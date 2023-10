De foreslåtte kuttene rammer både land og satsingsområder.

Regjeringen foreslår kutt i regionbevilgningene til land i Asia, Latin-Amerika og Midtøsten. Unntaket er Afrika, der det foreslås en økning.

Kapittelet for utdanningsbistand foreslås kuttet med 20 prosent. Dette er bistand som går til barns skolegang i det globale sør.

RASERING: Foto: William Jobling / NRK

– Her er det ikke bare en dreining, men en rasering av livsviktig bistandsarbeid som man fra faglig hold har sagt det var viktig å få i gang igjen etter pandemien, sier KrFs stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein til NRK.

– Jeg hadde faktisk ikke trodd at det var mulig å kutte mer, siden det har vært så barbert tidligere.

Ulstein viser til en rekke større og mindre foreslåtte kutt i bistandsbudsjettet, der sivil hjelp til Ukraina står for mye av veksten.

– Summerer du opp dette så er det ekstremt lite solidarisk. På toppen av det halverer de kvoteflyktningene fra 2000 til 1000. FN ber oss ta imot 5000 kvoteflyktninger. Det vi vet er en sikker og trygg måte å ivareta flyktningene i aller mest nød.

Bruker like mye på Ukraina som på vei

Samlet regner regjeringen med at Ukraina-krigen vil koste Norge 44 milliarder kroner neste år.

Det er omtrent like mye som politiet og domstolene kostet i fjor, og litt mer enn det samlede veibudsjettet på om lag 43 milliarder kroner.

Men det betyr altså tøffe prioriteringer andre steder i budsjettet.

Redd Barna er den største norske mottakerorganisasjonen av utdanningsbistand.

Generalsekretær Birgitte Lange mener det foreslåtte kuttet vil ramme barns skolegang i land som Mosambik, Jemen og Sør-Sudan.

Birgitte Lange i Redd Barna mener Norge har råd til både Ukraina-flyktninger og annen bistand. Foto: Willy Hage / NRK

– Dette er veldig alvorlig. Denne regjeringen hadde alle muligheter til et løft som møter det globale utdanningsgapet.

Redd Barna har regnet ut at regjeringens kuttforslag kan bety at 200.000 barn mister skolegangen.

Lange sier pandemien brøt en positiv utvikling for barns skolegang i utviklingsland, fordi lærere sluttet, jenter ble giftet bort og unge gutter ble sendt ut for å arbeide istedenfor å gå på skole.

– Med krig i Ukraina som samlet ligger an til å koste oss rundt 44 milliarder kroner neste år, er det ikke forståelig at man da ikke kan satse på alt?

– Norge er, helt ufrivillig, blitt en krigsprofitør. Krigen fører til at Norge tjener gode penger. Vi vet også at bistandsmidler ikke er inflasjonsdrivende. Norge har råd til å løfte bistandsbudsjettet, og et sterkt moralsk ansvar for å gjøre det, sier Lange.

– Vi kan ta et globalt lederskap på utdanningsfeltet når situasjonen for barn i mange land er satt betydelig tilbake de siste årene. Det er både økonomisk og moralsk nesten uforståelig at vi ikke gjør det.

Utviklingsministeren: – Fasiten blir klar senere

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) hadde ikke mulighet til å stille til intervju med NRK om bistandsbudsjettet.

I en e-post sendt via sin kommunikasjonsavdeling gir hun følgende skriftlige svar på kritikken:

TAR DET PÅ MAIL: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) skriver i en e-post at det er for tidlig å si konkret hvordan bistanden blir til ulike land i 2024. Foto: Mats Rønning / NRK

«Vi foreslår å nedprioritere noen poster for bilateral bistand til regioner og land. Samtidig er det sånn, som Ulstein vet utmerket godt, at bistand til land også kommer fra mange deler av budsjettet. Det er for tidlig å si konkret om nivået på bistanden til ulike land i 2024. Fasiten blir først klart senere, når konkrete beslutninger tas under hver post.»

Om de foreslåtte kuttene i utdanningsbistanden svarer hun:

«Jeg kan berolige Ulstein med at vi i hovedsak legger opp til en videreføring av dagens avtaler med partnerne våre, på samme nivå som nå. Det samme gjelder programmet for høyere utdanning Norhed og Norpart. Det er også slik at utdanningsbistand finansieres over mange ulike budsjettposter. Derimot foreslår vi en noe reduserte støtte til Forskningsrådet.»