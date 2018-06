Reagerer på Helgheims sosionom-utspill: – Kunnskapsløst

I Politisk kvarter tirsdag denne uken uttalte Jon Helgheim (Frp) at «sosionomer har fått drive lobbyvirksomhet opp mot politiet» og at «de har fått etablert en tro på at straff ikke virker».

Dette har fått flere til å reagere.

UT MOT SOSIONOMENE: – Det er det sosionomer og den slags som har fått vinne gjennom i politiet. De har fått drive lobbyvirksomhet opp mot politiet, og fått etablert en tro på at straff ikke virker, sa Helgheim i Politisk kvart denne uken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

I sosiale medier får Frps innvandringspolitiske talsperson gjennomgå. Både på Facebook og Twitter blir uttalelsene karakterisert som «uintelligent», «naiv», «useriøst» og «kunnskapsløst».

Flere skriver at de syns det er «artig» at de har såpass mye makt i kraft av sitt yrke, og at dette var nytt for dem. De mener også at karakteristikken viser at Helgheim har liten forståelse for hva en sosionoms jobb går ut på.

– Utspillet til Jon Helgheim er dessverre ganske typisk. Sosionom og «sosionomisere» er blitt et skjellsord, og selv statsministeren har brukt liknende uttrykk. En ting er at det vitner om manglende respekt for en viktig yrkesgruppe, men mer alvorlig er at det avslører en fullstendig kunnskapsløshet blant politikere om hva sosialt arbeid er, og om verdien av det, sier seksjonsleder i Fagforbundet, Iren Luther.

Les også: Frp vil sende flere seriekriminelle tenåringer i fengsel

Statsminister Erna Solberg (H) opprørte mange sosionomer da hun i Stortingets spørretime i november i fjor uttalte: «Jeg vil aldri si at fordi man er fattig, eller har utfordringer, er kriminalitet akseptabelt – eller «sosionomisere» det vekk, som jeg pleier å si.»

Solberg beklaget i etterkant via sin daværende statssekretær Sigbjørn Aanes sitt «ubetenksomme ordvalg».

– Stigmatiserende

Fagforbundet organiserer nå rundt 1000 sosionomer, og Iren Luther mener Helgheims ferske uttalelser stigmatiserer en hel yrkesgruppe.

– Jeg er redd for at slike utspill fra norske politikere bidrar til at folk ikke forstår verdien av det forebyggende arbeidet sosionomer utfører. Tunge kriminelle gjenger er det politiet som må løse, mens sosionomer arbeider med forebygging for å unngå at kriminalitet blant ungdom vokser.

– Nødvendig å samarbeide med politiet

Enhetsleder i Barnevernet på Søndre Nordstrand, Roger Johansen, synes karakteristikken er trist.

UNØDVENDIG: – Sosionomutsagn gjør jo at man hever noen øyenbryn, men det påvirker ikke utfordringsbildet i bydelen som vi jo er godt kjent med, sier Roger Johansen i Barnevernet Søndre Nordstrand. Foto: PRIVAT

– Jeg stusser over utsagnet om lobbyvirksomhet, og tror at Helgheim med fordel kunne ha satt seg litt mer inn i hva som ligger i oppgavene våre. Vi skal hjelpe ungdom med utgangspunkt i den enkeltes og familiens behov, mens samfunnsvern er politiets oppgave, sier Johansen.

Ifølge han er politiet en god og tydelig samarbeidspartner.

– Innimellom har vi ungdom under myndighetsalder og som man ikke klarer å ivareta godt nok etter barnevernslovens bestemmelser. Men det er svært sjelden at ungdomsfengsler benyttes. Alle utfordringer kan ikke møtes med makt og krutt, sier barnevernslederen.

Helgheim: – Det er tankegangen jeg kritiserer

Jon Helgheim sier til NRK at han «ikke har et vondt ord å si om sosionomer».

– Men i politiet må vi bruke sosionomer og deres tilnærming i mindre grad enn nå. Det er først og fremst tankegangen jeg kritiserer. I møte med hardbarka kriminelle med en rekke voldsdommer, skal vi ikke sette oss ned og forstå oss i hjel på dem. De som truer tryggheten til folk og er grove kriminelle, må settes i fengsel.

De siste månedene har utfordringer knyttet til ungdomskriminalitet i en enkelte Oslo-bydeler fått bred medieomtale. I mai kom SaLTO-rapporten som konkluderte med at kriminaliteten blant unge under 18 år har økt de siste to årene etter flere år på rad med nedgang.

Helgheim understreker at han aldri har sagt at han gir sosionomer skylden for gjengkriminaliteten.

– Det er først og fremst den feilslåtte innvandrings- og integreringspolitikken som har skylden i at vi ser slike tilstander i Norge, sier Helgheim.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ønsker ikke å kommentere denne saken.