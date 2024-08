Lene Venge vet både hvordan det er å ta abort, og hvordan det er å miste fosteret ufrivillig.

Hun skjønner ikke hvorfor regjeringen ikke lovfester oppfølging i begge tilfeller.

– Jeg tror nok ingen forteller godt nok hvor vondt fysisk du skal ha når det gjelder en abort.

Lene Venge som gravid, da hun fødte sin første sønn. Etter ham har hun hatt mange spontanaborter. Foto: Privat / NRK

Venge savnet noen å snakke med utenfor familien og mer informasjon, da hun aborterte de første gangene.

– En abort er jo en slags fødsel. Du skal gjennom alt som hører med i forhold til rier og smerte, og det er jo ikke noe behagelig.

– Den oppfølgingen burde jo så absolutt ha vært der for de som gjennomgår spontanabort òg.

Forslag til ny abortlov

For første gang på 50 år har regjeringen foreslått endringer i abortloven. Blant annet lover de bedre støtte og hjelp til kvinner som tar abort.

Kvinner som mister fosteret ufrivillig, står det derimot ingenting om. Dette til tross for at Stortinget i 2020 lovet hjelp og oppfølging til disse kvinnene.

Mange som har vært gjennom en abort ønsker noen å snakke med, men får det ikke, sier daglig leder i Amathea, Andrea Skaarer Kreutz.

Mange ønsker noen å snakke med, men får det ikke, sier daglig leder i Amathea Andrea Skaarer Kreutz. Foto: Anders Haualand / NRK

Amathea er en statsfinansiert helsetjeneste som skal hjelpe gravide som enten vurderer abort eller har tatt det.

– Amathea gjorde en undersøkelse i 2023 hvor åtte av ti kvinner som tok kontakt med oss etter abort. De fortalte at de hadde behov for oppfølging. Bare én av ti fikk et tilbud fra sykehuset. Det viser at tilbudet er for dårlig.

– Kan ikke skille

Flere tar til ordet for det samme som Lene Venge.

Blant dem er overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland-Stai.

– Man kan ikke skille mellom de to gruppene og trekke fram den ene gruppa spesielt.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Mette Løkeland-Stai mener man kan ikke skille mellom de to gruppene Foto: Jon Petrusson / NRK

Hun mener kvinner som oppsøker helsetjenesten før eller etter en abort skal få oppfølging for de problemene de har, og den omsorgen de har behov for.

Dette uavhengig av hvilken type abort de har tatt eller opplevd.

– Det er en ulik opplevelse blant kvinner som tar abort hvordan man blir tatt vare på.

Hun presiserer at det også er kvinner som ikke ønsker hverken hjelp eller oppfølging hverken før eller etter aborten.

– Lover å gjøre noe

Helseminister Jan Christian Vestre sier det i den nye abortloven er fokus på at kvinner som har tatt abort skal få noen å snakke med etterpå, dersom de ønsker det.

– Dette er veldig viktig, for det er en del kvinner i dag som forteller at de føler seg litt overlatt til seg selv etter at de har gjennomført en abort. Og nå får de altså en lovbestemt rett til oppfølging etterpå, sier Vestre.

Men dette gjelder altså bare etter selvbestemte aborter.

Vestre sier at dersom det finnes kvinner som spontanaborterer og ikke får tilstrekkelig helsehjelp eller psykisk støtte, vil han vite det.

– Hvis noen opplever at de ikke får det i dag, vel, da skal jeg love at vi skal gjøre noe med det.

Likevel vil han altså ikke lovfeste denne hjelpen i den store abortloven som nå legges fram for Stortinget.

– Denne loven regulerer planlagte og gjennomførte aborter. Det er mange ting i helsetjenestene som ligger i annen type helselovgivning.

Abortloven skal diskuteres i Stortinget i høst. En NRK-opptelling viser at det er flertall i Stortinget for regjeringens forslag.

Dette er noen av endringene i den nye abortloven: Grensen til selvbestemt abort skal heves fra 12 til 18 uker

Den gravide skal selv avgjøre om hun ønsker en fosterreduksjon frem til uke 18, dersom hun er gravid med flere fostre. I dag er det en nemnd som avgjør dette.

Det blir lovpålagt med hjelp og støtte ved selvbestemt abort

De styrker retten til selvbestemmelse for personer med funksjonsnedsettelser

Dagens 23 abortnemnder reduseres til 5-10 avhengige nemnder

Stor politisk uenighet

Mange i Senterpartiet er uenige i det meste i den nye abortloven. Helsepolitisk talsperson Lisa Marie Ness Klungland støtter regjeringen i å kun lovfeste oppfølging av kvinner som selv velger å ta abort.

– Det er viktig at en får informasjon, veiledning og hjelp. Både når en opplever en spontanabort, og når en opplever en provosert abort. Derfor forventer jeg at helsepersonell følger opp begge situasjoner.

KrFs nestleder Ida Lindtveit Røse mener regjeringen til nå kun har svekket tilbudet til gravide som mister fosteret eller tar abort.

KrFs nestleder Ida Lindtveit Røse mener regjeringen til nå kun har svekket tilbudet til gravide som ønsker eller tar abort. Foto: Christian Breidlid / Christian Breidlid

– De har jo svekket Amathea og andre typer hjelpetilbud som er til kvinner som står i denne vanskelige situasjonen. Jeg håper at det ikke bare er en lovendring, men at det får reell betydning.

Amathea fikk 6 millioner kroner mindre over statsbudsjettet i fjor. Vestre sier det tilbudet styrkes med den nye loven.

Lene Venge mener det ikke er mulig å skille mellom oppfølgingen av kvinner som enten tar abort, eller mister fosteret.

– Den tomheten som jeg tror mange sitter med etter en spontanabort, å ikke få hjelp til å håndtere det. Det er jo veldig spesielt at ikke de tar det med i vurderingen sin.