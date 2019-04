Refser Rotevatns Resett-utspill

Flere politikere og brukere på Twitter har de siste to ukene henvendt seg direkte til selskaper og oppfordret dem til å fjerne annonser fra nettsiden Resett.

Blant dem som har engasjert seg er statssekretær Sveinung Rotevatn fra Venstre.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Rotevatn sier til NRK at han ikke har oppfordret bedrifter til å boikotte nettsiden, men mener at han har gjort dem oppmerksomme på at annonsene deres befinner seg der.

– Dersom andre ulike bedrifter dukker opp på andre, lignende sier, ville jeg ha gjort det samme, sier han.

– Begrenser meningsmangfold

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk reagerer sterkt på statssekretærens oppfordring.

– Det kan umulig være en statssekretærs oppgave å begrense fri meningsutveksling. Tvert imot er det regjeringen og statsmaktens oppgave å legge til rette for et mest mulig fritt ordskifte, sier Selbekk.

– Det påligger ham et spesielt ansvar for å ikke drive en udemokratisk virksomhet. Og jeg er veldig overrasket over Rotevatn som en representant for et liberalt parti, sier Selbekk.

Rotevatn og Selbekk er to av aktørene i Debatten på NRK i kveld. Redaksjonssjef Lars Akerhaug i Resett svarer blant annet redaktør Harald Klungtveit i Filter nyheter. Svartelisting av annonsører, framveksten av alternative medier og ytringsfrihetens grenser er blant temaene.

– Svenske tilstander

– Hvor går grensen din?

– Så lenge det er lovlig og ikkevoldelig, så er det etter min mening velkomne bidrag i samfunnsdebatten. Hvis man vil stenge utestemmer, får man svenske tilstander. Et trangt rom er en oppskrift på vekst av ytre høyre-krefter, sier Selbekk.

Samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali sier hun har levd med angst på grunn av hets, og Resett har tidligere beklaget innlegg om henne på siden.

– Vil ikke Resett også være udemokratisk om det foregår hets på siden?

– Jo, absolutt, det er et stort demokratisk problem, og jeg reagerer mye på det som står i Resetts kommentarfelt. Men jeg har ikke tro på boikott som et godt virkemiddel. Det bekrefter konspirasjonsteorier på ytre høyre fløy. Det man taper på en eventuell annonseboikott, får man kanskje tilbake med at folk støtter dem økonomisk, sier Selbekk.

I en leder i Dagens Perspektiv omtaler redaktør Magne Lerø det som uklokt og uttrykk for prinsipielt sløvsinn av Rotevatn.

– Rotevatns liberalisme rekker ikke langt nok til å stoppe hans egen utspillskåthet, skriver Lerø.

Rotevatn svarer

BOIKOTT ELLER IKKE BOIKOTT: Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, ba annonsører tenke seg om før de annonserer hos Resett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sveinung Rotevatn mener han har vært med på å få fram sannheten i det offentlige rom. Han mener det ikke blir mye meningsutveksling dersom han må begrense seg til det som er ulovlig.

– Tanken var at jeg, som er ganske vant til å få mye dritt og har ganske hard hud, kunne være en lynavleder. Da kan Resett angripe meg i stedet slik at andre kan tørre å ytre seg, sier Rotevatn til NRK.

– Flere annonsører har trukket seg. Er du fornøyd med hvordan det virket?

– Jeg er fornøyd så lenge de gjør bevisste beslutninger.

– Er du blitt mistolket når folk kaller det boikott?

– Folk får kalle det hva de vil. Jeg har gjort annonsører oppmerksomme på hva Resett er, og at de bør tenke seg godt om. Men jeg har ingen boikott personlig, jeg snakker med dem og lar meg intervjue, sier Rotevatn.

– Jeg forsvarer til døden Resetts rett til å ytre seg, men jeg liker ikke at de seiler under falskt flagg. Det er bra å få fram i det offentlige rom at de ikke er en avis, men en kampanjeblogg. Jeg er litt overrasket over at Lerø og Selbekk som redaktører ikke ser poenget med at ordet journalistikk tømmes for mening hvis man ser på Resett som et presseorgan. Det er en grunn til at de ikke er med i redaktørforeningen, sier Rotevatn.

Resett-redaktør Helge Lurås har ønsket å bli medlem av Redaktørforeningen og være underlagt Pressens Faglige Utvalg. Men Redaktørforeningen nektet medlemskap, og viste til tre forhold som lå til grunn for styrets vedtak:

Gjentatte og klare brudd på Vær varsom-plakatens intensjoner.

Tilbudet om formidling av et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt.

Oppfordring til boikott av andre medier.

– At vi av og til befinner oss i gråsonen presseetisk, vil jeg ikke benekte, men det gjelder også for alle de store mediene. De erfarer jo også å bli klaget inn til PFU innimellom, sier Lurås til NRK.

– Har tapt 200.000 kroner

REDAKTØR: Helge Lurås i Resett sier de har tapt mye penger etter at annonser er blokkert. Foto: Christopher Olssøn

Ifølge Resett-redaktøren har Google beslaglagt rundt 200.000 kroner av annonser som allerede er gjennomført.

– Frem til april dekket annonsene rundt 10–15 prosent av driftsbudsjettet, nå er de bortfalt. Hadde vi ikke vært svartelistet av annonsører, har de nok trafikk til at vi hadde vært helfinansiert med annonser. Det er klart at den generelle boikott-debatten mot oss har store økonomiske konsekvenser.

Han opplyser at de har fått over 1400 nye abonnenter den siste uken. De er nå oppe i 2100 abonnementer siden de begynte med betalingsmur i slutten av mars.

– I tillegg til det har folk donert en betydelig sum på andre måter, så vi har mer enn dekket opp for tapet av boikotten. Men den positive effekten vil jo avta, så vi skulle gjerne ha vært foruten alt annonse-oppstyret, sier Lurås.

Anne Holt: – Presseetisk på trynet

REAGERER: Forfatter Anne Holt er kritisk til hvordan Resett behandler sakene sine. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

En av dem som reagerer på hvordan Resett forholder seg til Vær-Varsom-plakaten, er forfatter Anne Holt.

I januar i fjor publiserte Holt et innlegg på sin offentlige Facebook-side der hun skrev at «noen må gjøre noe med Resett fordi de oppfører seg som en gjeng drita tenåringsgutter som plutselig fikk lage «avis»».

Resett tok så en skjermdump av innlegget, som de la ut på sine sider under vignetten «sakset fra Facebook». I løpet av kort tid hadde innlegget blitt delt over 2000 ganger og i skrivende stund har innlegget over 300 kommentarer på Resett.

I etterkant ble Holt kontaktet av Resett som blant annet lurte på hva hun mente med innlegget. Etter at Holt svarte på nettstedets spørsmål med en forventning om at det ville komme en sak som satte innlegget i kontekst, ble det stille.

– For å rydde enhver misforståelser av veien forklarte jeg veldig nøye hva jeg mente med innlegget mitt. Jeg henviste til Vær-Varsom-plakaten og etiske retningslinjer i svaret til Resett, men det kom som sagt aldri noen sak.

– Hoppende uetisk

NRK har fått sett utvekslingen mellom de to partene.

Holt skriver til Resett at hun blant annet reagerer på at nettstedet publiserte navnet på den tidligere statsråden og fylkesmannen Svein Ludvigsen kort tid etter at den første fengslingskjennelsen ble avsagt. Hun henviste til Vær-varsom-plakatens 4.7 om identifiseringer av personer i forbindelse med straffbare forhold.

Hun skriver også at hun reagerer på modereringen av kommentarfeltet på skjermdumpen de la ut av innlegget hennes, der hun blant annet skal ha blitt beskyldt for å ønske det samme for Resett som det som skjedde med den franske satiremagasinet Charlie Hebdo, der 12 personer ble drept.

– De fortsetter å la kommentarfeltet stå åpent for spekulasjoner om hva jeg mener selv etter at de har spurt meg om innlegget som jeg utførlig svarte på. De likte bare ikke svaret mitt, så da blåste de i å offentliggjøre det. Presseetisk synes jeg det er helt på trynet.

Hun presiserer at hun ikke har noe problem med at de tok en skjermdump av innlegget hennes, men at hun reagerer på at svarene hennes aldri ble publisert.

– Jeg som har offentlig Facebook, må kunne tåle at de tar skjermdump av innleggene mine. Problemet er at de ikke lager journaliststikk ut av det. De legger ut innlegget, publiserer det og lar kommentarfeltet stå åpent med hatefulle kommentarer. Det synes jeg er hoppende uetisk, sier Holt.

Den tidligere justisministeren (under regjeringen Jagland 96-97) mener det er feil å kalle Rotevatns Twitter-innlegg for oppfordring til en boikott.

– Jeg oppfatter ikke annonsørenes beslutning som noen boikott. Alle annonsører må stå fritt til selv å velge hvem de skal assosieres med. Dette kan kanskje være en vekker for alle som selger et produkt: Å kjøpe tjenester som nærmest blindt plasserer annonser for produktet ditt, er antakelig ikke særlig lurt, sier Holt.

Lurås forsvarer Holt-avgjørelse

Ansvarlig redaktør Helge Lurås finner ingen grunn til å beklage overfor Anne Holt.

– At folk reagerer på hva en offentlig person som henne sier i sosiale medier, må hun bare forvente. Anne Holt er en meget meningssterk samfunnsdebattant som uttrykker seg ekstremt skarpt. Vi mener det derfor var helt kurant å legge ut skjermdumpen, uredigert slik den fremsto på Facebook. Det er ikke noe prinsipp fra vår side at folk ikke skal få utdype det vi har sagt, men hvorfor vi landet på den avgjørelsen om å ikke skrive sak, husker jeg ikke.

– Holt reagerer også på at det er en del kommentarer i kommentarfeltet som hun mener ikke burde ha blitt publisert. Hva tenker du om det?

– Det hender det er kommentarer som slipper igjennom som ikke burde ha blitt publisert. Angående Hebdo-kommentaren som Holt nevner, så må hun tåle at noen trekker den parallellen når hun skriver «noen må gjøre noe med Resett».

– Men når folk begynner å spekulere, burde det ikke vært hensiktsmessig å publisere en artikkel der Holt for lov å forklare hva hun mente med innlegget sitt?

– Jeg husker som sagt ikke hvorfor vi ikke lagde sak på det. Men hun kunne jo selv ha gått inn i kommentarfeltet og klargjort hva hun faktisk mente, om hun ønsket det, svarer Lurås.

