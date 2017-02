Reagerer på at skredvarslingen feilet: – Noe er galt et sted

Siden dødsskredet i 2015 har lokalbefolkningen i Longyearbyen vært gjennom flere evakueringer i forkant av skredfarlige værforhold.

Men det skjedde ikke i dag, da to bygninger plutselig ble tatt av snømassene – ikke langt fra stedet hvor to personer omkom for litt over ett år siden.

NVE innrømmer at de tok feil, da de tidligere på dagen vurderte at bebyggelsen ikke var skredutsatt.

– Det er noe som er galt et sted, når det finnes så grundige varslings- og evakueringsrutiner, men at det ikke blir iverksatt gangen det faktisk går et skred, sier lokalpolitiker og beboer Espen Klungseth Rotevatn (MDG) til NRK.

Espen Klungseth Rotevatn bor like ved de rastatte husene i Longyearbyen. Han sier trygghetsfølelsen nå har fått et skudd for baugen, etter at NVE feilet i å varsle at bebyggelsen var skredutsatt i dag. Foto: Privat

Etterlyser handling

Han er en av de nærmeste naboene til husrekkene som ble knust av skredet 19. desember 2015. Nå «må noe skje», sier han.

– Det er helt sikkert. Enkelte har harselert med at man har blitt litt vel triggerhappy på evakueringer etter det som skjedde, men jeg er blant dem som har følt meg veldig trygg på grunn av det. Men den trygghetsfølelsen får seg et skudd for baugen, når det eksplisitt blir sagt at bebyggelsen ikke kan nås av skred, også skjer nettopp det, sier Rotevatn.

– Vi var mange som fikk alvorlige flashbacks da vi kom løpende ut til et nytt rassted. Nå gikk det heldigvis bedre denne gangen, men det var et veldig urovekkende og skremmende syn, legger han til.

Foto: Grafikk: Mari Grafsrønningen

Ingen personer ble fysisk skadd i dagens skred, men bygningene er totalødelagt.

Skal granske

Det er NVE som har ansvar for å utarbeide de regionale og lokale skredvarslene på Svalbard, blant annet basert på fagpersonell tar seg opp i fjellsidene rundt Longyearbyen og gjør undersøkelser.

NVE-direktør Per Sanderud sier de nå skal granske hvorfor det gikk galt i dag.

– Vi sa at det var stor snøskredfare, men vurderingen fra folk på stedet var at den ikke ville ramme bebyggelse. Jeg tror det er for tidlig å konkludere hvor vi tok feil. Dette må vi gå grundig gjennom, og vi sender opp mer ekspertise i morgen, sier Sanderud.

Ingen personer ble skadd i dagens skred. Foto: Truls Thorsen

Væromslag og vind fra øst

2015-skredet gikk blant annet som følge av at østlige vinder fraktet store mengder snø inn mot byen etter at det hadde skjedd et væromslag. Dette samlet seg i en stor skavl i lesiden til fjellet Sukkertoppen, like ovenfor flere husrekker, som til slutt ga etter.

Også uværet denne gangen var karakterisert av kraftig vind fra øst, fokksnø og at det skjedde etter et væromslag. Svalbard har den siste tida vært gjennom en mildværsperiode med mye regn.

To personer omkom da et skred plutselig traff bebyggelsen i Longyearbyen 19. desember 2015. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sanderud sier det er for tidlig å si noe om forholdene er direkte sammenliknbare, og at dagens hendelse dermed burde blitt forutsett på grunnlag av den forrige.

– Jeg tror det er mer komplisert enn det. Om det er forklaringen, eller om det er andre forklaringer, kan jeg ikke si noe om nå, sier han.

– Flaks det ikke gikk liv

Ifølge Svalbardposten er 92 husstander og over 200 personer evakuert fra østsida av Longyearbyen som følge av dagens hendelse.

Espen Klungseth Rotevatn sier situasjonen er opprørende og at evakueringen burde funnet sted før det inntraff.

– Jeg forstår at det ikke er et idiotsikkert system, men da bør vi ha det slik at vi heller evakuerer én gang for mye, enn én gang for lite. Og det var slik vi trodde at vi hadde det, sier han.

– Det er bare flaks at det ikke gikk liv.

Vurderer flytting

Lokalstyreleder Arild Olsen sier de jobber med å permanenter løsninger for å trygge befolkningen fra skredfaren. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Lokalstyreleder Arild Olsen sier at ingen varslingssystemer er 100 prosent sikre, og at det bare finnes én måte å garantere for skredsikkerheten på:

Å sette opp forebyggende tiltak eller flytte bebyggelsen. Ifølge Olsen ser de på mulighetene.

– Det er en langsiktig strategi. Det er et betydelig antall boenheter i området, så det er en voldsom jobb, sier Olsen.