Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De norske studentene i Danmark kunne onsdag prise seg lykkelige over å slippe ti dager på kostbare karantenehoteller, når de reiser hjem på juleferie.

Regjeringen innførte nemlig unntak også for norske studenter i Norden, som er folkeregistrert i sine respektive studieland.

Men andre nordmenn som er bosatt i Norden må fortsatt bo på karantenehotell ved ankomst til Norge. Det har fått flere til å reagere:

– Man er ikke mindre smittsom fordi man er student, og vi er mange som fortsatt savner en helsefaglig begrunnelse for dette tiltaket, sier Gina Rosland Eide (32) til NRK.

Hun understreker at hun støtter at studentene i Danmark får unntak, men forstår ikke hvorfor det samme ikke gjelder henne og andre norske arbeidstakere i landet.

– Vi vil bare ha tilgang på vårt eget land

Selv har Eide bodd i Danmark siden 2011, da hun begynte å studere der. Siden fikk hun jobb og etablerte seg i Norges naboland.

Men Eide og kjæresten må nå betale 10.000 kroner for opphold på karantenehotell, og ta fri i minst ti dager før julaften, dersom de skal rekke julefeiringen hjemme hos familien i Bergen.

– Det føles veldig kjedelig. Vi har vært isolert lenge borte fra familiene våre i Norge, og det er trist å tenke på å feire jul i Danmark uten familien, sier Eide.

VIL HJEM TIL JUL: Gina Rosland Eide har bodd i Danmark siden 2011. Hun sier hun savner en helsefaglig begrunnelse for karantenehotell.

Hun og flere andre norske arbeidstakere i Danmark ønsker seg nå samme unntak som studentene får.

– Vi vil bare ha tilgang på vårt eget land, sier Eide.

Siden man ikke har plikt til å si ifra om man flytter utenlands, finnes det ingen oversikt over hvor mange norske statsborgere som er bosatt i utlandet, opplyser UD til NRK.

I Facebook-gruppen «Nordmenn i København» er det rundt 10.000 medlemmer. I gruppen er flere frustrerte over å måtte bo på karantenehotell i julen.

– Tror noen har misforstått

– Her tror jeg noen har misforstått reglene. Det er slik at norske utenlandsstudenter normalt er folkeregistrert i Norge når de for eksempel er på utveksling i utlandet. Men i Norden er det mange steder regler som gjør at en må folkeregistrere seg i det landet en studerer i, og dermed ut av Norge, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet til NRK.

MISFORSTÅELSE: Unntaket for studenter i Norden er for å ikke forskjellsbehandle mellom utenlandsstudenter, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Han legger til:

– Det innebærer en forskjellsbehandling mellom norske studenter som studerer i de nordiske landene og norske studenter i andre land. Det har ikke vært meningen, og derfor har vi presisert reglene.

Han forklarer at nordmenn i utlandet som ikke er folkeregistrert i Norge lenger må bo på karantenehotell.

– Vi ser at importsmitte utgjør en stor del av smitteutviklingen i Norge. Det er derfor behov for forsterkede tiltak for å hindre importsmitte, sier Skjøld-Lorange.

I Danmark er smittetallet nå 1018 per 100.000 innbyggere, ifølge NRKs oversikt.

Alle nordmenn som bor i Danmark må i 10 dagers karantene. Danske statsborgere må i tillegg fremvise negativ covid-19 test hvis de ønsker å besøke Norge, opplyser Skjøld-Lorange.