkreft er av dei kreftformene som har auka mest i Noreg dei siste tiåra. Føflekkreft, den mest alvorlege forma for hudkreft, tar åleine 300 liv i Noreg kvart år.

VIL FORBY: Professor i hudsjukdomar, Petter Gjersvik, meiner solarium førar med seg for stor risiko. Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

– Solarium er ikkje den viktigaste årsaka til føflekkreft, men det er ei av fleire årsaker. Det er godt dokumentert at folk som brukar solarium regelmessig har større førekomst og større risiko for å få føflekkreft.

Det sa Petter Gjersvik, professor i hudsjukdomar ved Universitetet i Oslo til NRK då arbeidsgruppa la fram sin rapport. Han stilte seg bak forslaget.

Reklameforbod

Mange solarier i Norge er ubetjente. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Arbeidsgruppa pensla ut fire hovudtiltak som dei meinte vil få ned den dystre statistikken. Tiltaka går i hovudsak ut på førebygging av hudkreft, men dei ønskjer også ei konkret vurdering om totalforbod av solarier. Dei foreslo å setja ned ei fagleg arbeidsgruppe innan juni i år med mandat å greia ut eit forbod med frist neste år for å komme med ei tilråding.

I mellomtida ville gruppa ha eit reklameforbod mot solarier og strengare krav til fare-merking på solsengene. Denne planen blir no skrota.

– Eg trur mange som har brukt solarium hyppig før ikkje brukar det like ofte no. Vi ser mellom anna at bruken blant 19-20 åringar ikkje er like høy som den var, seier Michaelsen.

Ho seier ho er meir bekymra for sin eigen generasjon, altså folk over 50 år, fordi det er der ein ser størst auke i talet på krefttilfelle.

– Før var det vanleg å bli solbrent når våren kom. Me hadde ikkje solfaktor i det vi smurde på oss, og me var ikkje medvitne om kva vi utsette huda vår for når det gjaldt soling, seier ho.

– Det gjeld å få den kunnskapen ut slik at folk blir litt obs, legger ho til.

I dag er det berre Brasil og Australia som forbyr innbyggjarane sine å besøke solstudioer.

Inn i skolen

I strategien understreka arbeidsgruppa at det er viktig å få inn førebygging av hudkreft i lærarutdanninga. Det rådet vil folkehelseministeren følgja:

– Vi ser at det er viktig å få kunnskap ut blant barn og unge, at ein må bruke solkrem og kjenne kroppens signal. Har du ein føflekk som klør eller kjennest rar ut, må du ta kontakt med fastlegen og få sjekka dette, seier Michaelsen.