Reagerer på opplysninger om Oslo-terroren: – Alle alarmklokker burde ha ringt

Det forteller bistandsadvokat Sigurd Klomsæt.

NRK kunne i går avsløre at Etteretningstjenesten fem dager før 25. juni-skytingen, varslet PST om at et angrep kunne være «nært forestående». De mente at Arfan Bhatti-miljøet stod bak.

Bare timer før skytingen fant de også en Facebook-profil der Bhatti oppfordret til hat mot homofile, og la ut bilde av et brennende regnbueflagg. Alt dette ble videreformidlet til PST.

– Hvordan kan det være mulig at de ansvarlige, etter det som er dokumentert, ikke gjorde noe som helst? Her må det ha skjedd forsømmelse på forsømmelse, av enkeltpersoner eller av etatene, sier Klomsæt til NRK.

Klomsæt sier det er uforståelig hvordan tjenestene ikke gjorde noe.

– Alle alarmklokker burde ha ringt, sier han.

Advokat Sigurd Klomsæt er bistandsadvokat for 15 av de fornærmede i terrorsaken 25. juni 2022. – Tilliten deres til politi, PST, etterretningstjenesten har fått en alvorlig knekk som det kan være vanskelig å gjenopprette, sier Klomsæt til NRK. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Må få sannheten

De fornærmede krever nå at fakta og sannheten kommer på bordet, sier Klomsæt.

– Spesialenheten for politisaker burde på eget initiativ gå inn for å få avklare om disse forsømmelsene også er straffbare, sier Klomsæt.

– Hvis det som har fremkommet de siste månedene er riktig, står vi overfor forsømmelse på forsømmelse fra etater som har som første prioritet å sikre innbyggerne trygghet.

To mennesker ble skutt og drept under angrepet. Klomsæt representerer 15 av de fornærmede, to av dem ble truffet av skudd.

– Alle visste at det pågikk et pridearrangement i Oslo i de dagene, med tusenvis av skeive og også andre som støtter dem i deres markering av toleranse og respekt.

PST sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere spørsmål knyttet til angrepet i forkant av offentliggjøringen av Evalueringsutvalgets rapport den 8. juni.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl skriver, via sin kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad, at hun forstår at mange ønsker seg flere svar i denne saken, men hun avventer med å kommentere saken til neste uke.

– Nå kommer Evalueringsutvalget til å levere sin rapport kommende torsdag 8. juni, jeg kommer til å sette meg grundig inn i den når den kommer. Det er feil å konkludere om rapportens innhold nå, når den kommer torsdag 8. juni.

– E-tjenestens bidrag til PSTs informasjonsgrunnlag i forkant av 25. juni i fjor inngår i Evalueringsutvalgets mandat, og vil bli vurdert i evalueringen. Relevant skriftlig informasjon er oversendt til Evalueringsutvalget, skriver Mehl.

E-tjenesten sendte meldinger med islamist

Det var den 20. juni PST fikk en såkalt «request for information» fra Etterretningstjenesten (E-tjenesten). Det er dette som tidligere har blitt omtalt som varselet.

Dette er måten de hemmelige tjenestene kommuniserer skriftlig med hverandre på.

I varselet sto det at en norsk islamist hadde fortalt om et terrorangrep under planlegging.

Islamisten er i kretsen rundt Arfan Bhatti, og E-tjenesten hadde en hemmelig operasjon der en agent sendte meldinger med islamisten.

Informasjonen som E-tjenesten delte med PST stammer fra disse samtalene, men PST visste ikke om dette da de ble varslet.

NRKs krimkommentator, Olav Rønneberg, mener dette ikke ser bra ut for PST.

Vil be om ekstern gransking

Utvalget som har gransket 25. juni-skytingen leverer sin rapport denne uken. Etterretningstjenesten er ikke en del av det som granskes. Det er opposisjonen på Stortinget kritisk til.

Sveinung Stensland i Høyre vurderer å be om ekstern gransking av Etteretningstjenesten og PST denne uken. Foto: Ingeborg Undheim / NRK

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland har tidligere uttalt at justisminister Emilie Mehl sin gransking av tjenestene er mangelfull og lite tillitvekkende.

Nå sier han til NRK at han ikke utelukker at han vil be om en ekstern gransking.

– Jeg vil vente og se granskingsrapporten på torsdag før jeg uttaler meg videre. Jeg utelukker ikke at jeg vil be om en ekstern gransking, sier han.

– Det som er bra er at Stortingets eget kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget har satt i gang en gransking av e-tjenesten i denne saken. Dette er jo det utvalget som har som oppgave å ettergå hvordan Norges hemmelige tjenester gjør jobben sin, sier Stensland.

Også Per-Willy Amundsen har etterlyst en ekstern gransking der også Etteretningstjenesten er med.

– Dersom ikke justisministeren selv tar initiativ til en ekstern gransking der også etterretningstjenesten er med, kommer Frp til å fremme forslag om dette i Stortinget, sa Per-Willy Amundsen (Frp) til NRK i mai.

– I Norge er det Stortinget og EOS-utvalget som foretar uavhengig kontroll av blant annet PST og E-tjenesten. Jeg er kjent med at EOS-utvalget ser på denne saken, skriver Mehl til NRK.