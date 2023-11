Reagerer på polititoppens forklaring

Fredag 29. september forklarte den nå pensjonerte PST-sjefen, Roger Berg, seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Stridens kjerne er om det var riktig å avlyse en minnemarkering etter terrorangrepet i Oslo i fjor. Arrangementet ble avlyst i siste liten etter en anbefaling fra Berg.

– Vi hadde informasjon om at det man hadde oppnådd i dette angrepet ikke var fullført. Det hadde stort potensial, vi var overrasket over potensialet, og nye liv kunne gå tapt. Det var vilje til å slå til igjen, sa Berg i den åpne høringen.

Flere tusen mennesker møtte opp på Rådhusplassen i Oslo mandag 27. juni, selv om solidaritetsmarkering ble avlyst i siste liten. Foto: Geir Olsen / NTB

Det er en fremstilling som tidligere medlem i 25. juni-utvalget, Jacob Aasland Ravndal, ikke kjenner seg igjen i.

– Det er jo dratt litt langt, for det stemmer jo rett og slett ikke med den informasjonen PST hadde på daværende tidspunkt, sier Ravndal til NRK.

Det var i et møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU) to dager etter terroren at PST-sjefen formidlet at det fantes islamister som var villige til å slå til igjen, ifølge Berg selv.

– Den måten å formulere seg på, vil jeg si det er lett å tolke til noe ganske annet enn det man i PST konkluderte med samtidig som dette møtet på gikk, nemlig at det ikke var avdekket informasjon som indikerte planlagte følgeangrep.

Evalueringsutvalget har blant annet hatt full tilgang fra PST på de åtte etterretningsoppsummeringene og fire etterretningsrapporter som Berg bygget sitt innlegg i RSU-møtet på.

Politidirektør Benedicte Bjørnland fasthold at det var riktig å anbefale en utsettelse av arrangementet da hun forklarte seg for Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Refset politidirektøren

Politidirektør Benedicte Bjørnland fikk sterk kritikk i 25. juni-utvalgets rapport fordi hun instruerte politiet i Oslo til å snu og avlyse den planlagt solidaritetsmarkering i Oslo mandag 27. juni.

Utvalget mente anbefalingen bygget på en misforståelse om Oslo politidistrikts kjennskap til trusselbildet. De konkluderte med at avlysningen var et brudd på forsamlingsfriheten og ytringsfriheten i både Grunnloven og menneskerettighetene.

Bjørnland sa hun fikk ny, farlig og gradert informasjon fra PST-sjef Berg i RSU-møtet bare timer før markeringen skulle finne sted.

Fant lapper med telefonnumre

– Det er en beskrivelse av en situasjonsforståelse som vi ikke kjenner oss igjen i, og som vi heller ikke mener forelå på det tidspunktet, verken i PST eller i politiet, sier tidligere utvalgsmedlem Ravndal.

NRK har vært i kontakt med den nå pensjonerte PST-sjefen, Roger Berg. Han ønsker ikke å kommentere denne saken.

25. juni-utvalget mener det meste av informasjonen som Berg bygget sin presentasjon for RSU på, allerede var kjent for Oslo politidistrikt, fordi den stammet fra deres etterforskning av saken.

Blant annet ble det funnet to håndskrevne lapper med telefonnumre på gjerningsmannen da han ble pågrepet. Utvalget mener politiet i Oslo visste at det var flere personer man ikke hadde kontroll på da de først avgjorde at markeringen kunne gjennomføres.

– Svært misvisende

25. juni-utvalget står fast på sine konklusjoner og reagerer på polititoppenes forklaringer under høringen på Stortinget.

Utvalgsmedlem Jacob Aasland Ravndal og tidligere PST-sjef Roger Berg i samtale etter høringen på Stortinget tidligere i høst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Man får inntrykk av at de skal vite noe som ikke vi vet. Det ville i så fall vært svært overraskende, hvis det er noe informasjon vi ikke har fått, men det tror jeg virkelig ikke det er. Dermed blir denne beskrivelsen svært misvisende, må jeg si, sier Ravndal til NRK.

Utvalget skriver at PST og politiet ikke hadde avdekket informasjon om planlagte følgeangrep. Det skrev blant annet PST selv i en etterretningsoppsummering som ble godkjent samtidig som RSU-møtet pågikk.

Flere tusen møtte opp likevel

25. juni-utvalget mener avlysningen av markering på Rådhusplassen førte til at sikkerhetssituasjonen ble forverret fordi mange møtte opp likevel. Foto: Annika Byrde / NTB

Politiet i Oslo la til grunn at man sto i en uavklart trusselsituasjon, men mente det var bedre å gjennomføre solidaritetsmarkering på Rådhusplassen som et statisk arrangement.

Da markeringen ble avlyst like før den skulle gjennomføres møtte mange opp likevel uten at politiet hadde en arrangør å forholde seg til.

Leder for 5. juni-utvalget Pia Therese Jansen (i midten) er invitert tilbake til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ravndal sier avlysningen i siste liten gjorde at sikkerhetssituasjonen reelt sett ble forverret fordi man plutselig hadde mange spredte grupperinger som politiet ikke hadde kommunikasjon med.

Torsdag har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite invitert lederen for 25. juni-utvalget, Pia Therese Jansen, tilbake til en ny lukket høring. Ravndal vil også delta som en av Jansens to bisittere.

Støre og Mehl støttet avgjørelsen

Det har kommet fram at både statsministeren og justisministeren støttet avgjørelsen om å avlyse markeringen på RSU-møtet.

Det blir laget referater fra RSU-møtene på Statsministerens kontor, men disse er hemmelige og heller ikke 25. juni-utvalget har fått se dem. Derfor vet ikke utvalget hva sjef for Etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes, sa på møtet med regjeringen.

Terrorvarselet PST fikk fra E-tjenesten fem dager før terrorangrepet, stammet fra en operasjon som var drevet av E-tjenesten i Norge.

Også Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) ved Adele Matheson Mestad med fagdirektør Vidar Strømme og spesialrådgiver Anine Kierulf er kalt inn til høring på torsdag.

Etter 25. juni-utvalgets rapport konkluderte NIM med at beslutningene om å avlyse solidaritetsmarkeringen ikke var et menneskerettighetsbrudd. NIM ble bedt om å vurdere dette at Politidirektoratet.