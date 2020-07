Reagerer på million-bomkjøp av smittevernutstyr: – Uakseptabelt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK har fått innsyn i et internt notat i Helse Sør-Øst RHF, som har fått nasjonalt ansvar for innkjøp av smittevernutstyr i Norge. Notatene, som tidligere var hemmelige, viser lagerbeholdningen av smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten for uke 28.

Det underkjente smittevernutstyret, som ligger i en avstengt del av det nasjonale lageret, er følgende:

Underkjent utstyr Ekspandér faktaboks Nitrilhansker: 1 468 000 (Feilmerkede esker, dialog med leverandør for å få dette rettet)

Hodebekledning, Lue Enkel: 1 054 000 (Oppfyller ikke kvalitetskrav)

Vinylhansker: 28 000 (donasjon)

Åndedrettsvern (FPP2): 548 000 (Oppfyller ikke kvalitetskrav, pågående reklamasjonssak)

Åndedrettsvern (N95): 35 896 (Oppfyller ikke kvalitetskrav)

Øyebeskyttelse: 3030 (Oppfyller ikke kvalitetskrav, pågående reklamasjonssak)

Smittedrakter: 750 (Skadet i transport, destruert)

Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF forsøker å få penger tilbake for noe av utstyret, men de reelle utgiftene ligger nå på rundt 5.2 millioner kroner, får NRK opplyst av foretaket.

En stor andel av det underkjente utstyret kommer fra Asia.

Tidligere har Arbeidstilsynet advart mot import av ikke-godkjent verneutstyr.

Ber om en gjennomgang

Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet (Sp), Kjersti Toppe, reagerer på kjøpet i denne prisklassen og ønsker en forklaring.

– Det er uforståelig at man ikke har et bedre system for å kjøpe inn godkjent utstyr. Dette må nok være en stor svikt i systemet og det er jo sløsing av offentlige midler, sier Toppe.

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Hun mener det nå er god grunn til å se nærmere på innkjøps-rutinene til helsevesenet.

– Det sier mye om sviktende rutiner, for dette skal jo ikke kunne gå an. Det er god grunn til å se nærmere på systemet.

Toppe mener det en selvfølge at myndighetene sikrer at utstyret de kjøper inn er godkjent for bruk.

Helseforetak: Rutinene kan forbedres

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine Lofthus, sier at de frem til nå har brukt rundt 1.7 milliarder kroner på smittevernutstyr.

Hun understreker flere ganger at det ikke-godkjente utstyret kun utgjør tre promille av de totale utgiftene, og at dette var til å regne med i et krevende internasjonalt marked.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine Lofthus Foto: Katrine Lunke / Helse Sørøst

– Det har vært en enorm etterspørsel etter smittevernutstyr internasjonalt og det er handlet inn volum tilsvarende mer enn 40 års normalforbruk for enkelte kategorier. Norge har lykkes og vi har forsynt både kommuner, Forsvaret, BUF-dir, Veterinærinstituttet og teamet som dro til Italia, i tillegg til landets helseforetak.

– Over 99 prosent av det vi har kjøpt inn har holdt den kvaliteten vi krever.

Det underkjente utstyret oppfyller enten ikke de stilte kvalitetskravene eller er feilmerket. 750 smittedrakter ble skadet under transport og ble destruert. Det utgjorde rundt 86 000 av den totale summen på 5,2 millioner.

Lofthus mener innkjøpsrutinene deres er svært gode og at det gjenspeiles i kvaliteten på det innkjøpte utstyret, men at det alltid er forbedringspotensiale.

– Vi kan alltids jobbe med våre rutiner, sier Lofthus.

Når Lofthus blir forelagt kritikken fra Toppe, sier hun at det først og fremst var viktig å få inn utstyret til Norge i en usikker situasjon.

– Jeg er sikker på at helsepersonell og det norske folk først og fremst er glad for at vi har fått tak i mye smittevernutstyr og at vi stiller strenge krav til utstyret. Jeg skulle selvsagt ønske at alt holdt kvalitet, men dette måtte man nesten regne med.

Forberedt på smitte-oppblomstring

Dersom det skulle komme en ny oppblomstring av smitte, mener Lofthus at Norge er godt forberedt med adekvat utstyr.

– Hvis vi tar utgangspunkt i noen av de mest krevende smittescenarioene til Folkehelseinstituttet, så har vi bestilt smittevernutstyr slik at vi har til godt ut i 2021.

Totalt har det regionale helseforetaket per nå mottatt følgende volum av smittevernutstyr på nasjonalt lager: