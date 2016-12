Redd Barna om Tybring-Gjeddes bistands-utspill: – Et gufs fra fortiden

– Selvfølgelig vil mange flere overleve hvis du putter mat i munnen på dem og redder dem fra spedbarnsdødelighet. Det gjør at befolkningen øker og du trenger enda mer bistand, sa Christian Tybring-Gjedde i torsdagens Dagsnytt atten.

Der møtte han generalsekretær i Kristelig Folkeparti, Hilde Frafjord Johnson, og leder av forsvars- og utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap) til debatt om norsk bistand. Foranledningen var at flertallet på Stortinget tidligere på dagen hadde stemt for et prinsippvedtak om at 1 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt skal gå til bistand.

– Vi kan ikke argumentere for at disse menneskene skal dø, selvsagt kan vi ikke det, men hvis landene gradvis blir avhengig av mer bistand så kommer det enda flere folk, vi må redde flere, og da er ikke 1 prosent nok, vi må ha fem prosent for å gjøre dette. Poenget er at landene må klare seg selv, fortsatte Tybring-Gjedde sitt resonnement.

Solberg: – Kan ta seg en tur til Etiopia

I et intervju med Bergens Tidende sier statsminister Erna Solberg (H) at hun tar avstand fra Tybring-Gjeddes uttalelser.

TAR AVSTAND: Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

–Jeg har ikke hørt dette. Men om det er slik du legger det frem, så høres det rart ut. Jeg verken skjønner resonnementet hans, eller er det minste enig. Denne regjeringen har en stor satsing på utdanning innenfor bistandsfeltet. Bistanden skal bidra til at folk mestrer livene sine selv. Hjelp med mat er nødhjelp, og det skal vi selvsagt også gjøre, sier Solberg til avisen.

Statsministeren mener Tybring-Gjedde tar feil når han sier at bistanden ikke fungerer.

– Tybring-Gjedde kan ta seg en tur og se hva som har skjedd i Etiopia. I dag klarer landet å produsere sin egen mat. Resonnementet hans er ikke rett. Bistanden vi driver med støtter oppunder lands utvikling, slik at de slipper å søke om hjelp, sier Solberg til BT.

Redd Barna: – Gufs fra fortiden

Også bistandsorganisasjonen Redd Barna reagerer sterkt på Tybring Gjeddes utspill.

– Dette hører ikke hjemme i en saklig norsk debatt. Dette høres ut som et gufs fra fortiden, sier kommunikasjonssjef Line Hegna til NRK.

KRITISK: Kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna. Foto: Rebecca Shirin Jafari / Copyrighted: Rebecca Jafari. All rights reserved.

– Vi er selvfølgelig dypt uenige med Tybring-Gjedde. Både fordi argumentasjonen hans ikke stemmer og fordi Norge som er rikt og fredelig land i verden har et ansvar som går utenfor vår egen nesetipp. Vi har et ansvar for å gjøre noe for mennesker i verden som lider og har store behov. Det Tybring-Gjedde forfekter er å overlate mennesker i nød til seg selv, sier Hegna.

Fredag forteller Christian Tybring-Gjedde til NRK at han har fått svært mange positive tilbakemeldinger etter bistandsdebatten.

– Det jeg er opptatt av er å få fakta på bordet. Det jeg har presentert er fakta. Det er ikke dokumentert at noen har blitt uavhengig av bistand. Det er den eneste måten vi kan måle om det fungerer på, sier han.

Frp-politikeren mener de som reagerer på hans retorikk tar fokuset vekk fra den reelle debatten.

– Jeg mener at bistand skal gjøre at folk klare seg selv. Vi kan redde tusenvis, men vi kan ikke si at bistand fungerer fordi spedbarnsdødeligheten går ned. Kun hvis bistandspolitikk er nødhjelpspolitikk er det riktig. Jeg skjønner at enkelte er ute etter å tolke meg i verste mening, men mitt poeng er at det vi driver med ikke er hjelp til selvhjelp, men hjelp som bare fører til et like stort, eller enda større, behov for hjelp.