– Det mener jeg er uverdig og uklokt, sa Kaski i Stortinget.

Venstre-representant Carl-Erik Grimstad reagerte også på det han syntes minnet om «propaganda fra EF-kampen i 1972».

– Acermotkampanjen er bygget på frykt, desinformasjon og lettvinte argumenter, tordnet Grimstad fra talerstolen.

- Acer-kampanje bygget på frykt og lettvinte argumenter

Stemte ned forslag om å utsette Acer-vedtak

SV, Sp, KrF og Rødt forsøkte å utsette avstemningen om Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke, men ble nedstemt av flertallet i Stortinget.

– Det er totalt uansvarlig og uklokt å ikke utsette denne saken når statsministeren og oljeministeren har skapt så mye forvirring i denne saken, sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fra talerstolen.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tviler på at avtalen Arbeiderpartiet har inngått med regjeringa sikrer at man skal gjøre en grundig evaluering før man vedtar å bygge en tredje strømkabel i Nordsjøen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han støttet også SVs argument om at det vil være lurt å avvente hva Island kommer til å stemme i samme sak.

Forslaget om utsettelse fikk imidlertid ikke gehør hos Arbeiderpartiet eller Miljøpartiet De Grønne (MDG). De mente i likhet med regjeringspartiene at Acer-saken var grundig nok diskutert.

– Vi er klare til å ta en beslutning. Jeg tror Norge skal ta sin beslutning, og ikke avvente andre lands beslutninger, sa Espen Barth Eide (Ap).

Ifølge MDG stemmer de ja fordi de mener Acer fremmer samarbeidet for klima og solidaritet i Europa.

Forslaget om utsettelse ble forkastet med 78 mot 24 stemmer.

Kabelkrøll

Det er ventet at Arbeiderpartiet og MDG kommer til å stemme for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke i Stortinget i dag.

Regjeringen er avhengig av støtte fra Arbeiderpartiet for å få vedtatt Acer-samarbeidet, men i går kom Erna Solberg (H) med en uttalelse som fikk flere til å stille spørsmål om hva enigheten med Ap faktisk betyr.

– Beslutningen om å bygge kabler er krystallklar: Den skal bestemmes av Norge. Det er et viktig prinsipp at kablene skal driftes av Statnett. Deres monopol skal gjelde uavkortet for alle kabler ut av Norge, sa Espen Eide (Ap). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Forvirringen dreier seg om den planlagte 650 kilometer lange strømkabelen North Connect, som skal trekkes fra Norge, langs bunnen av Nordsjøen, til Skottland.

Arbeidet med to andre kabler er allerede i gang. Men en forutsetning for Aps støtte i Acer-saken er at en tredje kabel settes på vent til disse to prosjektene er evaluert.

Da statsminister Erna Solberg (H) svarte på spørsmål i saken i Stortingets spørretime i går, oppfattet imidlertid flere at hun ga grønt lys for North Connect og andre kabler.

– Norske myndigheter skal fortsatt ha full kontroll med norske energiressurser, som f.eks. ev. utbygging av utenlandskabler, sa olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun presiserte seinere i en facebookpost at regjeringa skal følge opp Stortingets vedtak «i tråd med regelverket og de føringene vi er blitt enige med Arbeiderpartiet og MDG».

På talerstolen dagen etter understreket olje- og energiminister Terje Søviknes at det er norske myndigheter som avgjør framdriftsplanen, og ikke North Connect-planene.

Søviknes benyttet også anledninga til å understreke at Acer «ikke skal ta over energipolitikken i enkeltland eller ha overstyrende myndighet».

– Norske myndigheter skal fortsatt ha full kontroll med norske energiressurser, som f.eks. ev. utbygging av utenlandskabler, sa olje- og energiministeren.

Ap mener avtalen sikrer norsk kontroll

Fra talerstolen i Stortinget torsdag understreket Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide at det vil ta lang tid å innhente erfaring fra de allerede to vedtatte kablene, og at det betyr at det er veldig lenge til en tredje kabel eventuelt kan bygges.

– Beslutningen om å bygge kabler er krystallklar: Den skal bestemmes av Norge. Det er et viktig prinsipp at kablene skal driftes av Statnett. Deres monopol skal gjelde uavkortet for alle kabler ut av Norge, sa Eide.

Acer har skapt strid internt i Arbeiderpartiet. Både AUF, fagbevegelsen og en rekke fylkespartier er imot at Norge skal si ja til EUs energipakke.

Grunnen til at mange er skeptiske til Acer er frykten for at blant annet kraftprisene skal stige, at arbeidsplasser vil stå i fare og at Norge skal miste råderetten over egne energiressurser.