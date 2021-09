Reagerer på at UD dro fra Kabul: – Fremstår rett og slett veldig merkelig

Sent om kvelden 15. august ble de ansatte på den norske ambassaden i Kabul evakuert i sikkerhet med et fly.

Etter dette hadde ikke Utenriksdepartementet (UD) noen til stede på bakken for å hjelpe over 60 lokalt ansatte med familier ut av Kabul. Flere andre land valgte å la sine diplomater bli igjen for å bistå med evakuering.

– Det fremstår rett og slett veldig merkelig at en trekker ut alle sine og lar kaoset råde, sier Robert Mood til NRK.

Robert Mood ble håndplukket av Kofi Annan til å lede Syria til fred. Foto: JOSEPH EID / Afp Robert Mood og Kofi Annan i 2012. Foto: Martial Trezzini / Ap FN-observatør Robert Mood i Damaskus i Syria i 2012. Foto: Muzaffar Salman / Ap

Mener oppfølging var for dårlig

Beslutning om å evakuere de norske diplomatene ble tatt i toppledelsen i UD. Samtidig ba departementet både Forsvaret og politiet om bistand for å hjelpe til med videre evakuering fra den afghanske hovedstaden, men det tok det tid før forsterkningene kunne komme til.

Den tidligere forsvarsoffiseren og presidenten i Røde Kors mener UD dro fra lederoppgavene i kaoset i Kabul.

Han mener også at de hadde for dårlig oppfølging fra Oslo da Kaisa Markhus og andre sivile stod igjen i den livsfarlige situasjonen på den militære flyplassen.

Kaisa Markhus, her tilbake i Norge. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Har vært kanaler for kontakt

– Det er akkurat i en slik situasjon at en forventer at Utenriksdepartementet hadde kriseplaner og beredskapsplaner som gjorde at de setter igjen en liten gruppe mennesker som koordinerer og leder på vegne av nasjonen, sier Mood.

Utenriksdepartementet mener imidlertid at Mood bommer.

– Kritikken av denne fasen av en operasjon som har hentet ut over 1100 mennesker fra Kabul mener jeg bommer, sier statssekretær Audun Halvorsen.

På spørsmål om det er en del av Utenriksdepartementets beredskapsplaner å evakuere alle sine ansatte i en situasjon som i Kabul, svarer statssekretæren at de som arbeidsgivere har et ansvar for sine ansatte.

– I lys av den situasjonen som oppstod på flyplassen i Kabul søndag kveld, hvor det var ekstremt kaotisk, tusenvis av mennesker stormet rullebanen, flyplassen ble stengt i nesten et døgn, så var vurderingen at det var nødvendig å hente ut våre diplomatisk ansatte og evakuere med dette flyet.

Statssekretær Audun Halvorsen (til venstre) sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Dere har også et ansvar for å bistå norske statsborgere i denne typen situasjoner. Klarer dere det når dere har evakuert alt diplomatisk personell?

– Det har vært kanaler for kontakt med utenriksdepartementet gjennom hele operasjonen, svarer Halvorsen.

– Vi har et døgnbemannet operativt senter som håndterer denne typen henvendelser og kontakten med norske borgere. Det skjedde også nå. Og vi har aldri kunnet drive den type storskala krisehåndtering fra bakken i en slik situasjon, sier Halvorsen.

Utenriksdepartementet har fremholdt at norske borgere fikk beskjed av ambassaden om å forlate Afghanistan 4. august. UD har sagt at de som valgte å forbli i landet har et selvstendig ansvar.

Robert Mood, her avbildet som Røde Kors-president i 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Rett og slett ikke godt nok

Kaisa Markhus har sagt til NRK at hun er i landet for å gjøre en jobb og derfor ikke bare kunne dra fra jobben.

Hun er landdirektør i Ascend Athletics. Organisasjoner jobber med å styrke afghanske kvinners selvtillit og posisjon i samfunnet gjennom sport og fjellklatring.

Da situasjonen utviklet seg i Kabul sier Markus at hun forsøkte å komme seg hjem til Norge. Hun sier at hun til slutt fikk kontakt med en av de ambassadeansatte, men ble rutet videre til sentralbordet til Utenriksdepartementet i Norge.

På sentralbordet ble Markhus møtt av den typiske meldingen: «Tast 1 for ...».

Mood reagerer på UDs manglende kommunikasjon og telefonsvarer med tastevalg.

– Det Kaisa opplevde er rett og slett ikke godt nok. Absolutt ikke. I dagens virkelighet er det ingen grunn til at man ikke skulle hatt en backup på Utenriksdepartementet i Oslo, sier Mood.

Kan hente lærdom

Robert Mood mener det burde vært «ren rutine» at Utenriksdepartementet setter igjen en liten gruppe mennesker som er spesialtrent på slike oppgaver.

– Jeg har jo lyst til å si at noen av de som har imponert meg aller mest er disse «feltdiplomatene» som jeg vil kalle dem. Vi har folk som kan gjøre de mest utrolige ting og er vant med å stå i slike situasjoner, sier Mood.

Mood legger til at det er veldig mange spørsmål rundt hva som skjedde på flyplassen i Kabul.

– Det er ingen av oss som vet hvordan de opplevde det. Slik at her må nesten UD forklare hvorfor de ikke hadde en egen koordineringsgruppe som ble igjen og koordinerte i de siste timene og videre. Så får vi tro at de har en god begrunnelse for det, sier Mood.

Statssekretær Halvorsen sier at krisehåndtering består av et samarbeid, som denne gangen fungerte bra.

– Det er klart at vi hadde en tilstedeværelse på KAIA (flyplassen i Kabul, journ.anm.) i form av feltsykehuset. Raskt også i form av annet personell fra Forsvaret, politiet og utenriksdepartementet som gjorde til at vi var i stand til å gjennomføre den operasjonen vi har gjort, hvor vi hentet hjem mer enn 1100 mennesker, sier Halvorsen.

Han sier UD kan hente lærdommer fra operasjonen i Kabul, men han vil ikke gå i detalj om hvilke lærdommer det er snakk om, og hva UD selv mener kunne vært bedre.